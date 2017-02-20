На админгранице с Крымом украинские пограничники обнаружили нелегальных перевозчиков

Пограничники Херсонского отряда и сотрудники Укртрансбезопасности продолжают выявлять нарушителей, осуществляющих нелегальные перевозки пассажиров через админграницу с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По информации пресс-службы, 19 февраля, на посту предварительной проверки возле контрольного пункта въезда-выезда «Каланчак» пограничники совместно со старшим государственным инспектором Укртрансбезопасности обнаружили три автомобиля Mercedec Vito, которые перевозили пассажиров, не имея соответствующей лицензии.

«Перевозчиков правоохранители привлекли к административной ответственности по статье 164 Кодекса Украины об административных нарушениях, санкция которой предусматривает штраф в 17000 грн», – говорится в сообщении.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».