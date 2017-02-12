Россия и «Талибан»

В российском внешнеполитическом ведомстве опровергли утверждение командующего вооруженными силами США в Афганистане генерала Джона Николсона насчет того, что Москва поддерживает движение «Талибан», стремясь подорвать влияние Соединенных Штатов и НАТО в регионе. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора департамента Азии МИД Замира Кабулова.

Кроме того, дипломат не исключил, что к предстоящим переговорам по мирному урегулированию в Афганистане пригласят и американскую сторону. По мнению Москвы, такая перспектива появилась после смены администрации в Белом доме.

Ранее Джон Николсон, выступая в Сенатском комитете по вооруженным силам, утверждал, что Россия пытается легитимировать «Талибан» с целью ослабить позиции США и НАТО.

Россия начала публично легитимировать «Талибан»

«Российское вмешательство в этом году стало более сложным, – отметил генерал, – Во-первых, она начала публично легитимировать «Талибан». Они продвигают концепцию о том, что талибы сражаются с «Исламским государством», а афганское правительство – нет, и следовательно, группировка может распространиться дальше в регионе».

По оценке командующего вооруженными силами США в Афганистане, это ложная концепция.

«Я считаю, что цель этих усилий – подорвать позиции США и НАТО», – добавил он позже.

По словам Николсона, действия таких внешних игроков, как Пакистан, Иран и Россия добавляют проблем стране. Москва, например, организовав серию встреч для обсуждения будущего Афганистана, не приглашала на них представителей афганского правительства.

Генерал считает, что мирным процессом в своей стране должны руководить сами афганцы.

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин в интервью «Голосу Америки» предположил, что если Россия сейчас и пытается взаимодействовать с «Талибаном», то не с целью подрыва позиций Запада.

«Может быть, это где-то вторичные цели, – уточнил он. – Главное на нынешнем этапе – попытаться выйти на какие-то договоренности в процессе мирного урегулирования в Афганистане. При активном участии Москвы, разумеется, и с тем, чтобы сблизить позиции противостоящих сторон, заодно расширив свои контакты с «Талибаном», как это мне представляется».

Александр Шумилин считает, что «Талибан» не претендует на трансграничное господство и на учреждение халифата под своим началом, и поэтому рассматривается Москвой как потенциальный партнер по переговорам и противовес «ИГ».

«Талибан» – сугубо религиозная организация, она не ставит целью создать мощное исламское государство в виде халифата, как это делает «ИГ»

«Это сугубо религиозная организация, действующая в рамках конкретных государств – Афганистан и Пакистан, где находится база движения, и она не ставит целью создать мощное исламское государство в виде халифата, как это делает «ИГ», – пояснил он. – Из двух зол приходится выбирать меньшее».

Приблизительно к такой же тактике Россия начинает прибегать и в Сирии, постепенно расширяя круг партнеров среди оппозиции с тем, чтобы охватить религиозно мотивированные группировки, которые были приглашены на мирные переговоры в Астану, заметил директор Центра анализа ближневосточных конфликтов.

В свою очередь, директор Центра изучения современного Афганистана Института Востоковедения РАН Омар Нессар полагает, что сейчас повода для заявления, которое сделал генерал Николсон, нет.

«Да, до нового года Россия занимала немного другую позицию, и ее можно было обвинить в такой политике, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Во всяком случае, тогда повод для этого был. Но недавно Москву посетил министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани, и Россия, наоборот, заявила, что намерена использовать свои связи и свое влияние с тем, чтобы принудить талибов к мирному процессу».

Как видится Омару Нессару, заявления, которые Россия делала раньше, ставили целью предотвратить слияние талибов с «ИГ».

«Поэтому талибам посылались различные ободряющие сигналы, констатировал он. – Если бы эти две силы объединились, то это действительно стало бы очень серьезной проблемой для региона».

На взгляд эксперта, основания говорить, что талибы действительно борются с «ИГ», имеются, поскольку есть свидетельства, подтверждающие, что на востоке Афганистана между этими сторонами происходят серьезные вооруженные столкновения.