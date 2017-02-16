В Крыму российские силовики задержали журналистов СТБ и «Громадського радіо»

В Крыму 16 февраля российские силовики задержали журналистов СТБ и «Громадське радіо». Об этом сообщил Крым.Реалии журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.
По его словам, журналистов задержали для проверки личности. Судя по фотографиям с места происшествия, журналистов задержали у офиса приемной российского премьер-министра Дмитрия Медведева на улице Карла Либкнехта в Симферополе.
Информацию о задержании подтверждают журналисты украинских изданий в социальной сети Фейсбук.
«Нас задержали, уже час проверяют документы», – написала в Фейсбуке журналистка Алена Лунькова.
Российские правоохранители пока не комментируют задержание украинских журналистов.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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