Крымские учителя жалуются на сокращение зарплат и их несвоевременные выплаты. Проблемы, по их словам, начались еще в прошлом году и продолжились в нынешнем. Например, в январе многим урезали стимулирующие выплаты, которые составляют не менее половины учительской зарплаты.

Согласно федеральному законодательству, работникам бюджетной сферы, кроме зарплаты, предусмотрены компенсационные и стимулирующие выплаты. Размеры стимулирующих выплат определяются согласно личному вкладу сотрудников в общие результаты работы их предприятий.

В Крыму после его российской аннексии сотрудники учебных учреждений, которые остались работать в новых условиях, получили щедрые стимулирующие доплаты, размер которых был равен должностному окладу, а иногда и превышал его.

Но через несколько месяцев стали поступать первые сообщения о проблемах с выплатами педагогам.

Как крымские учителя «выбивают» зарплату

В феврале 2015 года на задержку выплаты зарплаты жаловались учителя симферопольских и феодосийских школ. Самые смелые даже публично обращались по этому поводу к подконтрольным России властям Крыма.

Аналогичные сообщения периодически поступали из различных регионов полуострова в прошлом году. Похожая ситуация произошла и теперь. Крымский общественник Илья Большедворов в начале февраля заявил, что с проблемой невыплаты зарплат столкнулись воспитатели детских садов Белогорского района. Он также обнародовал документ, которым одна из местных воспитательниц извещает свое руководство о приостановлении работы до полного погашения задолженности по зарплате.

В Белогорске и Белогорском районе работники большинства учебных учреждений в январе не получили ни аванс, ни зарплату

Позже Большедворов уточнил, что проблемы возникли не только у воспитателей, но и у работников школ. «В Белогорске и Белогорском районе работники большинства учебных учреждений в январе не получили ни аванс, ни зарплату. Мало того, что у педагогов она еле дотягивает до прожиточного минимума, так ее еще и не платят», – отметил он.

О невыплате зарплат также сообщают учителя из Ялты, Бахчисарая и Бахчисарайского района. Некоторые грозились последовать примеру белогорской коллеги.

Глава комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту подконтрольного России парламента Крыма Владимир Бобков не стал отрицать, что выплаты учителям действительно задерживают, и пояснил это «переходом учебных заведений в иной бюджетно-правовой статус».

«По оперативной информации, работники образовательных учреждений района получат зарплату сегодня (3 февраля) до конца дня на карты», – пообещал он в тот же день, когда учителя стали публично возмущаться.

Впоследствии крымские учителя подтвердили, что зарплаты действительно получили, но в усеченном виде.

Эта эпопея с выплатой хоть части зарплаты длится с 25 января

«К вечеру сегодняшнего дня начали поступать средства в размере 8-10 тысяч рублей, что составляет 30% от зарплат. После обращений к Аксенову (главе подконтрольного России правительства Крыма – КР), Козенко (депутату Госдумы России от Крыма – КР), профсоюзам Крыма – эта эпопея с выплатой хоть части зарплаты длится с 25 января», – пишет Наталья Рогова из Ялты.

Собеседники Крым.Реалии, которые работают в крымских школах, тоже подтвердили, что в феврале получили зарплату позже, чем обычно, и не в полном объеме.

«Мне не доплатили около 4 тысяч рублей стимулирующих. Поступили с нами в этом месяце, мягко говоря, некорректно. Потому что работали мы не меньше, чем обычно, а почему нам срезают зарплату – непонятно», – поделилась одна из крымских учителей.

Министр образования, науки и молодежи подконтрольного России правительства Крыма Наталья Гончарова впоследствии пояснила, что задержка выплаты зарплаты учителям произошла из-за установки нового программного обеспечения, которое не адаптировано в финорганах, а также отсутствия у специалистов практических навыков по работе с ним. Она также опровергла информацию о том, что учителя получили сокращенную зарплату.

Сколько зарабатывают крымские учителя

Следует напомнить, что еще в 2014 году Гончарова заявляла, что средняя зарплата учителей на полуострове составляет 23 тысячи рублей. «По сравнению с зарплатой, которую получали учителя при Украине, зарплата увеличилась в три минимум, а для руководителей образовательных учреждений – в пять раз», – утверждала она.

С тех пор ситуация изменилась. И на сегодняшний день уже мало кто из крымских учителей может похвастаться такой зарплатой. Крым.Реалии располагают подборкой вакансий крымских Центров занятости, в том числе, в сфере образования. В ней мы нашли более шести десятков вакантных мест воспитателей детских садов в различных регионах полуострова. Предлагаемые им зарплаты варьируются от 7 до 13 тысяч рублей.

Еще более 100 предложений на рынке труда касаются учительских должностей. Однако и там зарплаты не самые привлекательные.

Например, учителю английского языка в Почтовской сельской школе Бахчисарайского района в январе нынешнего года предлагали зарплату в размере 9,3 тысячи рублей, а учителю начальных классов в Бахчисарайской школе № 1 – 14,4 тысячи рублей. За аналогичную должность, но в школе-гимназии села Чистенькое Симферопольского района готовы платить 12 тысяч рублей.

Работу учителя математики в сельской школе Советского района за полный день оценивают в 15,3 тысячи рублей. Учителя истории в Партизанскую школу Симферопольского района ищут за 6,5 тысяч рублей плюс надбавки, учителя физкультуры в ялтинскую школу – за 9,3 тысячи рублей.

Вакансию учителю с зарплатой в 20 тысяч рублей мы нашли в Симферополе. Здесь учителя русского языка искали для частной школы. Полагаются ли при этом доплаты, не уточняется. Однако на них, судя по практике последнего времени, надежды мало. Крымских работников образования еще в начале февраля предупредили о грядущих сокращениях стимулирующих выплат и премий.