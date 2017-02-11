Айше Сеитмуратова. В борьбе за свой народ

11 февраля 2017 года – юбилей ветерана крымскотатарского национального движения, историка и журналиста Айше Сеитмуратовой. В этот день ей исполняется 80. Сеитмуратова – единственная из женщин, участвовавших в крымскотатарском движении, – дважды арестованная и судимая.

Айше в ранней юности встала на путь борьбы за свой многострадальный народ

Человек сложной судьбы, с непростым и очень сильным характером, Айше в ранней юности встала на путь борьбы за свой многострадальный народ, и с тех пор ни разу не отступила, не отошла от этой деятельности.

Ей было 29 лет, когда ее впервые арестовали. Случилось это 14 октября 1966 года, прямо на допросе в Комитете государственной безопасности Самаркандской области. Под конвоем на самолете ее доставили в Москву – и не куда-нибудь, а в печально известную Лефортовскую тюрьму КГБ.

Айше было предъявлено обвинение в том, что она «занималась составлением, размножением и распространением клеветнических документов, направленных на возбуждение национальной розни», из чего делался вывод, что она «совершила преступные действия, направленные на возбуждение национальной розни». Семь месяцев она провела в камере предварительного заключения в Лефортовской тюрьме КГБ.

Суд, состоявшийся в мае 1967 года, приговорил Айше к 3 годам условного заключения; она была освобождена из зала суда. Месяцы в Лефортовской тюрьме не испугали Айше, она продолжала участвовать в национальном движении и уже спустя два месяца была в составе делегации народных представителей, которых принимали в Кремле председатель КГБ СССР Юрий Андропов, Генеральный прокурор СССР Роман Руденко, министр внутренних дел СССР Николай Щелоков.

Приговор был максимально возможный – 3 года лагерей. Срок Сеитмуратова отбывала в мордовских лагерях Барашево и Явас

Спустя три года Сеитмуратова была арестована вновь – по обвинению в изготовлении и распространении материалов, «порочащих советский государственный строй». На сей раз приговор был максимально возможный по этой статье – 3 года лагерей. Срок Сеитмуратова отбывала в мордовских лагерях Барашево и Явас. 15 июня 1974 года она вышла из лагеря и вернулась в Самарканд.

После освобождения ее не принимали на работу, а из аспирантуры отчислили сразу же после ареста. Тем не менее, Айше продолжала участвовать в национальном движении: часто летала в Крым из Узбекистана, собирая информацию о преследованиях крымскотатарских семей, пытавшихся прописаться в Крыму. Эти сообщения служили материалом для «Информаций», распространявшихся среди крымскотатарского населения «инициативниками», а также передавались московским диссидентам для легендарной «Хроники текущих событий» – правозащитного бюллетеня, фиксировавшего факты нарушений прав человека в СССР.

В середине 1970-х у Айше уже не было иных альтернатив – либо новый тюремный срок, либо отъезд на Запад. Летом 1978 года Сеитмуратовой наконец удалось добиться разрешения на выезд из СССР. В 42 года она начала новую жизнь…

В США, куда она эмигрировала, Айше начала учить английский язык, а вскоре ее пригласили сотрудничать с радиостанциями «Свобода», «Голос Америки», где она вела передачи на русском, узбекском, азербайджанском языках. Преимущественно это были программы о судьбе крымскотатарского народа.

За десятилетие заграничной жизни в качестве активистки крымскотатарского движения Сеитмуратовой сделано немало. С докладами о положении крымских татар она выступала на трех форумах Организации Исламской Конференции: в Лондоне (1980 г.), Париже – ЮНЕСКО (декабрь 1980 года), Куала-Лумпуре (Малайзия, ноябрь-декабрь 1981 года). На последнем, приуроченном к 15-вековой годовщине ислама, она была единственной женщиной-участницей, ее лично приветствовал премьер-министр Малайзии. В апреле 1980 года Сеитмуратова выступала в Сенате США, дважды была приглашена в Белый дом (1982 и 1988), была на приеме у президента Рональда Рейгана.

В 1990 году она встречалась с президентом Турции Тургутом Озалом. В ноябре 1980 года участвовала в Совещаниях по Заключительному акту хельсинкских соглашений в Мадриде, а к последней – Венской конференции (1986). Она написала и организовала издание на английском языке брошюры, посвященной защите Мустафы Джемилева, находившегося в это время в заключении в Магадане. Брошюра и обращения с просьбой содействовать скорейшему освобождению Джемилева были ею переданы министрам иностранных дел 35 государств-участников конференции.

Темой всех ее выступлений была борьба крымскотатарского народа за возвращение на родину, в Крым

Сеитмуратова выступала в парламентах Канады, Англии, Италии, Турции, Франции, в Конгрессе США; читала лекции в университетах и колледжах разных стран. Темой всех ее выступлений была борьба крымскотатарского народа за возвращение на родину, в Крым.

В 1986 году в 12 странах она организовала «Комитеты в защиту Мустафы Джемилева», боролась за освобождение Юрия Османова, Решата Аблаева и других крымскотатарских политзаключенных. Ею были опубликованы статьи о положении крымскотатарского народа в газетах и журналах разных стран.

Ровно спустя 11 лет после отъезда из СССР, 20 ноября 1990 года, Айше прилетела в Узбекистан, чтобы посетить могилы матери, брата и сестры. Соотечественники принимали ее как национальную героиню…

А вскоре Сеитмуратова вернулась в Крым, где со свойственной ей энергией окунулась в работу. Она основала благотворительный Фонд «Мерхамет еви» (Дом доброты) по оказанию гуманитарной помощи крымским татарам. В 1992-1993 год тоннами раздавала помощь женщинам и детям, детскую одежду. В 1996 году самолетом через Нью-Йорк и Стамбул она привезла оборудования на 12 тысяч долларов в медицинский центр.

С 2001 работает ее Пансионат для одиноких стариков «Къартлар еви». На вопрос, что толкнуло ее этим заняться, Сеитмуратова отвечает коротко: «Я дала слово старикам».

Айше Сеитмуратова всю жизнь посвятила делу своего народа, крымских татар

«Праведники принадлежат всем» – так назвал статью о ней итальянский писатель, публицист, директор Русской Службы Радио Свобода (1998-2003) Марио Корти. На мой взгляд, он очень точно обозначил жизненное кредо Сеитмуратовой и ее значение для нас сегодня: «Забота о конкретных людях – отличительная черта многих участников правозащитного движения в СССР. Айше Сеитмуратова всю жизнь посвятила делу своего народа, крымских татар: «праведник будет крепко держаться пути».

«Праведник тот, кто жертвует собой ради других людей. Праведники рождаются у всех народов, они могут исповедовать ту или иную религию (или никакой), но при этом они не суть исключительное достояние своего народа или своих единоверцев. Праведники принадлежат всем нам и примиряют нас с родом человеческим. Одна из таких праведников – Айше-ханум»…

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