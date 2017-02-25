25 февраля – день рождения великой украинской поэтессы, писательницы, переводчицы Леси Украинки. Почти три года из отведенных ей судьбой 42 лет жизни Леся Украинка провела в Крыму. Она посвятила этому волшебному краю циклы стихотворений «Кримські спогади» (Крымские воспоминания) и «Кримські відгуки» (Крымские отзвуки).

Впервые Леся Украинка приехала в Крым летом 1890 года – вместе с матерью, писательницей Оленой Пчилкой. Привела ее сюда тяжелая болезнь. К этому времени в печати появились первые стихи Леси…

В Саках девушка месяц лечилась знаменитыми грязями, живя на частной квартире. Потом была Евпатория, где Леся написала свое первое «крымское» стихотворение «Морская тишина». Оно начинается так:

В час гарячий полудневий

Виглядаю у віконце:

Ясне небо, ясне море,

Ясні хмарки, ясне сонце.

Певне, се країна світла

Та злотистої блакиті,

Певне, тут не чули зроду,

Що бува негода в світі!

Морское путешествие из Евпатории в Севастополь вдохновило поэтессу на такие строки (перевод с украинского):

Время тебе, моя песня, проснуться,

Крылья поднять, истомленные горем.

Время тебе, моя песня, взметнуться,

Послушать, как ветер играет над морем.

Рвись, моя песня, струей многоводной, –

Она ведь не знает, куда ее гонит.

Будь, моя песня, как чайка, свободной, –

Она не боится, что в море утонет…

Дальше ее путь лежал в бывшую столицу Крымского ханства Бахчисарай. Леся Украинка посвятила ему три сонета, которые вошли в цикл «Крымские воспоминания»: «Бахчисарай», «Бахчисарайский дворец» и «Бахчисарайская гробница».

Лесю очаровал таинственный мир Востока. «Словно околдованный стоит Бахчисарай» в стихотворении «Бахчисарайская гробница» и в одноименном стихотворении Украинки. С неба льется лунный золотистый свет, завороженный край погружен в сон…

Она сравнивает восточный город Бахчисарай с библейским райским садом: «Деревья в серебре и минареты, как стража, стерегущая Эдем, на листьях винограда блики света, как струи водопада свет и тень». Этот умиротворенный пейзаж венчает такая картина: «Верхушек тополей изящные черты кивают свысока и шепчут тихо/Про, в Лету канувшие, дни»...

В образе Бахчисарайского дворца поэтесса описывает больше, чем здание – со свойственной поэтам чувствительностью она дает понять читателю трагедию целого народа. Вот как звучит стихотворение Леси Украинки «Бахчисарайский дворец» в переводе на русский язык:

Без разрушения развалины стоят,

Все дышит здесь каким-то запустением,

Внезапная беда тебя превозмогла,

Безжалостно накрыла тления тенью.

Здесь водопадов чуть слышны слова, –

Как слезы капает прозрачная вода, –

Так, некогда чудесное селение,

Объято трауром по саморазрушению.

Стоят тоскливые развалины гарема,

Сад с башнею; невольницы старели,

Оплакивая плена времена.

Их красота напрасно отцвела,

Их тело ласка не согрела...

Когда-то сила и неволя здесь царили.

Что мощью было – предано руине, –

Неволя же, царит здесь и поныне.

Продолжая свое путешествие, Леся едет обратно в Севастополь, а оттуда через Байдарские ворота – в Ялту. По дороге слагаются строки стихотворений «Байдары» и «Мердвень» («Чертова лестница»).

В стихотворении «Байдары» вновь возникает образ рая. Кто видел эти дивные места, безусловно, согласится с поэтессой:

Неужто это мир, затерянный и тайный,

Забытый и желанный рай земной,

Который так давно искали мы с тобой?

Два дня провела поэтесса в Ялте. Здесь она пишет стихотворение «Домик Надсона в Ялте».

Находясь в Крыму, Леся Украинка не могла обойти вниманием коренных жителей полуострова – крымских татар. В стихотворении «Татарочка» она рисует нежный и очень обаятельный образ юной крымской татарки.

Там, за містом, понад шляхом битим,

По гарячім каменистім полі

Йде дівча татарськеє вродливе,

Молоденьке, ще ґуля по волі.

На чорнявій сміливій голівці

Червоніє шапочка маленька,

Вид смуглявий ледве прикриває

Шовком шитая чадра біленька.

То закриє личко, то відкриє, –

А очиці, наче блискавиці,

Так і грають з-попід брівок темних!

Що за погляд в цеї чарівниці!

Во второй половине июня 1891 года поэтесса вновь приезжает в Крым, в Евпаторию, на лечение. А спустя шесть лет Леся поселяется в Крыму, вначале на одной из дач в урочище Чукурлар. Вдохновленная прогулкой на Ай-Петри Украинка создает стихотворение «Отрывки из письма». Затем она переезжает в центр Ялты. Почти год Леся прожила здесь, написав цикл стихов «Кримські відгуки» (Крымские отзвуки), работала над драматической поэмой «Ифигения в Тавриде».

В Ялте она познакомилась с Сергеем Мержинским. Красивый скромный мужчина, революционер, организатор политических кружков в Киеве и Минске, Сергей был старше Леси на год и так же, как она, был болен туберкулезом. Со временем их отношения переросли в сильную любовь.

Мержинский умер в Минске на руках Леси в марте 1901 года, а она на шесть лет погрузилась в траур…

В 36-летнем возрасте она встретила Климента Квитку, который на ее чувства ответил глубокой привязанностью. Климент был юристом по специальности, человеком мягким и замкнутым по характеру. Он был младше ее на девять лет, небогат, он искренне восхищался Лесей. 25 июля 1907 года они обвенчались. Этот брак принес Лесе долгожданное ощущение семьи.

Спустя семь лет, возвращаясь морем с Кавказа, поэтесса проплывала вдоль крымских берегов. Ностальгия по этим местам вдохновила ее на стихотворение «Воспоминание из Евпатории».

Последний раз Леся с мужем побывала в Крыму в 1907-1908 годах. Севастополь, Балаклава, Алупка, Ялта… Прожив в этих местах несколько месяцев, супруги вернулись в Киев, а к осени опять отправились на «виноградный сезон» в Балаклаву. Прожив в Балаклаве некоторое время, супруги переехали в Ялту, потом в Евпаторию, где Леся принимала курс лечения в Приморском санатории, а затем вернулись в Ялту.

Все это время Леся Украинка интенсивно работала. Это было ее последнее посещение Крыма…

Болезнь неуклонно прогрессировала. Несмотря на страшные боли, Леся находила силы для творчества. Вместе с мужем она обрабатывала фольклор и собственные произведения. Увы, болезнь оказалась сильнее…

Леся Украинка умерла летом 1913 года в Сурами, в Грузии, прожив всего 42 года. Похоронена в Киеве на Байковом кладбище.