Новый председатель правления национализированного ПриватБанка Александр Шлапак обнадежил крымчан, пообещав решить вопрос возврата крымских вкладов. Однако способ, при помощи которого финучреждение планирует это сделать, вызывает недоумение. Возвратить деньги господин Шлапак хочет исключительно при условии получения от Украинского государства докапитализации банка в размере до 14-ти миллиардов гривен.

Как заявил Шлапак в интервью изданию «Новое Время», в связи с аннексией Крыма ПриватБанк потерял на полуострове активов на 13 миллиардов гривен. «Это активы, за счет которых можно было бы выполнять обязательства перед клиентами», – добавил он.

Я занимаюсь вопросом возврата крымским клиентам ПриватБанка их противозаконно заблокированных средств уже без малого три года. Намерение Шлапака вернуть крымчанам их деньги вызывает у меня, безусловно, положительные эмоции, так как предыдущее руководство банка решать «крымский вопрос» отказывалось категорически. Их позиция не выдерживала никакого конструктивного юридического анализа и заключалась в следующем: «У «Привата» в Крыму все украли оккупанты, требуйте деньги от страны-агрессора, мы вообще ничего не знаем о крымских клиентах, так как все документы и базы данных остались в Крыму».

Однако если разобраться в ситуации пошагово, получается следующее: ПриватБанк готов выполнить свои обязательства перед крымскими клиентами, но ему для этого нужно от 9-ти до 14-ти миллиардов гривен.

«Размер наших обязательств составляет около 9 миллиардов гривен. Это огромная сумма для банка, чтобы можно было просто отдать. У нас прибыли нет, активов нет. Поэтому это возможно сделать только за счет докапитализации банка. И «Ощадбанк», и другие государственные банки правительство докапитализировало на сумму потерянных крымских активов. Мы также подготовили соответствующее письмо в Минфин», – заявил Шлапак.

Действительно, в 2014 году – после прекращения работы госбанков в Крыму – государство докапитализировало суммы утраченных ими активов. Но ведь и ПриватБанк получил тогда от НБУ, который на тот момент возглавлял нынешний вице-премьер Степан Кубив, 10 миллиардов гривен рефинансирования под залог некоего имущества финучреждения в Крыму. И НБУ это имущество в качестве залога принял.

Как НБУ вообще взял в залог имущество, если на момент выдачи рефинанса любой специалист сказал бы с уверенностью, что оно утеряно?

Здесь возникают вопросы: каким образом данное имущество ПриватБанка в Крыму, стоимость которого, согласно финочетности самого банка, составляла 203 миллиона гривен, потянуло аж на 10 миллиардов? И как НБУ вообще взял в залог имущество, если на момент выдачи рефинанса любой специалист сказал бы с уверенностью, что оно утеряно? Этими вопросами задавались, даже уголовное дело в отношении господина Кубива было возбуждено, но как водится – как открыли, так и закрыли. А где же 10 миллиардов?

Свет на эту ситуацию может пролить тот факт, что летом 2014 года «Приват» выдал кредитов 30-ти «рогам и копытам» на сопоставимую сумму. Эти фирмы сделали стопроцентную предоплату поставщикам разных товаров из Великобритании. Однако иностранные партнеры так и не поставили товар в установленные сроки. В результате из страны было выведено около 1,1 миллиарда долларов. Может быть, можно взыскать выведенные деньги с этих «фирм-неудачников»? Нет, увы, у них ничего нет. Они в стадии банкротства.

Следует отметить и то, что озвученные господином Шлапаком цифры (9-14 миллиардов гривен, необходимых для докапитализации с целью решения «крымского вопроса») явно завышены, так как большая часть крымских вкладов уже возмещена российским Фондом защиты вкладчиков. Получается, что банку необходимо вернуть лишь деньги тех, кто не обращался в российский Фонд, а также крымских вкладчиков «Привата» – граждан иностранных государств, которым российский Фонд вкладов не возмещает.

А были ли выплаты?

