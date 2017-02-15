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Новости

Госсекретарь США и глава МИД России встретятся в Бонне

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

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Двое высокопоставленных дипломатов и двое военных чиновников из России и США должны провести первые встречи на фоне роста неопределенности между обеими странами.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров должны встретиться 16 февраля в немецком Бонне. Это первая встреча на высоком уровне между представителями Вашингтона и Москвы с момента инаугурации президента США Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров

Представитель МИД России Мария Захарова не уточнила, что именно будет темой встречи, отметив лишь, что стороны обсудят «двусторонние отношения, которые зашли в тупик во времена предыдущей администрации США».

В Госдепартаменте США Радiо Свобода сказали: «В настоящее время мы не можем анонсировать никаких встреч».

Также 16 февраля в азербайджанском Баку должны встретиться руководитель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд и его российский коллега Валерий Герасимов.

В заявлении офиса Данфорда, обнародованном 15 февраля, говорится что стороны обсудят отношения в военной сфере между двумя странами.

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