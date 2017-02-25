Специально для Крым.Реалии

Как много зависит от языковых нюансов! Если поставить вопрос так: «Будут ли отмечать в Украине столетие Крымскотатарской революции?» – то ответ обязательно будет утвердительным. А если несколько иначе: «Будет ли отмечать Украина столетие Крымскотатарской революции?» – то однозначности уже нет. Ведь речь пойдет о совсем другом масштабе – об общегосударственном, общенациональном уровне такого празднования.

Пока удалось найти только одно свидетельство подготовки к этому событию – в постановлении Верховной Рады Украины «О праздновании памятных дат и юбилеев в 2017 году», принятом 22 декабря 2016 года. Приложение к этому постановлению, где перечислены памятные даты и юбилеи, которые будут отмечаться на государственном уровне, содержит среди других такие строки: «100 лет со времени проведения первого Курултая крымскотатарского народа (09.12.1917 года, по старому стилю – 26.11.1917)». И все! Сколько не искал – ничего, кроме этого, не нашел.

1917-й в исторической судьбе крымских татар значил очень много

А между тем 1917-й в исторической судьбе крымских татар значил очень много. Отследим главные события того года, которые нельзя забывать.

...Оценки численности крымскотатарского населения в Крыму по состоянию на 1917 год противоречивы. Согласно данным проведенной в этом году официальной переписи, их количество превышало 200 тыс. человек (26,8% населения полуострова). Однако известно, что не все крымские татары были охвачены ею. Другие подсчеты дают цифры в 300 и даже 450 тыс. человек (42% крымчан).

Сразу после свержения царизма крымскотатарская молодая генерация, значительная часть которой тем или иным образом прошла школу Первой мировой войны, попыталась присоединиться к движению советов – самых популярных тогда на местах самочинных органов революционного самоуправления. Но как Симферопольский, так и другие советы на полуострове отказали им, сказав, что «национальным организациям мы представительства не даем». Только на общих основаниях, от имени фабрик, заводов и военных частей...

В апреле в Симферополе был созван Съезд мусульман Крыма, который избрал Мусульманский исполнительный комитет

Это дало закономерный результат: в апреле в Симферополе был созван Съезд мусульман Крыма, который избрал Мусульманский исполнительный комитет. Его возглавил только что назначенный этим же съездом на должность муфтия 32-летний богослов, юрист и публицист, автор крымскотатарского национального гимна под названием «Я поклялся» Номан Челебиджихан (еще он выступал под именем Челеби Челебиев). Челебиджихан был избран на свой пост заочно (шла война, и он находился в составе российской действующей армии). Так же заочно на очень важный для Крыма пост главы вакуфной комиссии избрали другого офицера-фронтовика, 28-летнего юриста Джафера Сейдамета. Вакуф – это была недвижимость, приписанная к мечетям и религиозным училищам, которую нельзя было передать в частную собственность, главным образом земля. Без контроля за вакуфными землями невозможна была аграрная реформа.

Поэтому первое значимое событие новейшей крымскотатарской истории, столетие которого следует отметить, связано с апрелем 1917 года.

Российское Временное правительство было вынуждено признать Мусисполком как орган национально-культурной автономии крымских татар

Мусисполком вначале не намеревался становиться чисто властным органом. Его лидеры стремились действовать не на основе директив, а на почве координации и улаживания крымскотатарской жизни. Главными печатными органами Мусисполкома стали газеты «Миллет» и русскоязычная, но более политически радикальная «Голос Татар». Российское Временное правительство было вынуждено признать Мусисполком как орган национально-культурной автономии крымских татар. Под давлением обстоятельств в сферу его компетенции в течение нескольких месяцев переходят все крымскотатарские дела – политическая деятельность, культура, религиозные дела, экономика, налоги. Исполком имел во всех уездных городах подчиненные себе местные мусульманские комитеты, а в селах – уполномоченных и сельские комитеты. Фактически в течение нескольких месяцев была построена вертикаль власти.

В июле 1917 года была создана первая крымскотатарская политическая партия «Милли Фирка»

На первом этапе революции крымскотатарские политики требовали только национально-культурную автономию в составе демократической России. Но уже в июле 1917 года была создана первая крымскотатарская политическая партия «Милли Фирка» («Национальная партия»). В ней вскоре оформились два течения: сторонники автономии Крыма (преимущественно приверженцы тех или иных направлений социалистической идеологии) и сторонники полного восстановления независимого крымскотатарского государства, в свое время существовавшего на полуострове в течение трех с половиной веков. Программа партии предусматривала созыв парламента и провозглашение в Крыму народной республики.

Таким образом, второе значимое событие, столетие которого в нашем контексте нельзя обойти, связано с июлем 1917 года.

Так же, как Центральная Рада добивалась украинизации войск, в которых преобладали украинцы, Мусисполком стал подчинять себе части, в которых служили главным образом крымские татары. Он сформировал в Симферополе крымскотатарский батальон и добился возвращения с фронта в Крым нескольких татарских воинских частей. За эти действия Номан Челебиджихан был летом 1917 года арестован Временным правительством. Однако в его поддержку выступили не только татары, но и украинцы и другие национальные группы полуострова, поэтому через несколько дней главу Мусисполкома освободили, только повысив его популярность.

