Афган, Чечня, Донецк, «Боинг»

Военному пенсионеру Сергею Дубинскому 54 года. Он живет вместе с семьей в Ростовской области, в добротном кирпичном доме на хуторе Большой Лог. Катается на дорогом канадском квадроцикле, владеет участком в несколько десятков соток и, быть может, по-прежнему любит выпить – соседи по предыдущему месту жительства даже дали Дубинскому прозвище Пьяный Роджер. Наверняка любит вспоминать пройденные им Афганистан и Чечню. В жизни этого человека был лишь один день, о котором он вряд ли будет говорить с незнакомыми людьми: 17 июля 2014 года, день катастрофы "Боинга-777" Малайзийских авиалиний под Донецком.

18 июля, спустя сутки после трагедии, унесшей жизни 298 человек, Служба безопасности Украины опубликовала запись телефонного разговора, состоявшегося, если верить украинской спецслужбе, около 9 часов утра 17 июля. На записи, в числе прочего, слышны голоса двух человек, в титрах названы их позывные – "Хмурый" и "Бурят". "Бурят" спрашивает, куда ему "грузить красавицу", которую он "только что привез в Донецк". "Хмурый" отвечает: "Это то, о чем я думаю?" – "Да, Бук, Бук" – подтверждает его догадку "Бурят". Еще через несколько минут "Хмурый" обсуждает уже с другим собеседником, "Санычем", куда нужно доставить ракетную установку. Получив инструкции, он делает еще один звонок одному из своих подчиненных: "Посмотри по карте, Первомайское. Где-то в том районе располагаешься. Твоя задача – охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь".

В подписи на видео сказано, что "Хмурый" – это на самом деле "Сергей Николаевич Петровский, офицер ГРУ России, представитель Игоря Стрелкова-Гиркина по вопросам разведки".

Спустя два года этот телефонный разговор станет одним из главных доказательств в материалах возглавляемой прокуратурой Нидерландов Международной следственной группы по выяснению причин катастрофы "Боинга". Основная версия международной группы была и остается неизменной: самолет сбили с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами, из ракетной установки "Бук-М1", привезенной из России. Этой же версии придерживаются авторы многочисленных независимых расследований, и лишь официальная Москва, представив на суд общественности с десяток взаимоисключающих версий, по-прежнему категорически отрицает свою причастность к трагедии.

Видео Международной следственной группы, в котором использованы фрагменты перехваченных СБУ переговоров сепаратистов в день катастрофы "Боинга":

Благодаря открытым источникам, прежде всего фотографиям и видео в социальных сетях, сейчас мы знаем о дороге "Бука" из России в Украину почти все. Известен и круг людей, один из которых мог в тот день нажать кнопку пуска ракеты. Теперь, как говорят в своем новом расследовании эксперты независимой группы Bellingcat, удалось окончательно установить личность еще одного человека, причастного к катастрофе "Боинга", того самого "Хмурого". Им оказался отставной российский военный, профессиональный разведчик Сергей Николаевич Дубинский, долгое время скрывавшийся за различными позывными и кличками, а также выдуманной фамилией "Петровский". Стоит отметить, что этот вывод основан на одном важном допущении: СБУ Украины не ошиблось, идентифицируя принадлежность голоса на пленках "Хмурому".

Первый раз после катастрофы "Боинга" "Хмурый" появился в публичном пространстве осенью того же года. 18 сентября прокремлевский сайт Politrussia.ru опубликовал большое интервью с "полковником, заместителем министра обороны, начальником разведывательного управления армии ДНР Сергеем Петровским". На рекламном баннере, специально изготовленном для статьи, крупными буквами был написан тот самый позывной – "Хмурый". В статье использовался фрагмент видео с "Хмурым", в котором он предстает человеком с седыми короткими волосами и бородой, обещает "дойти до Киева".

В ноябре – еще одно интервью, в декабре – еще, и из них мы в общих чертах узнаем практически все этапы "боевого пути" "Хмурого" до того, как он стал главным разведчиком незаконной группировки "ДНР": родился в Донецке в 1962 году (СБУ на своем видео утверждает, что в 1964-м, но эту ошибку можно списать на спешку, в которой оно готовилось), воевал в Афганистане и Чечне, где познакомился с Игорем Стрелковым-Гиркиным, в общей сложности отслужил в армиях СССР и России 30 лет.

Самое раннее интервью c "Хмурым", которое удалось найти экспертам Bellingcat, было опубликовано в 2003 году в газете "Известия". Тогда "Хмурый" был полковником и служил на Кавказе, в Чечне. "С кем вы воюете?" – спрашивает его журналист. "С теми, кто не хочет жить в России по нашим русским законам, не хочет молиться нашей вере", – отвечает "Хмурый".

