В Нью-Йорке умер постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке внезапно умер постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», – говорится в сообщении российского МИД.

О причинах смерти Виталия Чуркина пока не сообщают.

Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений. С 1974 года он непрерывно работал в МИД СССР, а потом России. В 90-е годы он был послом замглавы МИД, послом в Бельгии, Канаде, а с 2006 года был постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН.

Чуркин считался одним из ярких представителей российской дипломатической школы. Он жестко отстаивал интересы российской власти, особенно во время военной операции России в Алеппо и аннексии Крыма и участии России в конфликте в Восточной Украине.