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США: Трамп не исключил подготовку нового указа об ограничении иммиграции

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил 10 февраля, что рассматривает возможность издать новый указ об ограничении иммиграции после того, как его первоначальный указ об этом от 27 января остается заблокирован в судах на неопределенный срок, сообщает CNN.

По информации издания, Трамп дал понять, что новый указ может быть в значительной мере повторением предыдущего, но «с очень небольшими изменениями, чтобы соответствовать решениям судов».

Несмотря на уже два поражения в судах, где первоначальный указ оспаривают как дискриминационный, Трамп продолжал утверждать, что закон на его стороне и соображения безопасности требуют решительных действий, чем позволяют нынешние юридические нормы.

Глава аппарата Белого дома Рейнс Прибус, со своей стороны, заявил, что в ведомстве готовят новые указы, которые должны быть приняты в ближайшее время и «еще лучше защитить американцев от терроризма».

Вечером 3 февраля судья федерального суда в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие положений президентского указа Дональда Трампа, который предусматривает 90-дневный запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран, бессрочное прекращение допуска в страну сирийских беженцев и 120-дневный запрет на принятие беженцев из остальных стран мира.

Судебное распоряжение действует в масштабах всей страны.

Президент США настаивает на том, что запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран и беженцев необходим для защиты от терроризма. Оппоненты Трампа говорят, что неконституционным является запрет въезда на религиозной почве.

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