Следы "Хмурого" нашлись и на форуме коллекционеров forum-antikvariat.ru, где Игорь Стрелков любил писать о ходе дел в "Новороссии". Там "Хмурый" писал под ником Плохой солдат. Вот одно из его сообщений (орфография и пунктуация сохранены):

"Ну шо.декаденты.теперь благодаря предательству некоторых представителей Москвы.сдавших мои данные.разрешите официально представиться– заместитель Министра обороны ДНР по разведке гвардии полковник Петровский Сергей Николаевич.он же Хмурый.он же искренне Ваш Плохой солдат".

Сообщение опубликовано 19 июля 2014 года, спустя двое суток после катастрофы "Боинга" и спустя сутки после того, как СБУ Украины опубликовало перехват разговоров "Хмурого", указав в видео, что он имеет отношение к "разведке ДНР".

Настоящие имя и фамилию "Хмурого-Петровского" удалось выяснить почти случайно, во время изучения взломанной хакерами электронной почты Игоря Стрелкова. Фрагменты его писем опубликовала в мае 2014 года группировка хакеров "Шалтай-Болтай". Одно из адресованных Стрелкову посланий было написано с адреса karahan1962@mail.ru и выглядело так:

28 апреля 2014 г. 20:27

Дубинский Сергей [karahan1962@mail.ru]

Привет, Игорь, еще не забыл Зубра?

Этот адрес электронной почты привел специалистов из Bellingcat на страничку пользователя социальной сети "Мой мир" с таким же ником – karahan1962. Там обнаружилась фотография Петровского, сделанная, судя по изображенной на ней местности, в Афганистане.

Упоминание этого же адреса электронной почты удалось найти на форуме ветеранов 181-го мотострелкового полка, участвовавшего в афганской операции. В виртуальной "перекличке" сослуживцев в 2010 году адрес karahan1962@mail.ru упоминается как принадлежащий Сергею Дубинскому, "старшему лейтенанту", "заместителю командира разведроты", служившему в Афганистане в 1985–1987 годах, а ныне (в 2010 году. – РС) живущему в Донецке. 11 августа 2016 года на форуме появляется сообщение (поздравление с днем рождения), в котором перечисляются все ники и позывные "Хмурого-Петровского-Дубинского":

"И будь Ты, Серёга, хоть "Хмурый" в ДНР, хоть Генерал "Петровский" или "Дворковский" или комендант Ханкалы "Зубр" или " Бизон", ну или "Карахан" в Латинской Америке, я запомнил Тебя тогда, в пилотке, в Афгане, в Каримовской зелёнке возле кяриза, куда надо было залезть".

На этой же странице мы видим и первое большое фото Сергея Николаевича Дубинского – в форме полковника, увешанного орденами и медалями, в том числе наградами за войну в Афганистане. Правда, при внимательном рассмотрении можно заметить, что часть изображений наград на фото подделана с помощью фотошопа, а некоторыми медалями Дубинский и вовсе не мог обладать. Например, медалью "Ветерану ВС СССР" награждали тех, кто прослужил в Советской армии не менее 25 лет, а Дубинский поступил на службу только в 1984 году, когда до развала Союза оставалось меньше 10 лет.

В дальнейшем эту парадную фотографию несколько раз перепечатывали сайты пророссийских сепаратистов на Донбассе, по-прежнему называя Сергея Дубинского его вымышленной фамилией – Петровский. ​Человек на фото в форме полковника совсем не похож на того "Хмурого" с бородой и короткой сединой, который фигурировал на нескольких видео и фото из так называемой "ДНР". Впрочем, сам Дубинский на том же форуме ветеранов 181-го полка объясняет это так:

"Нету у меня никакой разведгруппы. Некоторые товарищи перепутали меня с человеком из Славянска, недавно давшим интервью и имеющим аналогичный позывной. Я человек немедийный. Единственное исключение – читаю текст на Ютубе в ролике "СПЕЦНАЗ СТРЕЛКОВА часть 1" (на этом видео Дубинский в маске, но его голос похож на тот, что звучит на опубликованных СБУ пленках).

Авторы расследования Bellingcat предполагают, что "Хмурый" с бородкой, фигурирующий на видео из Славянска, просто имел такой же позывной, как и Дубинский.

В июле 2016 года волонтеры еще одной группы расследователей, InformNapalm, разыскали бывших соседей Сергея Дубинского в Донецкой области, в поселке Великая Новоселка, где он жил с 2005 года. На сайте InformNapalm биография Дубинского описывается со слов его односельчан так: в 80–90-х служил в Вооруженных силах СССР, а после – в российской армии. В 1997 году уволился в запас, жил в Ростовской области. В 2002 году был призван из запаса управления кадров Северокавказского военного округа (на сегодняшний день Южный военный округ России) и направлен для прохождения службы в составе Объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В 2004 году снова уволился и скоро переехал к матери в Донецкую область (служебная квартира осталась жене). Позже оказалось, что при втором увольнении в запас документы Дубинского потерялись при пересылке в военкомат, и формально он остался на службе. При этом Дубинский продолжал получать военную пенсию. В какой-то момент это обнаружилось при очередной проверке воинской части, к которой он был приписан, и в 2015 году суд постановил взыскать с Сергея Дубинского все выплаченные ему деньги.

