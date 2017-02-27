В Крыму продолжается практика вызовов на «беседы» к российским силовикам крымчан, которые не согласны с аннексией полуострова. В понедельник, 27 февраля, в ФСБ побывал крымский ученый Гурий Корнильев, которого накануне по телефону настойчиво попросили прийти и «ответить на несколько вопросов». В итоге расспрашивали его более двух часов, после чего отпустили. Почему российские спецслужбы заинтересовались крымским ученым, выясняли Крым.Реалии.

Имя молодого ученого из Ялты, кандидата биологических наук Гурия Корнильева прозвучало в СМИ в прошлом году. Его уволили из Никитского ботанического сада, где он работал научным сотрудником более десяти лет.

По словам ученого, его увольнению предшествовали несколько предупреждений от руководства, связанные с тем, что в марте 2014 года он отказался от российского гражданства и призывал своих коллег не поддерживать российскую аннексию полуострова. «На момент аннексии Гурий Корнильев возглавлял Совет молодых ученых Крыма и сразу после начала захвата полуострова сделал рассылку ученым полуострова. Он написал, что не поддерживает действия России, что они приведут к дипломатическим последствиям. В марте 2014 года он также написал отказ от получения российского паспорта. Руководство Никитского ботсада несколько раз предупреждало ученого, что ему необходимо отозвать свой отказ и спустя два года его уволили с работы», – рассказывают в Крымской правозащитной группе.

В начале августа прошлого года Гурия Корнильева уволили в связи с сокращением штата. Найти новую работу он не может до сих пор. А кроме того, им еще и заинтересовались в российской ФСБ.

«Гурий-1» и «Гурий-2»

Гурий Корнильев рассказывает, что на прошедших выходных ему позвонил неизвестный и пригласил в пограничное управление ФСБ в Симферополе, чтобы «ответить на несколько вопросов». Звонивший не представился и причины приглашения не назвал, однако был очень настойчивым и предупредил, что в случае отказа Корнильева доставят в ФСБ принудительно. Чтобы избежать возможных неприятностей, ученый вынужден был подчиниться.

Как рассказал Корнильев Крым.Реалии, сотрудник ФСБ, который беседовал с ним, представился, но отказался предъявить удостоверение. Он также не назвал своей должности. Поводом для беседы стала якобы оперативная необходимость.

Мотивировалась причина встречи довольно неправдоподобно, мол, «в федеральном розыске находится человек, пересекший границу и имеющий со мной похожие исходные данные»

​«Мотивировалась причина встречи довольно неправдоподобно, мол, «в федеральном розыске находится человек, пересекший границу и имеющий со мной похожие исходные данные». Ну да, еще один «Гурий Корнильев» с украинским гражданством, проживающий в Крыму! Чтобы найти достоверную разницу между мной и «Гурием Корнильевым-2», нужно было выяснить всю мою биографию, включая тему моей кандидатской диссертации, высшее образование моих родителей, наличие/отсутствие у меня родственников за границей (особенно «на Украине»), знание языков (оживленно отреагировал на крымскотатарский), круг общения (контактирую ли я с другими «проукраинскими гражданами»), обращался ли я в правозащитные организации», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Корнильева, оперативник активно расспрашивал ученого о том, участвовал ли он в Евромайдане и проукраинских митингах в 2014 году. Спустя более двух часов «беседа» была завершена, а ученого отпустили, предупредив, что перезвонят ему, «если будут вопросы».

В ФСБ факт допроса Гурия Корнильева не афишируют и от комментариев воздерживаются. В крымских СМИ об этом тоже не пишут.

«Лицемерие, облаченное в «вежливость»

В поле российских спецслужб попасть достаточно просто: всего лишь нужно немного мыслить иначе и не скрывать этого

​Гурий Корнильев в названную ФСБ причину для «беседы» не верит. Не только потому, что у него достаточно редкие имя и фамилия, чтобы можно было так легко найти «двойника». В последний раз из Крыма ученый, по его словам, выезжал в мае 2014 года. Корнильев ухаживает за пожилой матерью и именно по этой причине не мог пересекать админграницу в последнее время, отмечает он.

Больше всего ученого удивила манера, в которой с ним общались в ФСБ. «Это лицемерие, облаченное в «вежливость». Они будут тебе улыбаться, жать руку, говорить, что проявляют к тебе «дружеские чувства», но лишь для того, чтобы выудить информацию и «сшить» тебе все, на что у них хватит фантазии. В поле российских спецслужб попасть достаточно просто: всего лишь нужно немного мыслить иначе и не скрывать этого. В моем случае это очевидно», – рассказывает Корнильев.

Судя по вопросам, которые задавали ему в ФСБ, ученый не исключает, что впоследствии его могут обвинить в чем-либо. «Реальная причина моего вызова в ФСБ очевидна: собрать побольше личных данных обо мне, моей предшествующей деятельности, моем окружении и контактах, чтобы в дальнейшем из этого можно было «слепить» что угодно – «ДРГ», «шпионаж», «экстремизм». А с какой еще целью они могут задавать вопросы: «​Вы ездили на Майдан или участвовали в других митингах протеста? У Вас есть друзья среди украинских военных или силовиков? Вы поддерживаете контакты с «проукраински настроенными гражданами?» И все эти вопросы задаются с обезоруживающей улыбкой», – говорит он.

Чего ждать от ФСБ?

Украинский правозащитник Виссарион Асеев опасения Гурия Корнильева разделяет. По его словам, вопросы, которые ему задавали в ФСБ, не имеют никакого отношения к тому поводу, который якобы послужил причиной его приглашения на «беседу». При этом отсутствие информации о сотруднике ФСБ, который допрашивал крымского ученого, не оставляет шансов оспорить его действия.

Россия – это страна полного абсурда, там возможно все

​«Как дальше сотрудники ФСБ будут использовать полученную от Корнильева информацию, неизвестно. Если в России некоторых ученых обвиняют в шпионаже и сдаче государственных тайн только за то, что они по тематике своих научных работ переписывались с западными коллегами и публиковали свои работы в западных изданиях, то что сделают дальше с кандидатом биологических наук Гурием Корнильевым, можно только догадываться. Завтра его могут объявить диверсантом, который разрабатывал в Крыму биологическое оружие. Россия – это страна полного абсурда, там возможно все», – говорит правозащитник.

По словам Виссариона Асеева, практика вызова крымчан на допросы в ФСБ по телефону, в том числе, посредством угроз, довольно распространена в Крыму. Хотя и не соответствует российскому законодательству. В таких случаях он рекомендует не ходить в ФСБ без письменной повестки. Если же избежать «беседы» не представляется возможным, правозащитник советует отказаться от общения с оперативниками, ссылаясь на статью 51 Конституции России, либо взять с собой третьего человека, который выступит свидетелем происходящего, и попытаться записать происходящее.

В случае если поступают звонки с угрозами от якобы сотрудников ФСБ, правозащитник рекомендует посылать звонящих «на строительство Байкало-Амурской магистрали».