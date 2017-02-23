В Крыму после его российской аннексии уничтожаются противотуберкулезные санатории. Учреждения, которые столетие лечили, в том числе и тяжелые формы легочного и костного туберкулеза, теперь перепрофилированы в семейные санатории, которые предлагают лечение массажем и горным климатом. А ялтинский противотуберкулезный санаторий «Сосняк» в подконтрольном России правительстве Крыма и вовсе решили ликвидировать.

В Крыму на сегодняшний день действуют около десятка противотуберкулезных санаториев. Большинство из них находятся в управлении Минздрава подконтрольного России правительства Крыма, которому они были переданы после аннексии полуострова. После этого в Крыму завершилась эпоха противотуберкулезного лечения.

В Крыму покончили с лечением туберкулеза

На то, что уникальные крымские санатории теряют свой профиль, еще в прошлом году обратила внимание крымская журналистка, руководитель «Центра журналистских расследований» Валентина Самар, которая является автором ряда расследований о незаконном отчуждении территорий крымских санаториев и их судьбе при различных крымских властях.

«Проблема с противотуберкулезными санаториями в Крыму не нова: еще до аннексии их пытались прибрать к рукам различные влиятельные люди. Однако после наших публикаций в украинских СМИ Генпрокуратура Украины еще во главе с Виктором Пшонкой распорядилась провести тотальную проверку использования государственного имущества и земельных участков, сотни гектаров удалось вернуть. Сегодня, если вы зайдете на сайты известных противотуберкулезных санаториев Крыма вроде санатория имени Боброва, то этого слова – «противотуберкулезный» – уже не найдете. Более того, открыто вывешивают списки платных услуг вроде удаления молочных зубов. Если там и лечат от туберкулеза, то только за деньги», – заявляла она в эфире Радио Крым.Реалии.

Привлекательность санаториев для различных коммерческих структур обусловлена несколькими простыми факторами. Они, как правило, располагаются в живописных уголках полуострова, в непосредственной близости к морю, а некоторые даже имеют прямой выход к нему и собственные пляжи.

В Бобровке не лечат больше костный туберкулез – уникальные работы, когда буквально около 90% детей, которых приносили на носилках, а оттуда они шли своими ножками. Этого уже нет

​К таковым, например, относится старейший в Крыму противотуберкулезный санаторий имени Боброва. Он расположен на самом берегу моря в старинном парке в юго-восточной части Алупки, имеет свой пляж. Санаторий был открыт в апреле 1902 года для детей, страдающих ортопедической патологией. Здесь более ста лет лечили детей с самыми сложными формами костного туберкулеза. «В Бобровке (в детском противотуберкулезном санатории – КР) не лечат больше костный туберкулез – уникальные работы, когда буквально около 90% детей, которых приносили на носилках, а оттуда они шли своими ножками. Этого уже нет», – отмечала Валентина Самар.

Лечение солнцем, солью и морем

Теперь санаторий имени Боброва представлен на своем сайте как семейный, который привлекает посетителей не лечением, а здоровым питанием, воспитательными и развлекательными программами для детей. Лечиться здесь предлагают климатом. «Реликтовая маслиновая роща создает неповторимый целебный микроклимат, способствующий оздоровлению организма и благотворно влияющий на органы дыхания», – говорится на сайте санатория.

Еще один пример – санаторий имени Чехова в Ялте, который был построен в 1847-1907 годах. До российской аннексии Крыма этот санаторий тоже являлся противотуберкулезным. Сейчас же на его сайте упоминаний об этом нет. «Основные три корпуса санатория и парк являются архитектурно-историческими памятниками. Расположен санаторий в северо-западной части города на высоте 145 метров над уровнем моря, в 20 минутах ходьбы от центральной набережной Ялты. Основная часть территории занята парком с реликтовыми хвойными деревьями, возраст которых более 100 лет», – рассказывается на сайте учреждения.

Бывший противотуберкулезный санаторий «Предгорный» в Алупке теперь тоже предлагает только общетерапевтическое лечение хронических заболеваний бронхов и легких, а также лечение функциональных расстройств нервной системы. О своей медицинской базе в санатории пишут так: ингаляции, физиотерапевтический кабинет, кабинеты нетрадиционной терапии, за дополнительную плату – массаж, фито- и аромотерапия.

Слово «противотуберкулезный» сохранили для детского санатория «Алупка». Но, судя по услугам, которые здесь оказываются, туберкулез в учреждении тоже больше не лечат. Среди показаний к лечению – бронхиты, пневмония, астма и трахеит в стадии стойкой ремиссии.

«​Мощным»​ лечебным фактором в санатории называют купание детей в море

​Пациентам с заболеваниями, при которых они не способны к самостоятельному передвижению и нуждаются в постоянном специальном уходе, лечение в санатории противопоказано, говорится на сайте. Еще одним «​мощным»​ лечебным фактором в санатории называют купание детей в море.

С остальными санаториями ситуация похожая. А ялтинский санаторий «Сосняк», который тоже много лет специализировался на противотуберкулезном лечении, и вовсе ликвидируют по решению подконтрольного России правительства Крыма.

«В европейских коровниках лучше, чем в этом санатории»

Санаторий «Сосняк» расположен в южнобережном поселке Восход (Большая Ялта) на высоте 320 метров над уровнем моря. Здесь много лет лечили туберкулез и другие заболевания дыхательных путей. После российской аннексии полуострова у санатория возникли проблемы с пациентами. Работники санатория непублично признаются, что 80-95% тех, кто проходили здесь лечение, приезжали с материковой Украины. Соответственно, после событий «крымской весны» их поток существенно прекратился.

Подтверждает это и исполняющий обязанности главврача санатория Александр Пилецкий. По его словам, санаторий не работает по своему профилю уже 1,5 года, поскольку «лечить некого и не на чем». «Сократилось количество больных туберкулезом, потому что теперь санаторий ориентирован только на крымчан. Во-вторых, материально-техническая база настолько устарела и разрушилась, что она не позволяет принимать больных. Полы деревянные, корпуса здания разрушались годами», – утверждает он.

В европейских коровниках лучше выглядит территория, чем в этом санатории. Последний ремонт там был сделан в 1963 году

​Тем не менее причину, по которой санаторий ликвидируется, Александр Пилецкий назвать отказался. «Причина в том, что санаторий еще чем-то связан с Украиной. Само предприятие уже российское, но там есть проблемы, которые я не хотел бы комментировать. Я знал, что такое решение будет принято рано или поздно. Ведь ситуация в этом санатории ужасная. В европейских коровниках лучше выглядит территория, чем в этом санатории. Последний ремонт там был сделан в 1963 году. Так поступать нельзя было», – утверждает он.

5 гектаров и 1000 пациентов

В то же время в Министерстве здравоохранения Украины, которому этот санаторий принадлежал до российской аннексии Крыма, приводят другую информацию.

Заместитель министра здравоохранения Украины Оксана Сивак в ответ на информзапрос Крым.Реалии сообщила, что в последний год перед российской аннексией Крыма на обеспечение санатория из госбюджета Украины были выделены 5,2 миллиона гривен. Эти средства были направлены в рамках программы лечения больных туберкулезом детей и подростков. По результатам 2013 года здесь оздоровили более 1000 пациентов с таким диагнозом, говорится в ответе МОЗ Украины.



По данным ведомства, санаторий и его корпуса расположены на земельном участке площадью 5,6 гектаров, которые были предоставлены ему в постоянное пользование для лечения и оздоровления граждан еще в 1998 году. Свою позицию относительно решения о ликвидации санатория в МОЗ Украины формулируют выдержкой из закона об оккупированной территории: «Любой акт (решение, документ), выданный органами, их должностными лицами на временно оккупированной территории, являются недействительными и не создают правовых последствий».

Вместо лечения – база для спортсменов

В помещениях санатория планируют создать базу реабилитации российских спортсменов всех видов спорта, в том числе паралимпийцев

​Тем не менее де-факто противотуберкулезный санаторий в ближайшее время ожидает полное уничтожение. После ликвидации «Сосняка» его помещения будут использоваться по совсем другому назначению, говорит Александр Пилецкий. В помещениях санатория планируют создать базу реабилитации российских спортсменов всех видов спорта, в том числе паралимпийцев. «Это юрлицо (санаторий «Сосняк» – КР) не просто ликвидируется и выбрасывается на помойку, а как раз наоборот. Здесь планируется создать совместное частно-государственное предприятие и восстановить место для отдыха и оздоровления людей. Это будет проект частно-государственного партнерства под эгидой Министерства спорта Крыма», – говорит он.

Назвать инвестора Пилецкий отказался, но заверил, что это «не знаковая и не медийная личность, которая всем известна».