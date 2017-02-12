Специально для Крым.Реалии

В известном советском анекдоте генсек, выступая на очередном съезде партии, говорит: «Одной ногой мы уже стоим в коммунизме…». Из зала слышится вопрос: «И долго мы так враскорячку будем стоять?». В аналогичной ситуации оказалась экономика Севастополя, когда город одновременно пытаются развивать и как базу флота, и как центр инновационных технологий.

В июне подконтрольное Кремлю Заксобрание Севастополя должно утвердить стратегию развития региона до 2030 года. Документом закрепляется основная задача города – база флота. На днях в Севастополе состоялось заседание рабочей группы «Экономика и доходы». Основными вопросами стали стратегические цели города и соответствие планов работы частных компаний проекту стратегии развития города.

Выступая на заседании, и. о. губернатора Дмитрий Овсянников сказал, что для него (и это заложено в проекте стратегии) основная задача – развивать Севастополь как базу Черноморского флота. При этом Овсянников немного покритиковал предложенную Алексеем Чалым программу так называемых «умных» электросетей EnergyNet. «Я просил Алексея Михайловича объяснить, как проект «Энерджинет» окажется важным для города, что такое «Энерджинет» для нас в 2030 году. Это же не только модернизация электросетей за два миллиарда рублей. За несколько лет мы этот проект реализуем, а дальше что?», – поставил вопрос ребром и. о. губернатора.

Город-база флота – это гарантированные бюджетные дотации и безбедное существование

Стоит отметить, что Овсянников, по всей видимости, в стратегию «народного мэра» не верит, особенно в то, что она способна сделать бюджет профицитным. А город-база флота – это гарантированные бюджетные дотации и безбедное существование. Да и на выборах радеющие за флот всегда в Севастополе в почете.

Чтобы смягчить пилюлю, Овсянников добавил, что проектом стратегии развития Севастополя до 2030 года учтено значительное количество аналогичной стратегии до 2025 года, разработанной в 2014 году Агентством стратегического развития и «командой» Алексея Чалого: «Так или иначе, 95 процентов факторов развития совпадают. Вопрос – в распределении приоритетов, в том, как правительство будет вести себя дальше, как будет тратить ресурсы и что получит взамен».

Приоритеты в транскрипции исполняющего обязанности – это, прежде всего, на что тратить федеральные бюджетные средства. И в этом отношении он высказался довольно недвусмысленно – на флот. И точка.

Либо Алексей Михайлович с Дмитрием Владимировичем уже насчет стратегии развития города договорились, либо «герой русской весны» готовит серьезный удар

Обычно в таких случаях весьма чувствительный к критике Чалый реагирует быстро, и подконтрольные ему СМИ моментально разносят обидчика в пух и прах, выбирая какие-нибудь сторонние темы. Но «карманные» ресурсы пока молчат, занимаясь разборками с ночными патриотическими байкерами и рутинными городскими вопросами. Либо Алексей Михайлович с Дмитрием Владимировичем уже насчет стратегии развития города договорились, либо «герой русской весны» готовит серьезный удар. Для этого надо лишь дождаться любого просчета команды губернатора, а в хозяйственной деятельности такой оказии, как правило, ждать долго не приходится.

Что же касается перспектив развития Севастополя, то стоит вспомнить его историю. Основанный на берегу защищенных с моря незамерзающих бухт, он, согласно имперским замыслам, создавался именно как база флота. После поражения в Крымской войне России было запрещено иметь флот на Черном море, что послужило толчком к развитию туризма. Город потерял свое стратегическое значение, а в бывший военный порт стали заходить торговые корабли. Но экономическое чудо длилось недолго.

В советское время другого назначения для города, чем база Черноморского флота, не предусматривалось, что определило вектор его развития, планирование территории и менталитет населения

Черноморский флот начали возрождать после Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В 1890-м Севастополь был причислен к разряду крепостей, а торговый порт перенесен в Феодосию. В советское время другого назначения для города, чем база Черноморского флота, не предусматривалось, что определило вектор его развития, планирование территории и менталитет населения. Экономика Севастополя была дотационной. Из предприятий мощно развивались Севастопольский морской завод и работавшие на «оборонку» три радиозавода. Среди «невоенных» отраслей доходы в бюджет приносили предприятия виноградарства и виноделия, а также Балаклавское рудоуправление.

В постсоветской разрухе на плаву удержались лишь винзаводы и балаклавский карьер, остальные предприятия были успешно раздроблены и разграблены. Украинские власти старались развивать Севастополь как город-курорт, но, лишенный пляжей и инфраструктуры отдыха, он не мог конкурировать с Ялтой, Евпаторией и другими крымскими курортными городами и поселками.

Стратегия «революционного романтика» Чалого натолкнулась на кремлевское видение, каким должен быть Севастополь

После аннексии полуострова российские власти пытались спасти экономику путем создания свободной экономической зоны, «команда» Алексея Чалого разрабатывала стратегию развития, опираясь на создание кластеров по созданию инновационных технологий и наукоемких производств. Идея СЭЗ провалилась из-за санкций: российские и иностранные бизнес-структуры отказались инвестировать в непризнанную территорию. А стратегия «революционного романтика» натолкнулась на кремлевское видение, каким должен быть Севастополь.

В этом отношении имперская политика современных кремлевских стратегов ничем не отличается от политики деятелей времен самодержавия: город – база флота, население – обслуживающий персонал, экономика – на дотациях из центра. Поэтому Овсянников попал в самую точку насчет стратегии развития для Севастополя, а Чалый вряд ли пойдет наперекор Кремлю.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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