«Не тому Володьке памятную доску установили», – шутят пользователи социальных сетей, говоря об инициативе нынешних властей Севастополя снести мемориал Владимиру Высоцкому на стене здания Матросского клуба, что на площади Ушакова.

Скульптор Константин Цихиев и архитектор Григорий Григорянц – трудились над созданием памятного знака полтора года. Они установили его 28 января, а уже в первых числах февраля узнали: приказано демонтировать. Главная претензия со стороны российских властей города – авторы не согласовали установку доски на бумаге.

«В первый день, когда поступила информация, что доску хотят снести, мы хотели подежурить там, чтобы отснять сам факт этого позора. Но потом ситуация смягчилась – ни флот ни власти пока не решаются это сделать. Это глупо было бы, тем более, что на руках у нас предписание, которое дает отсрочку для того, чтобы все узаконить. Но насколько это удастся, я не знаю, потому что власть с головой у нас не очень дружит», – пишет в фесбуке Цихиев.​

Здание Матросского клуба находится в подчинении Черноморского Флота России. Военные, в общем, не против существования доски памяти Высоцкому, но считают, что процедура утверждения должна быть завершена.

Если есть желание что-то на таких объектах разместить, надо это сделать законным путем

«Все имеет право на существование, единственный вопрос – что он (памятный знак – КР) размещен на объекте культурного наследия, и если есть желание что-то на таких объектах разместить, то надо это сделать законным путем» – сказал в комментарии Крым.Реалии начальник информационного обеспечения Черноморского Флота России Вячеслав Трухачев.

«Необходимо было дождаться паспорта разработки охраны этого объекта и после этого согласовать вопрос установки этой доски с Министерством культуры», – пояснил местному телеканалу НТС председатель постоянного коммитета по градостроительству и земельным вопросам подконтрольного Кремлю парламента Севастополя Вячеслав Горелов.

А директор театра имени Лавренева, расположенного в здании Матросского клуба, удивился решением авторов увековечить здесь именно Высоцкого.

«Почему именно Высоцкому? В Матросском клубе кто только не выступал. Но если решение будет принято, и она (памятная доска – КР) будет согласована с департаментом (культуры – КР), то пускай висит», – цитирует Сергея Мамайсура издание «Примечания».

Я же не Маннергейма слепил, людям ведь нравится, а эти въелись

Скульптор же считает, что доска по форме и по стилю «идеально вписалась в задние, совершенно не искажает облик, органично вписывается», а любая экспертиза подтвердит, что «доска на месте». Но вместо поддержки, инициаторы создания знака вынуждены проходить ряд бюрократических процедур.

«Я же не Маннергейма слепил, людям ведь нравится, а эти въелись. У нас не чувствуется, что городом правит народ. Городом правит какой-то крючкотвор, который говорит «через мой труп». Ведь твою фамилию забудут, а доска будет висеть, и люди Высоцкого будут помнить», – возмущен Цихиев.

Как пишут местные СМИ, предписание об устранении нарушений Севнаследие направило в адрес Департамента имущественных отношений Минобороны России – там должны решить вопрос с демонтажем в срок до 1 марта. в обратном случае подразделение Минобороны России получит штраф в 200 тысяч рублей.

«Речь идет о театре флота – они являются организацией, которая эксплуатирует это здание. Ответственен тот, кто эксплуатирует здание. Театр входит в состав Черноморского флота», – подтвердил Трухачев.

Авторы мемориальной доски уже сейчас не исключают вариант демонтажа и думают о том, как поступят, если местные власти реализуют угрозы.

Если обломки вернут, то мы их склеим, соберем – будет как простреленное знамя

«Ее можно только расколотить или разрезать. Скорее, ее просто разобьют и, если нам обломки вернут, то мы их склеим, соберем – будет как простреленное знамя», – говорит скульптор Цихиев.

А еще рассказывает, что получил письмо на официальном бланке правительства Москвы от государственного культурного центра-музея Высоцкого «Дом Высоцкого на Таганке» за подписью Никиты Владимировича Высоцкого со словами поддержки и одобрения действий в память знаменитого отца.