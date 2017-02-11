В Крыму сыграет футбольный клуб из Камеруна – СМИ

Футбольный клуб из Камеруна Yaounde II Academy примет участие в Открытом зимнем кубке в аннексированном Крыму – это первая команда из Африки, которая сыграет официальные матчи под эгидой Крымского футбольного союза (КФС), заявил «РИА Новости Крым» президент организации Юрий Ветоха.

«У камерунского клуба состоится первая игра с симферопольской «Таврией». Это первый иностранный клуб с дальнего зарубежья, который будет играть в Крыму официальные матчи», – сказал изданию Ветоха.

По его словам, пишет «РИА Новости Крым», переговоры о приезде камерунской команды велись с лета 2016 года.

«Футболистам еще предстоит пройти акклиматизацию. Ребята все-таки прилетели из Африки, где +30 градусов, а у нас – до шести градусов мороза», – отметил Ветоха.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

Новый президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что позиция УЕФА относительно запрета проведения официальных футбольных соревнований в аннексированном Россией Крыму будет неизменной.