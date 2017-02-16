Тиллерсон – Лаврову: США ждут от России выполнения обязательств по Украине

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что Кремль должен соблюдать свои обязательства в отношении Украины в случае сотрудничества между Москвой и администрацией президента США Дональда Трампа.

16 февраля, после встречи с Лавровым в Бонне, Тиллерсон отметил, что США готовы сотрудничать с Россией, «когда будут найдены сферы для практического сотрудничества, которое принесет пользу американскому народу».

«Но США будут отстаивать интересы и ценности американцев и союзников», – отметил Тиллерсон.

Рекс Тиллерсон отметил также, что США ожидают от России соблюдения обязательств по выполнению Минских соглашений по Украине и «работы для деэскалации конфликта в Украине».

Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров встретились 16 февраля на полях саммита «Группы 20» (G20) в немецком Бонне.

Лавров сообщил после встречи, что стороны обсудили вопросы Сирии, Украины и Афганистана. По его словам, вопрос санкций США против Москвы не обсуждался.