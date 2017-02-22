«Стратегия-18»: когда один в поле воин 

Самое отчаянное и бескомпромиссное мужество – мужество одиночки перед толпой. Мужество, символом которого для меня и моего поколения останется выступление Андрея Дмитриевича Сахарова на первом Съезде народных депутатов СССР в 1989 году. Когда две с лишним тысячи избранников, представляющих «самый прогрессивный» трехсотмиллионный советский народ, в едином порыве скандировали библейское: «Распни его, распни!», а он, сгорбившись, шел к своему месту. Кто помнит повестку того дня? Кто помнит этих депутатов? Горбачева? А подвиг Сахарова останется в веках, в памяти народа как Украины, так и России – если российское государство вообще останется на карте мира через полсотни лет.

Самое отчаянное и бескомпромиссное мужество – мужество одиночки перед толпой

В то время, как в Крыму почти каждый день проходят обыски и аресты в домах коренных жителей полуострова, в сердце тоталитарного режима отважные правозащитники выходят в защиту крымских татар. Активистка Евгения Литвинова пишет в «Новой хронике текущих событий»: «С 18 ноября в Москве и Санкт-Петербурге проходит ежемесячная бессрочная акция в поддержку крымских татар. Свое название «Стратегия-18» получила по памятной и трагичной дате: 18 мая 1944 года в Крыму началась депортация татарских семей, в ходе которой многие погибли, не добравшись до мест ссылок».

Мне как крымчанину больше никаких комментариев, объясняющих суть акции, не требуется – достаточно даты и слов «крымские татары».

Несколько человек интеллигентного вида, совсем не похожие на терминаторов, в прошлую субботу в очередной раз вышли с плакатами на одиночные пикеты в центре Питера и Москвы и продержались (именно «продержались», я не подберу другого слова) несколько часов. Вот эта акция как раз и является проявлением того самого мужества, достойного сахаровского выступления.

Ели кто-то думает, что простоять хоть десять минут с плакатом в одиночестве (а по-другому российское законодательство сейчас не позволяет, иначе неминуемо административное задержание) среди прохожих, которые при малейшем раздражителе мгновенно превращаются в озверелую, накаченную «зомбоящиком» толпу, так легко и безопасно, пусть сам попробует. Ну а то, что детонатором погромного поведения может послужить любой лозунг, прямо не прославляющий действующую власть, понятно всем, кто за последнее время сталкивался с рядовыми россиянами.

И опять об этом жутком российском дежавю.

Рядовому русскому человеку защита его прав до лампочки, пока его самого не «припечет»

Ведь уже выходила 49 лет назад легендарная, машинописно-самиздатовская «Хроника текущих событий», тогда еще не «Новая». И занимались ее создатели тем же самым делом, что и нынешние авторы обновленной «Хроники» – защитой прав человека. Рядовому русскому человеку защита его прав и тогда была до лампочки, пока его самого не «припечет». И людоедские сроки в лагерях и психушках тогдашнее тоталитарное, еще советское государство раздавало направо и налево, не скупясь, с «походом».

И вот теперь все повторяется.

Почему колесо времени завертелось назад? Может, потому, что когда рухнул Союз, постеснялись вбить осиновый кол в могилы коммунистических вурдалаков, начиная от кремлевской стены и далее, по всем номенклатурным кладбищам СССР? В прямом и переносном смысле. Ведь #мыжецивилизованныелюди! Не стали ровнять Мавзолей с землей. Оставили стоять бронзово-цементно-гипсовые истуканы основателя людоедского культа на площадях и в скверах. И вообще, зачем зря ветеранов травмировать...

А главное, не тронули лагерную кашу, которой так и остались наполнены головы большинства обитателей России. «Ты умри сегодня, а я – завтра», «День кантовки – месяц жизни», «Тайга – закон, медведь – прокурор», «Не верь, не бойся, не проси» – по таким понятиям ГУЛАГа и живут до сих пор те самые пресловутые 86 процентов россиян. И пусть своим детям лагерную мораль они внушают более литературным языком, пусть красиво оформляют ее в законы РФ, воровские понятия от этого не меняются. Ну и что в результате? Вот теперь кушайте, дорогие россияне…

А что сами-то россияне?

Для ответа на подобный вопрос стоит почитать комментарии к публикации Евгении Литвиновой об акции «Стратегия-18» на ее странице в Фейсбуке. Тут особенно четко видна девиация сознания даже самых трезвых и нормальных, не потерявших человеческий облик россиян. Например, в комментариях пользователя, явно сочувствующего акции, проскользнуло про крымских татар: «Замечательный народ с несчастной судьбой».

По-настоящему несчастный народ – это россияне. И самая их страшная беда именно в том, что большинство из них этого не замечает

А ведь по-настоящему несчастный народ – это россияне. И самая их страшная беда именно в том, что большинство из них этого не замечает. Не замечает своего несчастья, не видит нынешней ущербности российской нации. Тупика – экономического, политического, социального – впереди. Не видят жители России унижения, бесправия, бессилия своего народа. То есть всего того, чем характеризуется вырождение этноса. Ну и, соответственно, подавляющее большинство россиян, включая и тех, кто сохранил в себе остатки толерантности, всех отличных от себя считают в лучшем случае убогими, достойными лишь сочувствия, в худшем – иным биологическим видом, подлежащим уничтожению.

А вот крымские татары как народ – счастливцы! Несмотря на все нынешние невзгоды. Потому что они – народ! Потому что крымский татарин себя ощущает таковым не тогда, когда нужно кого-то ударить, унизить, оскорбить, а когда нужно помочь единоверцу в беде, отстоять свое достоинство, обустроить свой дом. Когда нужно отстаивать свою землю, а не выжигать вакуумными бомбами чужую.

Среди крымских татар нет палачей

И представить крымскотатарского летчика, бомбящего сегодня школы и госпиталя далекой страны, как это каждый день делают российские летчики в Сирии, невозможно вовсе не потому, что среди крымских татар не найдется летчиков-асов (в этом им как раз могут позавидовать более многочисленные народы), а потому, что среди крымских татар нет палачей.

И напоследок. Евгения Литвинова пишет в своем блоге: «Мне неловко читать слова благодарности от людей, которые рискуют не меньше, а часто больше, чем мы».

Оценивать степень риска – занятие неблагодарное, но гражданской позицией, мужеством и просто порядочностью людей, которые идут не просто против системы, но и против толпы, нельзя не восхититься.

Максим Кобза, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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