Севастополь: прибежище негодяев

Специально для Крым.Реалии

Чиновников в Севастополе ловят пачками на казнокрадстве и мздоимстве. Несмотря на это, поток желающих «​попилить»​ бюджет и поучить «туземцев» правильной российской жизни не иссякает.

Вот последний случай. Против директора «Севтеплоэнерго» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при закупке мазута. В ходе исполнения договорных обязательств должностные лица ГУП «Севтеплоэнерго» и коммерческой структуры составили товарную накладную о поставке 500 тонн мазута для нужд государственного предприятия. На ее основании на расчетный счет ООО «Структура-А» перечислены денежные средства на общую сумму почти 3,7 млн рублей. Однако прокурорской проверкой установлено, что мазут в таком количестве не поставлялся. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Этим ребятам еще предстоит уголовное разбирательство и суд, а бывший заместитель директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» на днях уже был приговорен к 6 годам лишения свободы за покушение на получение взятки. Чиновник потребовал от подрядчика, выполнявшего государственный контракт по ремонту автомобильной дороги, передать через посредника взятку в размере 200 тысяч рублей за подписание дополнительного соглашения к контракту, а также актов приемки и справок стоимости выполненных работ и затрат. В случае отказа он угрожал руководителю фирмы необоснованными проверками и воспрепятствованием деятельности предприятия. При получении денежных средств посредник во взяточничестве был задержан.

В Севастополе крадут чиновники высокого ранга, мошенничают управленцы среднего звена, нагло тырят оставшуюся мелочь государевы слуги рангом пониже

На этом же предприятии под суд попал и.о. директора. В период «блэкаута» он был обязан провести работу по закупке и передаче аварийного запаса материалов государственным управляющим компаниям. Однако постановление местной власти чиновником не было исполнено, а полученные из резервного фонда правительства бюджетные средства – не освоены. Чтобы придать видимость эффективности своей работы, а также избежать возможной дисциплинарной и материальной ответственности, и.о. директора заключил с владельцами четырех фирм государственные контракты на общую сумму более 3,8 млн. рублей. После чиновник подготовил подложные накладные о получении им от фирм и передаче государственным управляющим компаниям необходимого товара на вышеуказанную сумму. Это все новости последних десяти дней. И так каждую неделю, кстати. Кого-то ловят, кого-то садят. В Севастополе крадут чиновники высокого ранга, мошенничают управленцы среднего звена, нагло тырят оставшуюся мелочь государевы слуги рангом пониже. От них не отстают сотрудники контролирующих и фискальных органов.

Так, в суд ушло дело гражданина И., специалиста государственного унитарного предприятия. Действуя в качестве посредника от имени начальника отдела управления Госжилнадзора Севастополя, он получил от председателя ЖСК «Геракл» взятку в сумме 50 тысяч рублей за общее покровительство кооператива и за совершение действий, которые входили в служебные полномочия начальника отдела Горжилнадзора. Уголовное дело в отношении самого начальника отдела управления Госжилнадзора Севастополя находится в производстве следственного органа.

Ну как, впечатляет? А была еще дама-начальник отдела Севреестра, которая брала взятки квартирами. И экс-глава департамента по имущественным и земельным отношениям Александр Свечников, которого все еще судят. А как вам, например, четырежды судимый экс-главный архитектор города Александр Измоденов или находящийся в федеральном розыске экс-глава антикоррупционного департамента Гай Юрченко? Или бывший первый заместитель Сергея Меняйло Андрей Поздняков, находившийся под подозрением в получении крупной взятки. Уголовные дела также были возбуждены против заместителя председателя правительства Севастополя – директора департамента городского хозяйства Андрея Атаманцева и директора департамента промышленности и сельского хозяйства Андрея Торгашева.

Если для красивой статистики надо, то «козел отпущения» всегда найдется

Может сложиться впечатление, что в Севастополе просто замечательно работают российская полиция, прокуратура и ФСБ. Силовики, которых направили служить к теплому южному солнцу, ни за что не хотят променять это счастье на Чукотку или среднюю полосу России, а потому землю роют, дабы оправдать «доверие государево». Но и эти ребята «в схеме и в теме». Кого надо, не ловят и не садят, а если для красивой статистики надо, то «козел отпущения» всегда найдется.

Между тем, на работу «на юга» продолжают ехать российские чиновники, почти каждый – с двумя чемоданами. В одном – «стеклянные бусы для папуасов», другой – пустой, «для бабла». И если перефразировать английского литературного критика и поэта эпохи Просвещения доктора Сэмюэля Джонсона, заявившего, что «патриотизм – последнее прибежище негодяев», можно сказать, что современный Севастополь – прибежище негодяев.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове