В Крыму российские силовики задержали журналистов СТБ и «Громадського радіо»

В Крыму 16 февраля российские силовики задержали журналистов СТБ и «Громадське радіо». Об этом сообщил Крым.Реалии журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

По его словам, журналистов задержали для проверки личности. Судя по фотографиям с места происшествия, журналистов задержали у офиса приемной российского премьер-министра Дмитрия Медведева на улице Карла Либкнехта в Симферополе.

Информацию о задержании подтверждают журналисты украинских изданий в социальной сети Фейсбук.

«Нас задержали, уже час проверяют документы», – написала в Фейсбуке журналистка Алена Лунькова.

Российские правоохранители пока не комментируют задержание украинских журналистов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».