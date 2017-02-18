Аксенов анонсировал строительство многофункциональной больницы в Симферополе

Строительство многофункциональной больницы на 730 койко-мест начнется в Крыму в конце апреля. Об этом 18 февраля крымским журналистам заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

«Подготовительные работы уже идут. Площадка вся уже готова и проектно-изыскательские будут готовы в конце марта, и буквально в конце апреля уже начнутся строительно-монтажные работы», – заявил Аксенов, сообщают «РИА Новости Крым».

18 февраля в Симферополе на базе больницы им. Семашко открыли новый сосудистый центр.

В структуру нового центра входит 15 отделений, в том числе неврологическое, кардиологическое, анестезиологии – реанимации, сосудистой хирургии, лучевой диагностики, физиотерапии, а также клинико-диагностическая лаборатория. Всего центр включает в себя 230 коек.