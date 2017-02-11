США: Трамп не исключил подготовку нового указа об ограничении иммиграции

Президент США Дональд Трамп заявил 10 февраля, что рассматривает возможность издать новый указ об ограничении иммиграции после того, как его первоначальный указ об этом от 27 января остается заблокирован в судах на неопределенный срок, сообщает CNN.

По информации издания, Трамп дал понять, что новый указ может быть в значительной мере повторением предыдущего, но «с очень небольшими изменениями, чтобы соответствовать решениям судов».

Несмотря на уже два поражения в судах, где первоначальный указ оспаривают как дискриминационный, Трамп продолжал утверждать, что закон на его стороне и соображения безопасности требуют решительных действий, чем позволяют нынешние юридические нормы.

Глава аппарата Белого дома Рейнс Прибус, со своей стороны, заявил, что в ведомстве готовят новые указы, которые должны быть приняты в ближайшее время и «еще лучше защитить американцев от терроризма».

Вечером 3 февраля судья федерального суда в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие положений президентского указа Дональда Трампа, который предусматривает 90-дневный запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран, бессрочное прекращение допуска в страну сирийских беженцев и 120-дневный запрет на принятие беженцев из остальных стран мира.

Судебное распоряжение действует в масштабах всей страны.

Президент США настаивает на том, что запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран и беженцев необходим для защиты от терроризма. Оппоненты Трампа говорят, что неконституционным является запрет въезда на религиозной почве.