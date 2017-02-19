Зачем Путин признал «документы» из оккупации

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ, которым признал действие «документов», выданных группировками «ДНР» и «ЛНР» на оккупированных территориях Донбасса. Почему это произошло именно сейчас? ​

Ранее СМИ уже писали о том, что в России признают «паспорта», выданные группировками «ДНР» и «ЛНР». А российский государственный телеканал в прямом эфире показал пресс-конференцию главарей боевиков Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, восхваляющих решение Путина.​

Согласно тексту указа, в России признают действительными «документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, изменение имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств».

Руководитель центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко считает, что российские власти таким образом реагируют на требования лидеров западных государств к России выполнять Минские соглашения и изменить политику страны в отношении Украины.

Ну признали они паспорта, а дальше что они будут с теми паспортами делать?

«С одной стороны, я вижу реакцию на происходящее в Мюнхене, на выступление президента Украины Порошенко, на выступления многих участников, в том числе вице-президента США пенсий, канцлера Германии Меркель и других.Тобто российское руководство не хочет ничего менять в своем отношении к Украине и в своей политике там. С другой стороны, это декларация продолжения поддержки сепаратистов. Хотя я не знаю, что это меняет. Ну признали они паспорта, а дальше что они будут с теми паспортами делать?» – говорит эксперт.

Виктор Мироненко не согласен с тезисом «официальное признание».

«Я бы не спешил с такими выводами. Не понятно, какие права дают эти удостоверения и что они с этим правом будут делать. Это такая игра – якобы Украина не заботится о тех людях, а Россия якобы небезразлична к их проблемам. Но я не вижу со стороны российской стороны желания искать решение ситуации. Я считаю, что указ Путина надо рассматривать в контексте Мюнхена и встречи «Нормандской четверки», – отметил Мироненко.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров считает, что признание «документов» жителей Донбасса никоим образом не говорит о признании Россией «независимости» «ДНР» и «ЛНР». ​

Это никоим образом не говорит о признании Россией «независимости» «ДНР» и «ЛНР»

«Это временная мера, вызванная тем, что власти Украины перестали выдавать документы жителям Донбасса», – сказал Джабаров агентству «РИА Новости».

А директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, напротив, предполагает, что Россия может признать группировки «ДНР» и «ЛНР» «государственными образованиями».

В то же время, глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что этот указ будет действовать до выполнения Минских соглашений.

Украина осудила признание Россией «паспортов», которые боевики выдают на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что этим российский президент Владимир Путин доказал факт российской оккупации и нарушения международного права.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Кремль фактически вышел из Минского процесса. А украинский МИД призвал международных партнеров усилить давление на Россию.