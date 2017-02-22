Из Севастополя: «Пойми нас, Трамп!»

Скандальный севастопольский застройщик, депутат подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма Евгений Кабанов написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призывает его понять севастопольцев и отменить санкции. Станет ли Трамп общаться с человеком, на которого в Украине заведено уголовное дело по 111-й статье, а бизнес-деятельность на полуострове сопровождается постоянными скандалами?

«Под впечатлением вчерашнего заявления Дональда Трампа по Крыму написал ему письмо и отправил в Белый дом. Он должен понимать, что в России, а тем более в Крыму и Севастополе, ждут от него не старой риторики, а реализации связанных с ним надежд», – пишет Евгений Кабанов.

По мнению предпринимателя, он относится к той категории граждан, на которую, в первую очередь, были ориентированы экономические санкции: «С точки зрения практики, я именно тот человек, на которого и нацеливались авторы данных санкций. Я бизнесмен, строитель, занимаюсь тем, что в Америке называется «девелопмент». Успеха достиг еще при Украине. Тогда же стал депутатом местного парламента. То есть при Украине я уже был вполне успешен. И санкции, конечно, ударили и по моему бизнесу, и по моим личным возможностям. В общем, я и есть главная целевая аудитория американских и европейских санкций. Я именно тот человек, который, по задумке авторов этих санкций, должен быть крайне недоволен и требовать возврата Крыма Украине».

Сам Кабанов известен севастопольцам лишь постоянными скандалами, связанными с его строительными объектами. Буквально за несколько дней до начала аннексии Крыма город бурлил: компания «Интерстрой» собирается застроить Парк Победы многоэтажными домами. Руководитель строительной фирмы – депутат горсовета от партии регионов Евгений Кабанов. При этом ранее горсовет запретил любое капитальное строительство в этом парке.

Кабанов известен севастопольцам лишь постоянными скандалами, связанными с его строительными объектами

Также Кабанов запомнился горожанам строительством 18-ти этажного жилого дома под названием «Вершина Успеха», который расположился в охранной зоне «Херсонеса Таврического». «Стройку века» в народе иначе как «Вершиной позора» не называют. Многоэтажка была построена на территории вырубленного больничного сквера, а обещание передать в качестве компенсации поликлинике №2 кабинеты физиотерапии в новом здании так и осталось невыполненным.

Кстати, отец Евгения, Константин Кабанов, в свое время возглавлял строительное управление Черноморского флота. В городе его обвиняли в развале стройупра.

После аннексии, сменив Партию регионов на ЛДПР, Кабанов-младший развернулся еще круче. На выборах в Госсовет Крыма в 2014 году Владимир Жириновский, выполнивший функции «паровоза» на выборах, отказался от своего места в парламенте полуострова, и депутатский мандат достался Кабанову – шестому номеру в списке либеральных демократов.

Летом 2014-го градостроительный совет Севастополя не позволил кабановским апартаментам «Адмиральская Лагуна» окончательно доконать излюбленное место отдыха жителей города в районе бухты Омега, остановив стройку. Также было «заморожено» строительство жилого комплекса на проспекте Острякова, затеянное «ИнтерСтроем» прямо на территории средней школы №22 вместо бывшего детского тира и всего в нескольких метрах от спортивной площадки.

Как рассказывают знающие люди, Сергей Аксенов поддерживает Кабанова, чтобы тот помогал решать вопросы в Севастополе

Новый скандал возник при возведении многоэтажки на площади Ластовой. Общественность очень возмущалась, что здание закроет вид на «сакральное место Севастополя» – Малахов курган. Но сейчас дом уже достроен и введен в строй – депутатский мандат имеет вес. Как рассказывают знающие люди, Сергей Аксенов поддерживает Кабанова, чтобы тот помогал решать вопросы в Севастополе. Также гендиректор «Интерстроя» поддерживает дружественные отношения с экс-министром обороны Украины и крупнейшим севастопольским девелопером Павлом Лебедевым. Такая поддержка в момент противостояния по поводу стройки дома на Ластовой позволила Кабанову даже ставить ультиматум депутатам подконтрольного Кремлю Законодательного собрания Севастополя. Требования сводились к следующему: компания «Интерстрой» понижает этажность элитного дома на площади Ластовой до пяти этажей, а депутаты в свою очередь позволяют компании застроить Солдатский пляж.