В добровольном порядке ПриватБанк не исполнил ни одного судебного решения по взысканию присужденных его крымским вкладчикам средств

В интервью изданию «Новое время» господин Шлапак также заявил, что ПриватБанк выплатил средства всем крымским вкладчикам, которые выиграли соответствующие суды. К сожалению, это не так. Сейчас только в Октябрьском отделе ГИС Днепра на исполнении находятся более 400 исполнительных производств, должником в которых является «Приват», а взыскателями – его крымские вкладчики. В добровольном порядке ПриватБанк не исполнил ни одного судебного решения по взысканию присужденных его крымским вкладчикам средств.

Начиная с 20 января 2016 года, взыскание с финучреждения средств по решениям судов, вступивших в законную силу, как в пользу крымских вкладчиков, так и в пользу каких-либо других взыскателей по всей стране, блокируется противозаконными решениями судей Индустриального и Октябрьского районных судов Днепра, которые постоянно удовлетворяют заявления банка и запрещают ГИС (Государственной исполнительной службе) осуществлять любые действия, направленные на принудительное взыскание с банка средств.

Три таких решения судов уже отменены стараниями адвокатов крымских вкладчиков и правозащитников. На очереди отмена четвертого подобного решения (решение судьи Октябрьского районного суда г. Днепропетровска О. Наумовой от 26.09.2016 г. (дело № 2/201/105/2016). 16 февраля 2017 года в Апелляционном суде Днепропетровской области будет рассмотрена апелляционная жалоба Совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг на упомянутое выше решение судьи Наумовой. Я уверен, что данное решение, как и все предыдущие, нам также удастся отменить. Главное, чтобы после отмены четвертого решения не появилось пятое – аналогичное.

«Мы готовы выплачивать депозиты крымчанам. Но не всем»

Когда банк получит дополнительный капитал, мы будем готовы выплачивать депозиты крымчанам. Но не всем, а тем, кто связал свою жизнь с Украиной, а не принял гражданство чужой страны

В интервью журналу «Форбс» Александр Шлапак также коснулся крымского вопроса, и уже как о факте сообщил о том, что банк обратился к правительству с просьбой о предоставлении ему дополнительного капитала для выполнения обязательств перед крымскими вкладчиками. Недоумение вызывает следующая позиция: «Когда банк получит дополнительный капитал, мы будем готовы выплачивать депозиты крымчанам. Но не всем, а тем, кто связал свою жизнь с Украиной, а не принял гражданство чужой страны».

За три года после аннексии Крыма, государство, в лице высших должностных лиц и институций, не сделало для крымчан ничего (я не беру во внимание иски к Российской Федерации – это дело само собой разумеющееся). Государство не то чтобы не предпринимает действий для защиты прав и гражданских свобод украинских граждан – как тех, кто остается в Крыму, так и тех, кто переселился на материковую часть Украины. Принят ряд нормативно-правовых актов, которые на государственном уровне дискриминируют граждан Украины по признаку места их проживания или регистрации, что является недопустимым. Таковым является Закон Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины». Ряд его положений нарушает нормы Конституции и международные обязательства Украины, поскольку законом установлены особые правила обращения с гражданами, проживающими в Крыму, или место жительства которых зарегистрировано на территории АР Крым и г. Севастополя. Данный закон и принятые на его основании постановления ограничивают права граждан Украины. Эти документы признают 2 миллиона украинцев нерезидентами и лишают права переселенцев, которые пытаются обустроиться на новых местах жительства (на материковой части Украины), вывезти из Крыма принадлежащее им имущество.

Гарантированные Конституцией права граждан Украины – потребителей финансовых услуг, проживающих или зарегистрированных на территории АР Крым и г. Севастополя – даже после перехода Крыма под фактический контроль России не могут быть ограничены по сравнению с правами других граждан Украины. Это дискриминация со стороны государства.

Что в итоге?

ПриватБанк получил в 2014 году 10 миллиардов гривен рефинансирования под залог своего крымского имущества, но денег для крымских вкладчиков нет.

Объем докапитализации банка за последние полтора месяца составил 107 миллиардов гривен, но денег для крымских вкладчиков по-прежнему нет.

«Мы планируем, но не сокращение, а увеличение персонала, открытие 63 новых филиалов», – говорит господин Шлапак. «У ПриватБанка на корреспондентских счетах в различных банках находится 300 000 000 долларов США», – ​констатирует он.

Но денег для крымчан нет.

Дмитрий Дугинов, адвокат, Глава Совета по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг

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