В решении суда (ссылка, сохраненная копия) речь идет о 22-й отдельной бригаде спецназначения ГРУ Генштаба России (в/ч 11659), расположенной в населенном пункте Степной Ростовской области. Туда Дубинский и отправился улаживать проблему с потерявшимися документами. Кроме того, в решении упоминается еще одна воинская часть, где Дубинский служил в должности заместителя командира по воспитательной работе, – 51019. Эта воинская часть относится к 116-му Отдельному радиоузлу особого назначения и тоже расположена в Степном.

Вскоре расследователи Bellingcat нашли еще один профиль Дубинского – в социальной сети "Одноклассники" (сейчас доступ к нему открыт только для друзей). Из опубликованных в нем фотографий следует, что в 2010 году Дубинский опять стал часто бывать или даже поселился в Ростовской области, хотя летом 2011-го уже вернулся в Украину. В неофициальной базе данных владельцев автотранспортных средств nomer.org есть человек с такими именем и фамилией. Согласно содержащимся в ней данным, он действительно жил в Степном в период с 1998 по 2004 год. Снимки из альбома Дубинского в "Одноклассниках" подтверждают и тот факт, что осенью и зимой 2014 года он был в Донецке – например, фотографировался с приезжавшими на Донбасс российскими актерами Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным.

На декабрьской фотографии с Охлобыстиным и его супругой Оксаной Арбузовой Сергей Дубинский уже позирует в форме генерал-майора, с нашивкой, которая слишком размыта, чтобы точно определить ее принадлежность, – это может быть нашивка спецназа ГРУ или сухопутных войск.

Из этого же аккаунта в "Одноклассниках", а также из публикаций на сайтах пророссийских сепаратистов на Донбассе выяснилась и дальнейшая судьба Сергея Дубинского. Судя по всему, он покинул Донецкую область в начале 2015 года и сейчас живет в Ростовской области России. Из группировки "ДНР" его выгнали со скандалом и запретом на въезд: по информации сайта "Политнавигатор", причиной могли стать слухи о том, что Дубинский "отжимал имущество у донецких", либо "невозможность встроиться в жесткую государственную вертикаль власти ДНР". Несмотря на это, проблемы с незаконно начисленной военной пенсией ему, похоже, удалось решить: на фотографиях Дубинский позирует за рулем новенького импортного квадроцикла стоимостью около 15000 долларов, а его хозяйство в сравнении с остальными домами на хуторе выглядит если не шикарным, то как минимум зажиточным. ​Расследователям из Bellingcat и группы InformNapalm удалось определить местоположение этого дома – это хутор Большой Лог, улица Молодежная, дом 4а или 4б.

Есть и еще одно, практически прямое доказательство того, что Сергей Николаевич Дубинский имеет отношение к транспортировке "Бука" в Первомайский, к месту, откуда предположительно был произведен выстрел по "Боингу". На ставшем знаменитым видео транспортировки "Бука" через Макеевку в числе прочих виден автомобиль "Пежо 3008".

На форуме "Глобальная авантюра", который специализируется на обсуждении военных конфликтов и позиционирует себя как "Открытый исследовательский и дискуссионный центр", в 2015 году активно писал пользователь с ником "НЕХОРОШИЙ" (стоит вспомнить одну из кличек Дубинского, "Плохой солдат"). Другие пользователи обращаются к "НЕХОРОШЕМУ" как к "Сергею Николаевичу". В профиле "НЕХОРОШЕГО" сказано, что он является пенсионером из Ростова-на-Дону, что совпадает с деталями биографии Сергея Николаевича Дубинского. 12 июля 2015 года "НЕХОРОШИЙ" отвечает на вопрос читателя "На каком автомобиле он ездил в Славянске":

На основании всего вышеизложенного авторы расследования Bellingcat делают вывод: Сергей Николаевич Дубинский, он же Сергей Николаевич Петровский, он же "Хмурый" – один и тот же человек, и именно его голос слышен на записи разговоров сепаратистов утром в день катастрофы "Боинга-777" Малайзийских авиалиний. По словам авторов расследования, его копия, содержащая все детали и ссылки на источники, будет в скором времени отправлена в адрес Международной следственной группы (JIT). Осенью 2016 года ее представители заявили, что продлевают расследование катастрофы рейса MH17 до 2018 года.