Правозащитник из Евпатории Константин Сизарев уже больше двух недель содержится в спецприемнике в Краснодарском крае России. Российские силовики принудительно вывезли его из Крыма. Формальным основанием для этого стало решение суда о выдворении Сизарева в Украину в связи с отсутствием у него российского паспорта. Но родные юриста убеждены, что реальная причина его депортации – правозащитная деятельность.

«Его забрали прямо из здания по решению этого же суда. Домой не завозили, не дали даже вещи собрать, ничего. Сразу оттуда посадили в машину и увезли в Краснодар», – рассказал корреспонденту Крым.Реалии сын правозащитника Константин.

Сейчас Константин Сизарев содержится в Центральном учреждении временного содержания иностранных граждан, который находится в селе Новоукраинское Краснодарского края России. Там он ожидает депортации на материковую часть Украины.

В Евпатории, где Сизарев родился и прожил всю жизнь, он несколько десятков лет руководил организацией «Юстис». С конца 90-х годов сотрудники бесплатно предоставляли юридическую помощь незащищенным слоям населения. По мнению соратников и близких Константина, именно профессиональная деятельность стала причиной выдворения его за пределы Крыма.

Российский паспорт не для всех

Полицейские, которые вывозили Сизарева из Крыма, руководствовались решением подконтрольного России Евпаторийского городского суда от 9 декабря 2016 года. В его регулятивной части говорится, что Константин нарушил режим пребывания в России (ст. 18.8 Кодекса об административных нарушениях).

Судья Алексей Нанаров назначил ответчику наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей и «административное выдворение за пределы Российской Федерации путем контролируемого самостоятельного выезда». По решению суда, в случае если ответчик не выезжает из Крыма сам, сумма штрафа увеличивается и его депортируют принудительно – так и случилось.

На выдворении Сизарева в суде настаивали сотрудники евпаторийского управления МВД. Они утверждали, что ответчик, будучи гражданином Украины, находился на территории России более 90 дней, чем нарушил режим пребывания в стране. По данным полицейских, российского паспорта у Сизарева нет, а в украинском отсутствует крымская регистрация.

Он обращался в паспортный стол за получением российского паспорта, а ему отказывали

В решении суда говорится, что правозащитник обращался в управление миграции с заявлением о выдаче российского паспорта, однако там ему отказали. По словам Сизарева, он попытался оспорить этот отказ в суде, и сейчас продолжается процесс обжалования. Судья Нанаров не счел эти аргументы смягчающим обстоятельством и вынес решение о депортации. Правозищитник подал апелляцию, но Верховный суд ее отклонил.

Сын Сизарева подтвердил, что у его отца в украинском паспорте отсутствует действующая крымская регистрация, а российский паспорт ему выдавать отказались.

«У него в украинском паспорте стояла прописка. Но, по решению суда, он лишился права проживания. Хотя штампика в паспорте о том, что он выписан, не было. Он обращался в паспортный стол за получением российского паспорта, а ему отказывали в связи с тем, что, по решению суда, он не имел права проживать по месту регистрации», – сказал сын правозащитника Константин.

Он убежден, что проблемы с регистрацией – это формальность, с помощью которой евпаторийские силовики получили основания избавится от неугодного человека.

Его недолюбливали, потому что он вмешивался в разные серьезные дела, и отстаивал позицию людей

«Он занимается юридической деятельностью, часто судится с различными местными государственными органами. Его из-за этого недолюбливали, потому что он вмешивался в разные серьезные дела, и отстаивал позицию людей», – отметил он.

По мнению Константина, его отца выдворили из Крыма незаконно, так как он всю свою жизнь прожил в Евпатории. Ведь даже по внутреннему российскому законодательству постоянное проживание на территории Крыма является достаточным и безусловным основанием для признания его гражданином России.

Борец с многолетним стажем

Константину Сизареву сейчас 51 год. В 1997 при его участии в Евпатории была создана правозащитная организация «Юстис». Почти 20 лет в городе работала правовая приемная, сотрудники которой бесплатно помогали социально незащищенным горожанам. В крымской прессе начала 2000-х писали, что параллельно с консультациями граждан «Юстис» вел научно-исследовательскую работу о коррупции в местных правоохранительных органах. Журналисты писали, что Сизарев брал с клиентов расписку о согласии в том, что их дела будут использовать как материал для научного исследования. За эту активность у правозащитники возникли проблемы еще в украинские времена.

В 2003 году в офисе «Юстиса» изъяли все компьютеры якобы в связи с проверкой на предмет пиратских программ. А в 2004-м против Сигарева возбудили уголовное дело за якобы совершенное им нанесение телесных повреждений и отправили под арест. Крымские СМИ писали, что в апреле 2004-го правозащитника увезли из изолятора в больницу с многочисленными травмами головы. Пресс-служба МВД тогда объясняла их происхождение тем, что «он лег отдохнуть на верхние нары, упал оттуда и разбил лицо».

В 2013 году Сизарев выиграл дело против Украины в Европейском суде по правам человека. Страсбургские судьи признали, что дело крымчанина расследовали неэффективно, а во время ареста ему не обеспечили безопасность.

В 2014 году Сизарев поддержал «присоединение» Крыма к России и после «референдума» принялся бороться с местными силовиками уже по российскому законодательству. Но в 2016-м терпению его оппонентов, видимо, пришел конец. 10 октября в офис «Юстиса» пришли полицейские, выгнали посетителей и силой забрали учредителя организации на допрос. 29 ноября пресс-служба прокуратуры Евпатории, подконтрольной России, заявила, что деятельность «Юстис» является незаконной, а ее руководителя следует депортировать из Крыма.

Организация в Минюсте России не зарегистрирована и деятельность осуществляет незаконно

«По требованию прокуратуры города Евпатории, отделом МВД России по г. Евпатории проведена проверка законности осуществления деятельности на территории городского округа Евпатория общественной организации НТСАЮ «ЮСТИ*С», учрежденной гражданином Украины Сизаревым К.К. до вступления Республики Крым в состав Российской Федерации. Проведенной отделом МВД России по г. Евпатории проверкой установлено, что указанная организация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Минюсте России не зарегистрирована, в связи с чем деятельность осуществляет незаконно», – говорится в сообщения прокуратуры.

Спустя 10 дней после этого заявления Евпаторийский суд решил депортировать Сизарева. Сейчас он готовится к принудительному вывозу к украинской границе. По словам его сына, правозащитник планирует обосноваться в Киеве, где собирается продолжить борьбу за оформление российского паспорта и возвращение в Крым.