Сергея Жадана выдворили из Беларуси из-за российского запрета

Украинский писатель Сергей Жадан сообщил, что его депортировали из Беларуси из-за того, что въезд ему запретила Россия. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

Как написал Жадан, ночью, 11 февраля, его забрала из отеля в Минске белорусская милиция, он был вынужден ночь провести в камере. В конце ему поставили в паспорт штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.

По словам писателя, в милиции объяснили, что еще в 2015 году ему запретили въезд в Россию с формулировкой «за причастность к террористической деятельности».

Жадан предложил украинским дипломатам отреагировать на «когда украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины», – например, разрывом с Беларусью дипломатических отношений. Это предложение преимущественно раскритиковали читатели в комментариях.

В ноябре 2016 года украинский поэт, писатель и переводчик Сергей Жадан и музыканты группы «Жадан и Собаки» присоединились к инициированной Комитетом солидарности акции «Подари Саше встречу с мамой», призванной помочь матери политзаключенного Александра Кольченко проведать сына в российской колонии.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признают. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными.