У редакции «Россия Сегодня» – пикет против «трампомании»

В столице России Москве активисты российского «Национально-освободительного движения» (НОД) провели в среду 15 февраля массовый пикет у здания государственного информационного агентства «Россия Сегодня».

По словам организаторов акции, они требуют от холдинга «поддержать борьбу за суверенитет России». В частности, пришедшие на пикет обратились к генеральному директору «России Сегодня», российскому телеведущему Дмитрию Киселеву: «Вы трампоман. Будьте патриотом России, а не слугой США».

Речь, судя по всему, идет о программе Киселева «Вести недели», в которой он несколько раз положительно высказывался о новом президенте США Дональде Трампе, сообщает Радио Свобода.

С 2015 года телеведущий находится в санкционном списке Европейского союза из-за позиции по Украине, а само агентство «Россия сегодня» критиковало Европарламент, обвиняя в пропаганде.

Ранее прокремлевские активисты провели похожий пикет около здания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

НОД был основан депутатом от «Единой России» Евгением Федоровым и выступает с резко антизападных позиций. Активисты движения часто пытаются помешать проведению оппозиционных акций в городах России. В декабре один из сторонников движения избил фотокорреспондента издания «Коммерсантъ» Давида Френкеля.