ВСУ и «Аскер»: что происходит на админгранице с Крымом

Утром в понедельник 13 февраля появились противоречивые сообщения о происшествии в Херсонской области, неподалеку от административной границы с аннексированным Крымом.

По сообщению радио «Куреш», «вооруженные люди в военной форме, захватили базу крымскотатарсокого батальона имени Номана Челебиджихана в селе Чонгар».

В редакции сообщили, что произошел конфликт, после чего на территорию базы заехал БТР, «вооруженные люди применили огнестрельное оружие».

При этом о пострадавших ничего не сообщается.

Оперативное командование «Юг» сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которое несет службу на административной границе с Крымом, опубликовало заявление в котором уверяет, что нападения на представителей крымскотатарского батальона в селе Чонгар не было.

Формирование было задержано, разоружено, использованы все требования устава и других законодательных актов, относительно действий в подобных ситуациях

Военные сообщают, что «выполняли в районе боевые задачи и обустраивали по приказу командира боевые позиции, в это время на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования».

«Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирование было задержано, разоружено, использованы все требования устава и других законодательных актов, относительно действий в подобных ситуациях», – публикуют украинские военные в Фейсбуке.

В военном ведомстве отметили, что сейчас «проходят, согласно нормативно-правовой базы, определенные мероприятия и учет вооружения, которое было изъято».

Сообщение о нападении ВСУ на общественную организацию «Аскер» является фейком. Защитники Украины не нападают, а выполняют задачи по защите украинского народа

«Сообщение о нападении Вооруженных сил Украины на общественную организацию «Аскер» является ничем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные силы Украины, внести определенное расстройство и недоверие в украинское общество. Защитники Украины не нападают, а выполняют задачи по защите украинского народа», – говорится в заявлении.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем сообщении в Фейсбуке указал, что в результате инцидента между украинскими военными и представителями крымскотатарского батальона, в селе Чонгар в ночь с 12 на 13 февраля, «были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации «Аскер».

Он также заверил, что к членам организации «Аскер» предпринимались попытки применения физической силы.

Немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией «Аскер» территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана

«Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией «Аскер» территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана... В настоящее время на месте инцидента работают представители национальной полиции и СБУ. Там же находятся представитель Меджлиса крымскотарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции «Гражданская блокада Крыма» Ленур Ислямов», – написал Чубаров.

Крым.Реалии пытаются получить комментарии о происходящем у Ленура Ислямова.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с минувшего года. В Меджлисе крымских татар сообщали, что все материалы по данному вопросу переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной Гвардии Украины, которое входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечают, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ленур Ислямов требует присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».