Крымский минимум: на что живут пенсионеры

С начала года крымские пенсионеры начали жить с новым прожиточным минимумом. Потребительскую корзину местные чиновники оценили в сумму 8.4 тысяч рублей. Крым.Реалии подсчитали, можно ли на эту сумму прожить на полуострове.

Изначально новый прожиточный минимум пенсионеру в Крыму установили в размере 8,5 тысяч рублей. Соответствующий «закон» подконтрольный России крымский парламент принял 19 октября прошлого года. Новость об этом широко распространили крымские СМИ, объявив, что новый прожиточный минимум для пенсионеров в 2017 году будет выше, чем в предыдущем на 506 рублей.

Но уже через четыре дня – 23 ноября в документ были внесены изменения. Величину прожиточного минимума для крымского пенсионера в новом тексте «закона» уменьшили до 8,4 тысячи рублей. Таким образом, чиновники сэкономили на каждом крымском пенсионере чуть более 1 тысячи рублей в год.

По нынешнему курсу крымский пенсионный минимум эквивалентен 3,8 тысячам гривен, 142 долларам или 133 евро. Хватит ли этих денег крымским пенсионерам на месяц жизни, мы расспросили у них самих.

«Хорошими наши пенсии назвать трудно»

Жители полуострова отмечают, что новый прожиточный минимум не соответствует их реальным затратам. «Хорошими наши пенсии назвать трудно. Более-менее на них можно было жить в 2014 году, когда цены еще были меньше. А сейчас еле хватает на продукты и коммуналку. Притом, едим мы далеко не деликатесы», – рассказала Крым.Реалии пенсионерка из Крыма (имя не называем в целях безопасности).

Чтобы обеспечить свои потребности, крымчанам приходится подрабатывать. Но такие факты они стараются не афишировать, поскольку в России пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

Много было надежд на большие российские пенсии, а в итоге все равно мы остались в проигрыше

«Не знаю, как и с чего высчитывают наши власти эти минимумы, но на эти деньги прожить не реально – это я вам точно говорю. Когда я узнал, что пенсия у меня 9 тысяч рублей, то понял, что мне придется и дальше подрабатывать – иначе мы с семьей будем голодать. Много было надежд на большие российские пенсии, а в итоге все равно мы остались в проигрыше. Я бы и рад сидеть дома и отдыхать на старости, да не с нашими ценами и не с такими прожиточными минимумами», – заявил Крым.Реалии другой крымский пенсионер.

Другие наши собеседники отмечали, что прожить на установленный пенсионный минимум можно, если исключить из расходов дорогостоящие лекарства и «если дети будут помогать».

Продукты, коммунальные услуги, стрижка

Чтобы наглядно понять то, о чем говорят крымчане, обратимся к конкретным цифрам и официальным данным.

Как уже говорилось, основой расчета прожиточного минимума для крымского пенсионера является минимальный набор продуктов, необходимых для жизни. По данным Крымстата, в декабре прошлого года его цена на полуострове составляла 3,8 тысячи рублей. За два предыдущих года этот набор подорожал на 100%.

Минимум 3,8 тысячи рублей крымский пенсионер тратит на покупку продуктового набора. Еще в 2-3 тысячи рублей ему обойдется оплата коммунальных услуг

Итак, минимум 3,8 тысячи рублей крымский пенсионер тратит на покупку продуктового набора. Еще в 2-3 тысячи рублей ему обойдется оплата коммунальных услуг. О расценках Крым.Реалии писали ранее.

В итоге из «минимальных» 8,4 тысячи рублей остается в запасе в среднем 1,6 тысячи рублей (700 гривен). Остатков пенсионного бюджета может хватить на покупку лекарств, если речь не идет о дорогих препаратах и два раза подстричься в парикмахерской.

Следует отметить, что при всей специфике крымского ценообразования местные пенсии, по-прежнему, отстают от уровня общероссийских. В этом году средняя пенсия в соседней России анонсирована на уровне 13,6 тысяч рублей. По словам вице-премьера российского правительства Ольги Голодец, размер пенсии превысит прожиточный минимум для пенсионера на 60%.

На полуострове же средний размер пенсии, по последним данным Крымстата, составляет 11,5 тысяч рублей, то есть покрывает пенсионный прожиточный минимум лишь на треть.