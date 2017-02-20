В Крыму российскому спецкору France24 не разрешили съемку в суде по «делу Чийгоза»

На заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза 20 февраля не разрешили видеосъемку российскому специальному корреспонденту издания France24 Елене Волошиной.

«Мы подали ходатайство на проведение видеосъемки во время судебного процесса. Первый раз видим, что ходатайство рассматривают так, что спрашивают: «А почему вы сейчас решили снимать? А зачем?». В итоге нам запретили, прокурор решил, что видеосъемка может нарушить права участников процесса», – сообщила Елена Волошина корреспонденту Радио Свобода.

Комментариев подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по поводу запрета видеосъемки на данный момент нет.

Очередное заседание по делу «делу Чийгоза» пройдет в понедельник 20 февраля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.