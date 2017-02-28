Уроженец Сан-Паулу Рафаэль Маркес Лусварги приехал из солнечной Бразилии воевать за «русский мир» на востоке Украины и попал в тюрьму. В эксклюзивном интервью Радіо Свобода он рассказал о том, почему преодолел 11 тысяч километров и присоединился к боевикам на Донбассе, а потом решил сложить оружие и вернуться домой.

Рафаэль Лусварги – один из нескольких бразильцев, приехавших на Донбасс воевать на стороне сепаратистов. В прошлом – студент Курского государственного медицинского университета, а теперь он находится в Лукьяновском СИЗО города Киева. За решеткой ему сидеть 13 лет.

Осужденный говорит, что на Донбасс поехал, чтобы «помогать», потому что получил приглашение от нескольких друзей. На вид он – обычный студент. Адвокат даже отдает ему свой пиджак, чтобы выглядел солиднее.

Я всегда был коммунистом. Все, что связано с Советским Союзом, Россией, было для меня священно

«Я большой фанат России. Я учился в России, хотя хорошим студентом не был. Но Россию любил. Учил русский, жил с русскими», – говорит Лусварги. О причинах своего приезда в «ДНР» он говорит, что «получил приглашение от нескольких друзей и пошел воевать – хотел помогать. Я всегда был коммунистом. Все, что связано с Советским Союзом, Россией, было для меня священно».

Несмотря на то, что его осудили на 13 лет лишения свободы по двум тяжелым статьям, «участие в террористической организации» и «участие в незаконном вооруженном формировании», во время разговора Лусварги спокоен. Также спокойно он рассказывает о том, что некоторое время командовал взводом минометчиков в батальоне «Викинг», название которого совпадает с одной из танковых дивизий СС, в состав которой входили добровольцы из Нидерландов, Бельгии и скандинавских стран. В сепаратистском «Викинге», по его словам, было несколько бразильцев. Они участвовали в боях под Дебальцево и за Донецкий аэропорт.

Он рассказывает, что когда воевал с составе первой славянской бригады «ДНР», то сотрудничал с диверсионно-разведывательной группой «Русич», которая в качестве эмблемы использовала коловрат – один из символов русских неофашистов. О деятельности известного своей жестокостью «Русича» отзывается критически: «Они очень гордились, что они делали в луганском аэропорту. Это тоже варварство было. Когда мы победили наших врагов, надо их уважать и делать по-человечески».

Свой взвод бразилец назвал «Викернес» – в честь Варга Викернеса, лидера музыкального проекта Burzum, известного своими антисемитскими и расистскими высказываниями, который провел в тюрьме 16 лет за убийство и поджог церквей. В одном из интервью, которое Лусварги дал, воюя на Донбассе, он говорил: «Мне по.... Я знаю, что нужно делать. И если буду умирать, для меня это без проблем. Пойду в Валгаллу, все».

Мне по.... Я знаю, что нужно делать. И если буду умирать, для меня это без проблем

При этом Лусварги утверждает, что приехал в Донбасс из-за глубокого убеждения, что борется с фашизмом. А сегодня, вопреки своим недавним взглядам, он называет фашизмом то, как некоторые сепаратисты отзывались об иностранцах, воевавших на стороне самопровозглашенных республик: «Когда мое отделение, которое, по их словам, «обезьяны из Южной Америки»... это сильно обидело всех бразильцев. Дима – он амазонец, настоящий индеец! Когда он это увидел, он мне сказал: «Рафаэль, я ухожу, я сейчас ухожу». Я сказал: «подожди, я тоже хочу уйти». Я устал воевать. Воевать – это нелегко. Год в траншеях, в окопах. Ситуация меняется, ты видишь, сколько мирных жителей страдают, военные страдают сильно, все страдают сильно, с обеих сторон».

– У вас не возникло ощущение, что война немножечко другая, не такая, как вам казалось, когда вы только собирались из Бразилии ехать на Донбасс?

–​ Да, да. Это абсолютная правда. На Донбассе были люди, очень плохие люди. Я могу сказать без всяких проблем: Бабай в Луганске очень плохой человек был. Мародер, бандит.

​Владимир Тимофеев из Стаханова с позывным «Бабай» сейчас, как и Рафаэль Лусварги, находится за решеткой, куда его отправили сами сепаратисты.

Первый иностранец не из России, которого осудили в Киеве

После пережитого, бразильский сторонник группировки «ДНР» решил вернуться на родину. Он без проблем пересек все государственные границы и несколько месяцев провел дома, в Сан-Паулу, пока не попал на крючок украинских спецслужб.

«Письмо из Украны – пригласили на работу. Все официально. Почему я должен был думать, что есть какие-то проблемы?» – удивляется он.

Служба безопасности Украины выманила ничего не подозревающего Лусварги из родной страны, якобы пригласив работать в Украину. А на самом деле, чтобы предать суду за участие в вооруженных действиях на Донбассе. Его задержали осенью прошлого года во время пересечения государственной границы Украины в Международном аэропорту «Борисполь». Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в донбасском конфликте.

Впрочем, он не до конца понимает, что же такого натворил, чтобы украинские спецслужбы вели за ним охоту даже за океаном: «Я не был главным человеком на Донбассе. Когда окончилась война, я был лейтенантом. Я начал как рядовой. Простой, пушечное мясо».

Я хочу на Донбасс, но не воевать

Тем не менее, два года тому назад он говорил совсем другое. Документировал свои боевые будни и публиковал их в интернете, снимался в сюжетах российских телеканалов.

Сейчас Рафаэлю Лусварги 32 года, и ничего в его внешности не выдает темное прошлое. Несмотря на участие в вооруженных действиях, он все равно надеется выйти на свободу.

–​ Что бы вы делали, если бы вам неожиданно удалось освободиться? Куда бы вы поехали, чем хотели бы заниматься?

– Я об этом не думал. Мне адвокат сказал не думать о будущем, потому что я буду еще долго здесь. Но я хочу ехать на Донбасс, чтобы встретить несколько своих друзей, а потом я хочу вернуться домой, быть с моим сыном, продолжать жизнь.

Вопреки всем обстоятельствам, Лусварги могут освободить досрочно. Минские соглашения предусматривают амнистию для тех, кто осужден по тем же статьям, что и он. Кроме того, его имя находится в списках на обмен, а его адвокат уже подал апелляцию и будет обжаловать приговор.

Перевод с украинского –​ Александра Вагнер