Тем временем, уже почти два года продолжается судебная тяжба бывшего директора государственного унитарного предприятия «Севастопольский НИИпроектреконструкция» Александра Ракула со структурами депутата парламента Крыма Евгения Кабанова. Донецкая фирма «Укатрад» подала в суд иск о признании ее исключительным застройщиком участка в полгектара на улице Ялтинской, а также о требовании к компаниям «Интерстройсервис» и «Интерстрой» снести построенный там дом. Зарегистрированное в Горловке общество с ограниченной ответственностью «Укатрад» обратилось в Арбитражный суд Севастополя с заявлением к киевскому ООО «Интерстройсервис» и севастопольскому ООО «Интерстрой», в котором просит признать за собою исключительное право на застройку земельного надела площадью 0,5342 гектара, расположенного в Севастополе по улице Ялтинская, 7, и обязать «Интерстрой» и «Интерстройсервис» за свой счет снести там жилой дом.

Очередной жертвой стал Приморский парк в Керчи – единственная зеленая зона у моря

Но Севастополь Севастополем, а есть же еще огромный Крым. И, не прошло и полгода, как следующая «горячая точка» – уже у Керченского пролива. Очередной жертвой «Интерстроя» стал Приморский парк в Керчи – единственная зеленая зона у моря, где еще могут гулять жители города. Возмущенные попытками застроить один из старейших парков города местные активисты уже куда только не писали. Но городским властям хоть плюй в глаза: они признают застройку парка «законной», хотя застройка береговой полосы российским законом запрещена.

Между тем, в Севастополе дольщиков в доме по адресу Коломийца, 6, который начинала строить компания «Интерстройсервис», оставили без квартир, а стоимость нехотя предлагают вернуть в гривнах по курсу весны 2014 года. Севастопольцы обивают пороги «Интерстроя» и готовятся к суду.

В общем, такая вот колоритная «фигура» этот отправитель письма.

Не лишним будет напомнить, что в Украине Евгений Кабанов числится лицом, которое скрывается от органов прокуратуры. Есть решение суда с разрешением на задержание Кабанова – его обвиняют по статье 111 УК Украины (государственная измена).

Версия такой активности может быть только одна – бывший «регионал» собрался в губернаторы Севастополя

Стоит отметить, что ранее Евгений Кабанов особо в политику не лез. «В депутаты ходил», чтобы лоббировать интересы своего бизнеса. Но начиная с осени 2016 года, стал регулярно появляться на севастопольских телеканалах, давать интервью. Весьма активно поддерживал идею парка «Патриот», возводить который собирались путинские байкеры. Версия такой активности может быть только одна – бывший «регионал» собрался в губернаторы Севастополя. Отсюда и письмо Трампу.

«Я прошу только одного – попытайтесь понять нас, господин президент. Я могу пригласить Вас в гости, но понимаю, что ваши озверевшие оппоненты в США разорвут Вас на части хотя бы за намек на такое понимание. Но было бы очень неплохо, если бы американцы, Ваши сторонники или просто люди, способные к непредвзятому взгляду на вещи из США, приехали в Крым и Севастополь для того, чтобы своими глазами, а не глазами CNN, увидеть все происходящее, пообщаться с людьми и сделать свои собственные выводы о происходящем и о возможных перспективах», – пишет Кабанов президенту США.

Действительно, приезжайте, господин Трамп, посмотрите, как бывший боксер (Кабанов – член попечительского совета Федерации бокса Севастополя – авт.) полуостров застраивает. Чтобы понять и простить. Все как в известной программе «Наша Russia».

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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