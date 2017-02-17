Крымчане на Майдане: три года спустя

Уже третий год в конце февраля Украина отмечает годовщину поворотных событий на Майдане. Свой вклад в свержение режима Януковича внесли и крымчане. На полуострове не было захватов админзданий и жестких столкновений с силовиками, но крымчане проводили митинги в поддержку Евромайдана и участвовали в киевских протестах. Крым.Реалии решили напомнить, как проявили себя во время Революции Достоинства жители полуострова.

Первый крымский Евромайдан состоялся 24 ноября 2014 в Симферополе. В тот день несколько сотен человек прошли от площади Ленина к главпочтамту с требованием к тогдашнему президенту Виктору Януковичу подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

После этого сторонники Евромайдана начали регулярно собираться в центре Симферополя. Свои «майданы» также проходили в Ялте и Феодосии. На подобные митинги собиралось несколько сотен человек. По словам одного из координаторов движения «Евромайдан-Крым» Сергея Ковальского, их штаб в Симферополе занимался отправкой жителей полуострова в Киев для участия в протестах.

Одномоментно в Киеве находилось до 500 человек из Крыма в пиковые времена

​«Буквально каждый день кто-нибудь уезжал: по одному, по два человека, по три. Один раз разово выехали 50 человек. Но и возвращались люди такими же темпами, поэтому одномоментно в Киеве находилось до 500 человек из Крыма в пиковые времена», – рассказал активист в комментарии для Крым.Реалии.

По словам Ковальского, некоторые крымчане не имели возможности поехать в Киев, но помогали протестующим на Майдане Независимости материально: посылали им деньги, медикаменты, еду и одежду.

Все боялись гонений, но, как показала практика, они были правы в этом плане

​«Некоторые даже свои автобусы предоставляли, причем большие – ​«икарусы». Но большинство этих героев в Крыму желали оставаться непубличными, старались помогать так, чтобы об этом не было известно. Все боялись гонений, но, как показала практика, они были правы в этом плане», – сказал активист.

Сенцов и двое раненых

Некоторые крымчане подолгу оставались в киевском палаточном городке, входили в состав разных структурных подразделений Евромайдана. В конце декабря 2013 года протестующие с полуострова зарегистрировали Крымскую сотню. Ее расположением стал захваченный Октябрьский дворец.

«Мы занимались дежурством и охраной, ходили на митинги и участвовали в баррикадных боях. В день нас собиралось около двадцати. Но за все время через наше подразделение прошли сотни человек. Точное количество назвать трудно, потому что каждый день два-три человека уезжало и приезжало», – рассказывал в июне 2014 года участник Крымской сотни Петр.

Крымчане, приехавшие на Майдан, состояли не только в Крымской сотне, но и в других подразделениях протестного городка. Так, например, одним из наиболее активных членов «Автомайдана» был кинорежиссер Олег Сенцов, который сейчас удерживается в российской колонии строгого режима.

Уже после ареста на одном из судебных заседаний Сенцов заявил, что Майдан – это самое важное, что случалось с ним в жизни

​«Когда в захваченном «Украинском доме» появился офис «Автомайдана», он (Сенцов – КР) занимался организацией быта: выписывал бейджи, покупал канцтовары, заведовал бензином, распределял смены. Он полностью координировал работу: от соблюдения чистоты до питания. Можно сказать, что он был главным офис-менеджером», – рассказала активистка «Автомайдана»​ Марьяна Короненко. Уже после ареста на одном из судебных заседаний Сенцов заявил, что Майдан – это самое важное, что случалось с ним в жизни.

По сведениям очевидцев, баррикадные бои в центре Киева тоже не обошлись без участия крымчан. Во время расстрела протестующих на Институтской, 20 февраля 2014-го, два молодых парня из Евпатории и Симферополя получили пулевые ранения.

Мы вышли на передовую: из семерых вернулось трое

​Один из них, вспоминая о том, как его ранили, рассказал, что в тот день у входа в правительственный квартал первую линию обороны занимали бойцы «Беркута» из Крыма. «Они стояли у баррикады и не успевали отступить. Мой товарищ из Симферополя Борька крикнул: «Крымские есть?». Он поднял флаг с надписью «Крым», и в ответ «беркутовцы» открыли огонь. Мы вышли на передовую: из семерых вернулось трое. Я вышел оттуда раненый в руку», – рассказал евпаториец, пожелавший остаться анонимным.

