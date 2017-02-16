В Керченском проливе скопилось около сотни судов

Из-за непогоды и обледенения в Керченском проливе 16 февраля скопилось большое количество судов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Marrine Traffic, который в реальном времени отслеживает перемещение судов.

Всего около сотни судов находятся вечером 16 февраля в Керченском проливе, часть из них, согласно сведениям из открытых источников, направляются в российские порты Азов, Ейск, Ростов и Ростов-на-Дону. Также есть суда, следующие с турецкие порты Трабзон, Самсун и Зонгулдак и в украинский Мариуполь, куда направляется сухогруз Stevia под флагом Монголии.

Как сообщает пресс-служба российского Минтранса, в Азовском море проводку судов осуществляют четыре ледокола «Росморпорта». Речь идет о кораблях «Капитан Мошкин», «Капитан Демидов», «Капитан Чудинов», «Капитан Крутов». В российском ведомстве отметили, что в случае необходимости могут направить буксиры и спасательное судно для обеспечения работы керченской переправы.

В ведомстве отметили, что с 10 по 13 февраля ледокол «Капитан Демидов» провел караван из 20 судов (12 судов на Ростов-на-Дону, пять на Азов, три на Таганрог) от Керченского пролива до портов назначения. После этого ледокол 13 февраля отправился в Керченский пролив с караваном из 19 судов. Ледоколы «Капитан Мошкин» и «Капитан Чудинов» осуществили совместную проводку каравана из 34 судов из портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, отметили в российском министерстве.

Непогода отразилась на работе Керченской переправы в Крыму. На переправе со стороны Крыма 16 февраля погрузки на паром ожидают 276 грузовиков, а со стороны соседней России, в порту «Кавказ» – 878. Время ожидания парома превышает 90 часов.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.