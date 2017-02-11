Суд в Севастополе оставил в силе штраф, выписанный сотрудниками ГИБДД украинскому активисту

Подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя на заседании 9 февраля оставил в силе постановление о штрафе в размере 5 тысяч рублей, выписанное сотрудниками российской ГИБДД украинскому активисту Сергею Корниенко за то, что он якобы недостаточно быстро предъявил водительское удостоверение. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«В сентябре 2016 года меня остановили сотрудники российского ГИБДД, потребовали предъявить документы. Поскольку они лежали не в «бардачке», а на заднем сиденье, я стал их искать. Один из полицейских стал снимать меня и мою жену на видеокамеру своего мобильного телефона. При этом полицейские оскорбительно высказывались по поводу моих украинских убеждений и того, что я не желал менять украинский номер машины на российский. В отношении моей жены поступали угрозы надеть наручники и доставить ее в отделение полиции «для установления личности» – она не носит с собой российский паспорт», – рассказал о ситуации Корниенко.

По его словам, не дожидаясь, пока он найдет водительское удостоверение, автомобиль отправили на штрафплощадку.

«По общеупотребительным российским нормам, на поиск и предъявление удостоверения в России дается до двух часов. Впоследствии на штрафплощадке мы вместе с полицейскими отыскали мои водительские права на заднем сиденье. О рассмотрении наказания по протоколу меня не извещали, при рассмотрении дела я не присутствовал, без моего участия меня оштрафовали на 5 тысяч рублей. Постановление направили мне спустя месяц. В ноябре я опротестовал постановление через Гагаринский суд Севастополя», – отметил активист.

Как отметил Корниенко, который является юристом, вынесенное Гагаринским судом решение – слабое и подтверждает нарушение его прав. По мнению активиста, в действиях сотрудников полиции есть признаки дискриминации по национальному признаку. Корниенко намерен подать апелляцию на решение суда.

В 2016 году в управлении российского ГИБДД по Крыму предупредили, что с 1 апреля дают 10 дней на перерегистрацию авто и замену украинских номеров на российские. Тем, кто не успел сделать это в установленный срок, грозил штраф. В частности, на водителей автомобилей с украинскими регистрационными номерами первый штраф налагается в размере от 500 до 800 российских рублей, а «при выявлении повторного нарушения» – штраф до 5 тысяч рублей с возможностью лишения водительских прав.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».