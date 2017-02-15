Панова и Захтея перевели из Лефортово в Крым – Новиков

Украинцев Евгения Панова и Андрея Захтея, которых российские силовики задержали в аннексированном Крыму по подозрению в организации диверсий, перевели из СИЗО Лефортово в Крым, сообщил 15 февраля в Твиттере российский адвокат Илья Новиков.

«Захтея и Панова по делу «крымских диверсантов» этапировали из Лефортово в Крым», – говорится в сообщении.

Подробностей адвокат пока не приводит.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове.

Власти Украины отрицают эти обвинения и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.