15 октября Съезд представителей крымскотатарских организаций принял решение созвать Курултай, то есть крымскотатарский парламент

События осени 1917 года, знаменовали собой кризис центральной власти в Петрограде, привели к тому, что идея развития демократической федерации начала терять свою привлекательность для большинства национальных движений на территории бывшей Российской империи. Не стало исключением и движение крымских татар. 15 октября Съезд представителей крымскотатарских организаций принял решение созвать Курултай, то есть крымскотатарский парламент. Он должен был стать высшим национальным органом власти и явочным путем решить вопрос об автономии Крыма. Михаил Грушевский от имени Центрального Совета выразил полную поддержку стремлениям крымских татар к государственной автономии и обещал содействие со стороны украинских сил.

Поэтому имеем третью значимую дату – 15 октября 1917 года.

Выборы в Курултай состоялись 17 ноября 1917 года в пяти избирательных округах Крыма. Были избраны 76 депутатов, из них четверо женщин

Курултаем в Крымском ханстве назывался съезд беев и мурз, выбиравший хана. Назвав новейшей парламент Курултаем, крымскотатарские интеллектуалы апеллировали к самосознанию своего народа и к его исторической памяти, но выборы проводились на принципиально иных началах, присущих современной нации. Выборы в Курултай состоялись 17 ноября 1917 года в пяти избирательных округах Крыма. По избирательному закону, принятому Мусисполкомом, право голоса имели мужчины и женщины, которым на день выборов исполнилось 20 лет. Были избраны 76 депутатов, из них четверо женщин. Замечу, что речь шла о первом среди исламских народов примере реализации избирательных прав для женщин; по сей день этих прав женщины не имеют в ряде мусульманских стран. И вообще – в США женщины получили полные избирательные права лишь в 1920 году...

Дата этих выборов – 17 ноября 1917 года – тоже не должна быть забыта.

Заседание Курултая началось 8 декабря в 14 часов в Зале суда Ханского дворца в Бахчисарае. А 13 декабря Курултай провозгласил Крымскую Народную Республику

Накануне созыва Курултая Мусисполком выступил с обращением «О власти в Крыму», в котором заявил, что берет на себя инициативу создания автономии без гегемонии какой-либо народности над другой и под лозунгом «Крым для крымчан». Заседание Курултая началось 8 декабря в 14 часов в Зале суда Ханского дворца в Бахчисарае. Председателем Курултая был избран один из лидеров партии «Милли Фирка», писатель Асан Сабри Айвазов. А 13 декабря Курултай провозгласил Крымскую Народную Республику. Это была первая в мире тюркская республика; скажем, Турецкая Республика была провозглашена шестью годами позже. 14 декабря Курултай утвердил символику Крымской Народной Республики и принял «Крымскотатарские основные законы» – первую Конституцию Крыма, которая предусматривала реализацию крымскотатарским народом право каждого народа на национальное самоопределение и самоуправление через создание парламента, избранного в ходе свободных, прямых, равных выборов путем тайного голосования. Конституция также отменила звания и сословия и провозгласила равенство всех граждан независимо от их национальности или веры и равноправие женщин и мужчин.

18 декабря Курултай сформировал национальное правительство – Директорию – во главе с Номаном Челебиджиханом

18 декабря Курултай сформировал национальное правительство – Директорию – в составе пяти директоров (министров) во главе с Номаном Челебиджиханом, который также возглавил управление юстиции. Директорию сразу признала Центральная Рада, в ответ Директория осудила агрессию советской России против УНР, которая началась как раз в те дни.

Как видим, эти 10 суток в декабре 1917 года сконцентрировали в себе целый ряд событий, о каждом из которых стоит упомянуть.

Наконец, не стоит забывать и трагические события конца 1917 года. Петроградский Совнарком не признал ни Крымской Народной Республики, ни ее Директории. По его приказу местные большевики в ночь на 16 декабря захватили Севастополь и – «от имени советской власти» – немедленно разогнали там... Советы рабочих, матросских и солдатских депутатов. Вместо их был на партийной основе создан военно-революционный комитет, под руководством которого красные отряды начали наступление на другие города Крыма. Для обороны полуострова от большевиков Директория и Совет народных представителей, который объединил все национальные общины Крыма, 19 декабря создали в Симферополе объединенный Крымский штаб. В его распоряжении были два конных и один пехотный крымскотатарские полки, а также украинские и российские отряды общей численностью около тысячи человек. В течение января они сражались против отрядов большевиков и анархистов, намного превосходивших их численно и имевших лучшее вооружение. Впрочем, это уже сюжеты следующего года...

Как видим, речь идет о сюжетах столетней давности, которые не были частью Украинской революции 1917-21 годов, но имели с ней органическую связь. Поэтому, на мой взгляд, выглядело бы ошибочным как игнорирование на государственном уровне юбилея этих значимых событий крымскотатарской истории, так и механическое включение их в празднование Украинской революции. Нужна отдельная правительственная программа – и чем быстрее она будет принята, чем быстрее начнется ее реализация, тем лучше. Власть Украинского государства не имеет морального права фактически переводить празднование столетия Крымскотатарской революции (этот термин употреблялся уже в те времена) на общественные организации, так же, как и отдавать это празднование на откуп российским фальсификаторам истории.

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