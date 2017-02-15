За перевозку «Бука» на Донбасс отвечал российский офицер Дубинский – Bellingcat

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала доклад, в котором установила, кто контролировал перевозки «Бука», из которого на Донбассе сбили «Боинг-777». Доклад «Кто такой «Хмурый»: отставной генерал-майор, связанный с падением MH-17», обнародовали вечером 15 февраля.

Авторы расследования идентифицировали российского военного, который отвечал за перевозку ракетного комплекса «Бук». Им, согласно результатам расследования Bellingcat, является отставной российский офицер Сергей Дубинский, «Хмурый», который воевал в Афганистане и Чечне.

«Дубинский является российским ветераном войны, был полковником в июле 2014 года, воевал в советско-афганской войне, а затем в Чечне, после чего служил в 22-й специальной бригаде, связанной с ГРУ, главной структурой, которая занимается разведкой», – говорится в докладе Bellingcat.

«Сергея Дубинского повысили в ранг генерал-майора в «Донецкой народной республике», очевидно, в августе 2014 года, вскоре после сбивания MH17. Его перевели в Россию после выдворения из Донецка по подозрению в уголовных преступлениях. Сейчас Дубинский живет пышной жизнью, по российским стандартам, в тихом селе, проводя время с семьей, получая удовольствие от катания на дорогих автомобилях», – отмечается в докладе

14 февраля Bellingcat передал полученные данные Объединенной следственной группе, которая ведет расследование сбивания «Боинга-777», в которую входят представители Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины.

Эксперты Bellingcat также направили этой группе информацию о деятельности 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Вооруженных сил России, военные которой, по подозрению, участвовали в перевозке «Бука» через российско-украинскую границу в 2014 году.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли 298 человек – все, кто находился на борту.

Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится о том, что зенитно-ракетная установка «Бук», из которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, находящееся под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительными». В МИД России назвали доклад «предвзятым».