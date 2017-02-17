В Госдуме предложили отправить Кобзона и хор Александрова на «Евровидение» в Киев

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Олег Нилов предложил направить депутата Госдумы и известного певца Иосифа Кобзона, а также хор им. Александрова от России на конкурс «Евровидение» в Киев. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия согласилась опять участвовать... Мое предложение, дай Бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова», – сказал Нилов, выступая от фракции «Справедливая Россия».

«Евровидение-2017» пройдет в мае в Киеве на территории Международного выставочного центра, на левом берегу Днепра. Финал песенного конкурса запланирован на 13 мая.

Украина определена местом проведения «Евровидения-2017» после победы Джамалы в мае прошлого года в Швеции.