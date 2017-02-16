СБУ открыла производство против российского писателя Прилепина – пресс-секретарь

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против гражданина России Захара Прилепина.

Как сообщила 16 февраля пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Facebook, досудебное расследование ведется по статьям «участие в деятельности террористической организации» и «финансирование терроризма».

Накануне сообщалось, что российский писатель Захар Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов незаконной группировки «ДНР».

По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, в Украине за военные преступления наказан 41 человек, из них 28 являются гражданами России.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. По данным ООН, за время конфликта погибли около 10 000 человек. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы».