«Севастопольское восстание»: жертвы и победители

Три года назад, 23 февраля 2014-го, военная операция российских властей по захвату Крыма вышла в публичную плоскость. В этот день в Севастополе состоялся первый пророссийский митинг, положивший начало не только приходу к власти «народного губернатора» Алексея Чалого, но и дальнейшей аннексии всего полуострова. Вот как сложились судьбы участников пророссийского движения, звавших Россию на полуостров.

В митинге, который представители пророссийских сил называют «севастопольским восстанием» и «митингом народной воли», приняли участие несколько тысяч горожан. По словам местных журналистов, в основном это были сотрудники частного предприятия «Таврида Электрик», которое на тот момент принадлежало Алексею Чалому, а также руководство и сотрудники предприятия «Авлита» украинского бизнесмена Рината Ахметова. Еще одну группу влияния на акции представляли пророссийские активисты, казаческие формирования и российские военные в гражданском.

Уже после того, как Севастополь оказался под контролем России, в жизни тех активистов наступили кардинальные перемены. Притом не у всех они позитивные.

Из «народного губернатора» в «серые кардиналы»

«Народный губернатор» Севастополя Алексей Чалый отказался занимать должность губернатора, уступив место соратнику по «крымской весне» Сергею Меняйло. Свое место Чалый нашел в кресле главы подконтрольного России Заксобрания города. У власти он пробыл около двух лет. После разногласий с Сергеем Меняйло он подал в оставку. Сейчас Чалый остается депутатом Заксобрания и продолжает контролировать ситуацию в городе в роли «серого кардинала» – через подконтрольных ему депутатов, чиновников и СМИ.

При этом Чалому удалось спасти свой бизнес от санкций. Вскоре после того, как него самого наложили западные ограничения, у предприятия «Таврида Электрик» сменился собственник. Чалый рассказывал СМИ, что успел продать компанию «за несколько дней до наступления санкций». Имя нового владельца севастопольской «Тавриды Электрик» он скрывал. Это порождало подозрения журналистов о том, что предприятие продолжает контролировать кто-то из окружения Чалого.

Сейчас предприятием владеет Ирина Минаева. В российском реестре юрлиц она значится учредителем структур, которые раньше входили в орбиту Чалого. Благодаря этому «Тавриде Электрик» не только удалось избежать санкций, но и продолжить работу на украинском и европейском рынках.

Кроме того, бывший бизнес Чалого продолжает развиваться и в Севастополе. В апреле 2015 года Минаева учредила в Севастополе ООО «Севастопольский электротехнический завод». По данным издания sevkor.ru, поддержку заводу оказывает бывший топ-менеджер «Тавриды Электрик», а ныне заместитель подконтрольного России губернатора Севастополя Игорь Шаповалов.​

Писатели из Заксобрания

Некоторым бывшим сотрудникам «Тавриды Электрик» тоже удалось сделать карьеру после аннексии полуострова. Один из таких примеров – Вячеслав Горелов. После установления в Севастополе российской власти инженер стал депутатом Заксобрания и возглавил комитет по градостроительству и земельным вопросам.

Кроме того, в феврале 2015 года Горелов вместе с несколькими депутатами написали книгу об Алексее Чалом – «Че Гевара прилетает утром... Воспоминания сепаратистов».

Ссылка в Сибирь

Теперь уже бывший подконтрольный России губернатор Севастополя Сергей Меняйло за время своей работы в городе тоже успел несколько раз оскандалиться. Из самых резонансных историй с его участием можно назвать назначение директора заповедника «Херсонес Таврический» и передачу земли в районе горы Гасфорта российскому байкерскому клубу «Ночные волки».

Как уже говорилось выше, Меняйло не ужился с Чалым, что в итоге привело к смене власти в городе.был переведен в Сибирь, где Сейчас Меняйло занимает пост полномочного представителя президента России.

Нового губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова называют человеком Чалого.

Из преподавателя в сенаторы

Одной из организаторов и участниц пророссийских митингов в Севастополе была местная общественница, преподаватель Севастопольского национального технического университета Ольга Тимофеева. Она известна участием в акциях против евроинтеграции Украины. После аннексии полуострова Тимофеева вступила в «Единую Россию» и стала членом регионального политсовета партии.

Через полгода после событий «крымской весны» активистка была избрана депутатом подконтрольного России Заксобрания города, а затем стала членом Совета федерации России от Севастополя.



Нардеп и «футболист»

Кампанию Алексея Чалого по защите прав русскоязычного населения Севастополя активно поддерживал бывший народный депутат Украины Вадим Колесниченко. ​Во время аннексии он сложил депутатские полномочия и уехал на полуостров. Затем Колесниченко вступил в российскую политическую партию «Родина» и пытался получить депутатские мандаты в подконтрольных России крымском парламенте и Заксобрании Севастополя. Но выборы в обеих случаях проиграл.

Экс-нардеп был советником российского губернатора Севастополя Сергея Меняйло, пока тот не подал в отставку. С января прошлого года Колесниченко возглавляет Крымский футбольный союз.



Активист-коррупционер

Еще одним активным участником пророссийского движения в Севастополе является местный Геннадий Басов – лидер партии «Русского блока». Он одним из первых стал собирать людей в отряды городской «самообороны». А в ноябре прошлого года Басова обвинили в коррупции и осудили до девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей. Он пытался оспорить приговор, но в итоге его ужесточили.

«Тень» «Авлиты»

Представители севастопольской компании «Авлита» тоже звали Россию в город в февраля 2014-го. Как пишет «Центр журналистских расследований», в том же году сотрудников предприятия перевели на двухдневную рабочую неделю – его полноценную работу затрудняют западные санкции.

По данным севастопольского издания sevcor.ru, в 2014 году «Авлита» перегрузила менее 1 миллиона тонн грузов (в 2013-м – 4,3 миллиона) при пропускной способности 5,5 миллионов тонн. То есть в год после аннексии «Авлита» сработала всего на 20% своей мощности. А осенью 2016 года директор департамента экономики российского правительства Севастополя Элимдар Ахтемов констатировал, что в денежном выражении объемы экспорта из портов города сократились в 20 раз.

Кроме того, погрузки у терминала «Авлиты» в соответствии с украинским законодательством являются незаконными. Поэтому суда заходят сюда на свой страх и риск, скрывая свои визиты сюда.

Журналисты установили, что «Авлиту» продолжают контролировать структуры украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Казачий миллиард

Фаворитами севастопольской власти остаются местные казачьи формирования, которые в 2014 году помогали российским военным захватывать город. В ближайшие четыре года на укрепление казачьих общин здесь планируют потратить 1,4 миллиарда рублей. Их намерены приобщать к государственной службе.