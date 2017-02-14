14 февраля – ​день, который принято считать праздником влюбленных или Днем святого Валентина, не первый год вызывает дискуссии в крымском обществе. Подконтрольные России местные власти запрещают отмечать его в школах и пытаются искоренять в других сферах, видя в нем опасность духовным и культурным традициям России. Крым.Реалии выясняли, действуют ли чиновничьи запреты на настроения крымчан.

Сергей Аксенов из года в год публично напоминает крымчанам, что праздник влюбленных таковым не является. Традиция дарить друг другу 14 февраля «валентинки» исчезла из крымских школ после российской аннексии полуострова по инициативе главы подконтрольного России крымского правительства. Поскольку в этом празднике он видит «опасность приверженности крымчан неправильными ценностями, наносящими ущерб духовным и культурным традициям». Ранее Аксенов " target="_blank">называл его «шабашем» и «духовным мусором, занесенным в Россию ветром девяностых годов», а в этом году – «дешевой духовной подделкой». Он также призывает крымчан игнорировать этот праздник.

Взамен Аксенов предлагает отмечать 8 июля День семьи, любви и верности в честь Муромских чудотворцев и покровителей семьи – святых Петра и Февронии. На полуострове празднование этого дня активно продвигает его супруга Елена Аксенова.

Симферополь в «сердечках» и скидки

В то же время индустрия «валентинок» и других праздничных атрибутов в Крыму процветает. Например, в Симферополе к празднику подготовились, словно к Новому году. Тематические украшения развешены на витринах магазинов и в кафе. Открытки, праздничные шары и сувениры продаются по всему городу, том числе в центре, недалеко от места работы Сергея Аксенова.​

Корреспонденты Крым.Реалии также заметили, что местные магазины предлагают в честь праздника акционные скидки. Например, ювелирный магазин в центре города зазывает посетителей скидкой в 30%.

Кафе, украшенные атрибутикой Дня влюбленных, тоже обещают посетителям скидки на протяжении всей недели.

Встретились нашим корреспондентами и крымчане с подарками для любимых.

Фотоакцию ко Дню влюбленных организовывает известный симферопольский торгово-развлекательный центр «Меганом». За размещение в соцсетях фото в торговом центре здесь обещают вручать «валентинки» номиналом в 500 рублей (230 гривен – КР) на покупки.

Праздник в отелях

Акции к празднику влюбленных предусмотрены и в известных крымских отелях. Например, туристско-оздоровительный комплекс «Новый свет» под Судаком предлагает отпраздновать на протяжении трех дней со скидкой 5%.

В известном отеле «Порто Маре» День святого Валентина планируют праздновать до конца недели. Согласно афише, размещенной на сайте отеля, в рамках празднований здесь планируются романтические чаепития на пляже, мастер-классы по производству «валентинок», тематическая конкурсно-развлекательная программа, ужины при свечах и многое другое. Для привлечения туристов здесь сняли видео с предыдущих программ.

Интересно, что пока Сергей Аксенов публично призывает игнорировать День святого Валентина, акции к 14 февраля организовывают и в некоторых правительственных учреждениях.

Так, санаторий «Ай-Петри» в Кореизе (Большая Ялта), который после «национализации» находится в подчинении Министерства имущественных и земельных отношений подконтрольного России правительства Крыма, тоже объявил акцию ко Дню святого Валентина. В акционный пакет включены проживание, романтическое оформление номера, ужин при свечах в номере и другие услуги.

«Санаторий «Ай-Петри» гостеприимно открывает свои двери для влюбленных пар в день святого Валентина. Вы можете великолепно отдохнуть у моря, а также признаться в любви своей подруге, предложить руку и сердце своей избраннице, подарить незабываемый романтический вечер своей супруге», – говорится на сайте санатория.

В честь праздника здесь тоже предлагают скидки на массажи и SPA-процедуры.

Специально к 14 февраля в Крыму даже разработали четырехдневный туристический маршрут. Он предусматривает посещение подвалов «Массандры», достопримечательностей Севастополя, осмотр Ливадийского и Воронцовского дворцов и посещение Ласточкиного гнезда.

К празднику крымчанам предлагаются и ряд других услуг: романтические фотосессии, тематические вечера в ночных клубах и прочее.

Разочарование цветочников

Вместе с тем, по наблюдениям продавцов цветов, у крымчан интерес к празднику снижается. По их словам, в прежние годы продажи 14 февраля всегда возрастали, а в этом успехи незначительны.

Опрос наших корреспондентов на улицах Симферополя частично это подтвердил. Многие наши собеседники заявили, что не отмечают День влюбленных, в том числе и потому, что «у нас есть свой праздник – День Петра и Февронии».

Однако есть мнения, что 14 февраля – более молодежный праздник, в то время, как предлагаемый Аксеновым День семьи, любви и верности относится к интересам более зрелых людей.