Украинские пограничники пресекли попытку контрабанды сигарет в Крым

На контрольно-пропускном пункте въезда/выезда «Чонгар» 10 февраля украинские пограничники пресекли попытку незаконного перемещения свыше 26 тысяч сигарет на территорию аннексированного Крыма, сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, контрабандный товар был спрятан в полостях автомобиля Mercedes Benz, в котором гражданин Украины пытался незаконно провезти на территорию Крыма сигареты.

«Во время таможенного контроля у работников таможенного поста «Чонгар» возникло подозрение относительно перемещения скрытых от таможенного контроля товаров. При осмотре автомобиля, таможенники обнаружили 26 тысяч сигарет элитных марок с фильтром (Parliament, Sobranie, Marlboro) с марками акцизного сбора Украины», – отметили в пресс-службе.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 ч. 1 Таможенного кодекса Украины. Сигареты и автомобиль изъяты. Их стоимость будет установлена дополнительно. Дело направят в суд, который и определит наказание, подытожили в ведомстве.

20 ноября 2016 года на административной границе с аннексированным полуостровом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине задержали бывших украинских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, которые перешли на службу в российскую армию.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».