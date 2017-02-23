Специально для Крым.Реалии

После откровений бывшего «народного губернатора» Севастополя Алексея Чалого о том, как «русские патриоты» города несколько раз готовились к «перевороту» в Украине, вновь стали рассуждать о том, как власти и спецслужбы страны «проглядели» в Крыму антигосударственное подполье.

Когда было принято решение захватить Севастополь и Крым – территория была оккупирована без всякого подполья, силами военных и наемников

Но Алексею Чалому, этому новоявленному «молодогвардейцу», не стоит доверять. В Крыму – как, впрочем, и на Донбассе – никогда не было никакого подполья. Агенты российских спецслужб – были. Российская оккупация – была. А «подполья» никакого не было просто потому, что оккупант в нем не нуждался. Когда было принято решение захватить Севастополь и Крым – территория была оккупирована без всякого подполья, силами военных и наемников. Когда было принято решение оккупировать Донбасс – туда послали банду Стрелкова и «добровольцев», а не каких-то подпольщиков. И когда мы повторяем россказни коллаборационистов (хотя Чалого и предателем-то нельзя назвать, он – обычный «экспат», иностранец, живший в украинском городе и обслуживавший спецслужбы своего государства), мы тем самым повторяем бредни российской пропаганды о «гражданской войне» в Украине.

Хотел бы напомнить читателю, что и Крым, и Донбасс до 2014 года были частью демократической страны – при всех наших издержках. Даже при Януковиче – не говоря уже о всех предыдущих президентах – работали оппозиционные партии, выходили медиа с совершенно различными позициями. Можно ли было говорить о сильных пророссийских настроениях в Крыму и тем более на Донбассе? Получали ли большое количество голосов пророссийские партии, даже активно поддерживаемые московскими деньгами? Видели ли вы на интернет-форумах до Майдана призывы крымчан к присоединению к России?

То-то же. Ничего вы не видели – потому что ничего этого просто не было. А вот что я точно видел со сцены Майдана – так это флаги украинских городов, жители которых приехали в Киев поддержать протестное движение. Симферополь, Севастополь, Донецк, Луганск, Горловка, Ялта… Это то, что я видел своими глазами – и никакой Чалый не сможет доказать мне обратное.

В регионах – оккупационный режим. Это означает, что для того, чтобы выжить, нужно приспособиться, изменить мышление

Именно поэтому никакого значения не имеет то, что мы слышим из Крыма и Донбасса сегодня. В регионах – оккупационный режим. Это означает, что жители оккупированных территорий подвергаются массированному воздействию пропаганды врага. Это означает, что для того, чтобы выжить, нужно приспособиться, изменить мышление, начать воспринимать ложь как правду. И это касается не только политиков, журналистов, публичных фигур. Это касается каждого отдельного человека.

Нам хорошо известна история всеобщей скорби в Советском Союзе после смерти Сталина, одного из самых жестоких и безумных тиранов в истории человечества. Но только немногие позволили себе не горевать по вурдалаку. Большинство сходило с ума, толкалось в очереди к трупу вождя, устраивало кровавую «ходынку». Почему? Разве людей гнали на эти похороны?

Страх, смешавшийся со «стокгольмским синдромом», стал тем самым воздухом, которым дышали советские люди

Нет, конечно. Просто они жили в стране, где в гражданской войне победила взбесившаяся банда. И к моменту смерти Сталина – ведь от победы прошло более трех десятилетий – страх, смешавшийся со «стокгольмским синдромом», стал тем самым воздухом, которым дышали советские люди. Но когда всего спустя три года – три года, не три века! – власти рассказали о сталинских репрессиях – большинство жителей СССР и с этим согласилось и стало проклинать того, кому поклонялось, заменив веру в Сталина на веру в Коммунистическую партию.

А когда всего спустя 35 лет после этого Ельцин одним росчерком пера запретил эту самую любимую партию, во всем Советском Союзе не нашлось ни одного, еще раз – ни одного человека, который вышел бы на митинг в ее защиту. Вот вам и вся любовь.

Воспринимайте жителей Крыма и Донбасса как людей, у виска каждого из которых находится пистолет невидимого убийцы

Поэтому не имеет ровно никакого значения, что говорят крымские или донецкие телеканалы, пишут интернет-сайты, говорят ваши родственники и знакомые. Вот вообще – никакого. Воспринимайте их всех как людей, у виска каждого из которых находится пистолет невидимого убийцы. Впрочем, почему невидимого? Мы каждый день видим этого человека на телевизионных экранах. Этот человек – Путин.

Для того, чтобы узнать, что на самом деле думают жители Крыма и Донбасса, эти территории необходимо освободить. Вернуть туда не только украинскую власть, украинские флаги, украинские телеканалы, украинскую Конституцию, но и ощущение безопасности. Убрать пистолет от виска наших соотечественников. И только тогда мы узнаем, что они думают на самом деле. Узнаем по мере выздоровления – когда они получат возможность жить в том же нормальном мире, что и мы. Получат возможность понимать, сравнивать, думать и не бояться.

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