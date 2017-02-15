Госсекретарь США и глава МИД России встретятся в Бонне

Двое высокопоставленных дипломатов и двое военных чиновников из России и США должны провести первые встречи на фоне роста неопределенности между обеими странами.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров должны встретиться 16 февраля в немецком Бонне. Это первая встреча на высоком уровне между представителями Вашингтона и Москвы с момента инаугурации президента США Дональда Трампа.

Представитель МИД России Мария Захарова не уточнила, что именно будет темой встречи, отметив лишь, что стороны обсудят «двусторонние отношения, которые зашли в тупик во времена предыдущей администрации США».

В Госдепартаменте США Радiо Свобода сказали: «В настоящее время мы не можем анонсировать никаких встреч».

Также 16 февраля в азербайджанском Баку должны встретиться руководитель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд и его российский коллега Валерий Герасимов.

В заявлении офиса Данфорда, обнародованном 15 февраля, говорится что стороны обсудят отношения в военной сфере между двумя странами.