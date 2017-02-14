Больше недели в плену у нигерийских пиратов находятся 8 моряков судна BBC Caribbean из России и Украины. По предварительной информации, трое из них – крымчане. Корреспондентам Крым.Реалии пока удалось подтвердить, что жителем Крыма точно является один из пленников – это корабельный кок Олег Рыжов. Немецкая компания Briese Schiffahrts, являющая судовладельцем, заявляет, что в данный момент с похитителями ведутся переговоры по поводу освобождения моряков.

О нападении на судно BBC Caribbean стало известно 8 февраля от представителей посольства России в Нигерии. Дипломаты сообщили, что нигерийские пираты похитили семь российских граждан и одного украинца.

В этот же день данную информацию подтвердила немецкая компания Briese Schiffahrt, являющаяся владельцем корабля. Их пресс-служба уточнила, что нападение произошло днем 5 февраля. Это случилось в Гвинейском заливе, в 120 километрах от нигерийского острова Бонни. Компания-судовладелец утверждает, что корабль оказался там, когда без груза направлялся из камерунского города Дуэла в один из портов Ганы.

«Нападение привело к похищению восьми членов экипажа. Оставшийся экипаж остался на судне и идет в безопасное место. Семьи экипажа были проинформированы об инциденте и содержатся в курсе ситуации», – говорится в сообщении.

Как именно происходило нападение, и каким образом части экипажа удалось избежать похищения – не уточняется.

Компания утверждает, что они собрали команду, которая работает в тесном сотрудничестве с немецкими властями, чтобы как можно скорее обеспечить надежную и безопасную эвакуацию похищенных моряков.

Трое спаслись

Briese Schiffahrt, которой принадлежит BBC Caribbean, – это судоходная группа, которая базируется в немецком городе Лер. Она оказывает услуги по фрахтованию судов, обеспечению корабельного менеджмента и крюингу (набору экипажей).

В Украине набором экипажей от Briese Schiffahrt с 2003 по 2014 год занималась ее дочерняя компания «Бризе сваллоу Севастополь». После аннексии Крыма этому агентству пришлось сменить юридический статус. В марте 2014 года в Одессе было зарегистрировано новое ООО «Бризе крюинг Украина». В августе этого же года в Севастополе, в соответствии с российским законодательством, было учреждено ООО «Бризе крюинг Крым». В реестрах юридических лиц России и Украины учредители у этих компаний совпадают. Это Бризе Вольф – владелец Briese Schiffahrt, а также севастополец Максим Нестер.

По информации Максима Нестера, на момент нападения на судне находилось не 8, а 11 членов экипажа

Сухогруз BBC Caribbean, построенный в 2008 году, является собственностью немецкой компании Briese Schiffahrt, но ходит под флагом страны Антигуа и Барбуда. По информации директора «Бризе крюинг Крым» Максима Нестера, на момент нападения на нем находилось не 8, а 11 членов экипажа. «Троих они не успели похитить, три человека ушли с судном», – сказал он, уточнив, что оставшийся экипаж сейчас направляется в испанский порт Лас-Пальмас.

Судя по координатам корабля на сайте marinetraffic.com , на момент подготовки материала BBC Caribbean находился в экваториальных водах Мавритании.

Крымские медиа сообщают, что из восьми пленников трое являются севастопольцами. Об этом в комментарии агентству РИА Крым заявлял и директор «Бризе крюинг Крым» Максим Нестер. Он сказал, что жителями Севастополя являются боцман Александр Сажин, матрос Виталий Самохвалов и корабельный кок Олег Рыжов.

«Все они работают в компании более пяти лет», – процитировало агентство директора крюинговой компании.

Однако в комментарии для Крым.Реалии Максим Нестер не подтвердил, что данные три моряка проживают в Крыму. Вначале он сказал, что они попали на судно BBC Caribbean через крымское представительство Briese Schiffahrt, но потом стал утверждать, что они устроились туда через офис компании в российском Санкт-Петербурге. При этом Нестер заявил, что 7 человек из экипажа были трудоустроены как граждане России, и один – как гражданин Украины.

Супруга одного из пленников – Олега Рыжова – подтвердила, что она и ее муж проживают в Крыму

В то же время супруга одного из пленников – Олега Рыжова – подтвердила, что она и ее муж проживают в Крыму, и он попал на судно BBC Caribbean через севастопольский офис немецкой компании. Также нахождение в плену у нигерийских пиратов трех моряков из Севастополя подтвердил и омбудсмен Севастополя, назначенный Россией, Павел Буцай. По информации Крым.Реалии, Рыжов, а также Сажин и Самохвалов, которые предположительно являются крымчанами, были трудоустроены как граждане России. По украинским документам на судне находился другой моряк.

«Все закончится хорошо»

Жена крымчанина Олега Рыжова Марина рассказала, что на компанию Briese Schiffahrt ее муж работает более 10 лет, а на судне BBC Caribbean вышел в плавание около месяца назад.

«Мы связывались за сутки до похищения. А 6 февраля он как раз должен был выйти на связь, но не успел», – отметила Марина Рыжова.

Сейчас ее супругу 49 лет. 30 из них он работает корабельным коком и между поездками проживает в Севастополе. Марина говорит, что она постоянно на связи и с дипломатами, и с судоходной компанией, но они не сообщают о подробностях переговоров с пиратами.

Руководство центрального офиса Briese Schiffahrt в переписке с корреспондентом Крым.Реалии также отказалось раскрывать детали работы по освобождению моряков.

От российских и украинских дипломатов, а также руководства «Бризе крюинг Крым» время от времени поступает информация о том, что пленные моряки находятся в удовлетворительном состоянии.

14 февраля в МИДе Украины заявили, что нигерийские пираты сообщили переговорщикам свои требования.

«Уполномоченные вести переговоры установили контакт с похитителями членов экипажа судна BBC Carribean. Пираты обнародовали свои требования и подтвердили удовлетворительное состояние членов экипажа», – заявил руководитель управления консульского обеспечения государственной консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В чем именно заключаются требования пиратов, он не уточнил.

Директор «Бризе крюинг Крым» Максим Нестер сказал, что, по заключенным контрактам, компания-судовладелец Briese Schiffahrt отвечает за страховку моряков, за их возвращение домой и решение проблем при подобных форс-мажорных случаях. Он убежден, что все восемь заложников непременно вернутся домой.

«Мы знаем, что все хорошо закончится, что все будут живы-здоровы. Можете даже в этом не сомневаться. Работает немецкая прокуратура, полиция занимается, переговорщики. Мы со своей стороны с родственниками работаем», – сказал Максим Нестер.

По его словам, они настолько уверены в успехе, что уже даже узнали размеры одежды и обуви пленных моряков и приобрели зимнюю одежду, чтобы встречать их в Европе.