Керчанин из Небесной Сотни

Среди героев Небесной Сотни также есть один крымчанин. Это уроженец Керчи Сергей Кемский, погибший в возрасте 33 лет. В Крыму он окончил школу, а в 17 лет переехал в Львов, где поступил в университет и отучился на политолога. В 2013 году, когда в Киеве начались протесты, Сергей жил в городе Коростень Житомирской области. В тот момент Кемский удаленно работал в Институте политических и экономических рисков и перспектив, для которого писал аналитические статьи.

Сергей погиб утром 20 февраля, когда вместе с другими активистами прорывался по Институтской к правительственному кварталу. Недалеко от Октябрьского дворца его сразили две пули: одна прошла на вылет, вторая – застряла в правом легком.

«Я нашла абсолютно все видео и фотографии, видела, как он идет мимо Октябрьского дворца. Вижу, как он продвигается. В 9:16 он продвигается, в 9:28 его уже оттаскивают за ноги. Он, видимо, еще живой. Его положили и подхватывают под руки. Его еще можно было спасать, но они не успели. Он умер от потери крови», – рассказала мать Сергея Тамара Гавриловна.

Сергей Кемский был убежденным анархистом. Он считал, что, в случае победы Майдана, в Украине надо внедрять механизмы прямой демократии, с помощью которых граждане будут максимально вовлечены в управление страной. Свои взгляды он изложил в статье «Слышишь, Майдан», опубликованной на «Украинской правде» в декабре 2013 года.

Нам больше не нужны пастухи – нам нужны исполнители воли общины, которые будут эффективно координировать общественные ресурсы для достижения общих целей

​«Майдан скандирует «Банду геть!» и действительно желает, чтобы нынешние руководители освободили кресла. Вместе с тем, каждый соглашается, что мы здесь собрались не для того, чтобы выбирать нового хорошего царя. Требование общества заключается в преобразовании государства из феодального кнута в инструмент самоорганизации общества. Нам больше не нужны пастухи – нам нужны исполнители воли общины, которые будут эффективно координировать общественные ресурсы для достижения общих целей», – писал Сергей в своей статье.

Российские репрессии

Спустя три года судьбы крымчан, участвовавших в Майдане, сложились по-разному: кто-то стал чиновником, некоторые пошли в АТО, занялись правозащитной деятельностью, а кто-то просто вернулся к привычным заботам и делам.

Многие жители Крыма стараются не афишировать, что они участвовали в киевских протестах из соображений безопасности. По словам координатора «Евромайдан-Крым» Сергея Ковальского, участие в Майдане в Крыму было рискованным еще до аннексии полуострова Россией.

Постоянно поступали угрозы по телефону. А в конце января 2014-го они начали печатать листовки «Ваш сосед – предатель Крыма»

​«В конце декабря 2013 года «растращили» мою машину, там было 64 дырки: в капоте, в багажнике. По сути весь корпус пришлось менять. Постоянно поступали угрозы по телефону. А в конце января 2014-го они начали печатать листовки «Ваш сосед – предатель Крыма» с портретами наших активистов и расклеивали их возле их домов. Позже видеоролики с таким же содержанием появились на местном телевидении, уличных экранах, троллейбусах», – рассказал Сергей Ковальский.

Осенью 2014 года прокуратура Крыма, уже подконтрольная России, открыла уголовное дело по факту «нанесения телесных повреждений» сотрудникам крымского подразделения «Беркут». В феврале 2015 года был арестован первый подозреваемый – участник «Майдана» Александр Костенко. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он якобы бросил булыжник в бойца спецподразделения «Беркут».

Еще одним активистом Евромайдана, осужденным в Крыму по похожему обвинению, стал Андрей Коломиец. Ему инкриминировали более тяжкую статью – покушение на убийство, и вынесли приговор в виде 10 лет лишения свободы. Коломиец – житель Киевской области. В декабре 2014 он переехал в российскую Кабардино-Балкарию, где его задержали полицейские и вывезли в Крым. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным.