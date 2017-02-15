Трамп критикует СМИ за «нечестное отношение» к Флинну

Президент США Дональд Трамп критикует СМИ за «нечестное отношение» к его бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну, который ушел из-за скандала, вызванного его разговором с российским дипломатом до вступления в должность. Об этом президент США заявил 15 февраля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп назвал Флинна «замечательным человеком», отметив, что был расстроен из-за плохого отношения к экс-советнику.

Дональд Трамп также раскритиковал тех, кто предоставил СМИ информацию о Майкла Флинна, назвав это «криминальным действием».

Лидеры Конгресса заявили, что проведут расследование по поводу контактов между Россией и главными помощниками президента США Дональда Трампа в период до его вступления в должность Майклом Флинном.

Майкл Флинн ушел в отставку поздно вечером 13 февраля после того, как он признал, что ввел в заблуждение чиновников из команды президента Трампа по содержанию своих контактов с послом России в США.

Флинн сначала сказал вице-президенту Майку Пенсу, что в декабре 2016 года во время неоднократных бесед с послом России Сергеем Кисляком не обсуждал санкции в то время, когда бывший президент США Барак Обама готовил новые санкции против России из-за возможного вмешательство Москвы в президентских выборах. Но через некоторое время Флинн в ответ на опубликованные доклады американских спецслужб признал, что, возможно, обсуждал санкции с Кисляком. Такое обсуждение могло быть нарушением законов США, запрещающих вести внешнеполитические переговоры частным лицам.

Флинн был преданным сторонником Трампа во время всей избирательной кампании 2016 года, но его связи с Россией вызвали беспокойство среди других советников 45-го президента США.

Белый дом после отставки Флинна назвал генерала в отставке Кита Келлога исполняющим обязанности советника по вопросам безопасности.