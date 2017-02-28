Мифы про аннексию Крыма

Согласно уверениям российской пропаганды, Крым законно и мирно «отделился» от Украины после «переворота» на Майдане и прихода к власти «фашистской хунты». Однако в этой схеме не нашлось места самой России и ее действиям весной 2014 года.

Анализ реальных фактов показывает, что, во-первых, Крым не «отделился» от Украины, а был сначала оккупирован российскими войсками, а затем аннексирован. Во-вторых, Кремль начал спецоперацию по захвату полуострова 20 февраля – еще до появления в Киеве новой власти. И в-третьих, украинское государство в результате Революции Достоинства не исчезло с карты, а у крымских властей не было полномочий на односторонний выход из состава Украины.

Предлагаю вашему вниманию девять наиболее распространенных кремлевских мифов, оправдывающих аннексию Крыма, и их разоблачение.

Миф 1. В Крыму угнетали русский язык и культуру, а Киев проводил политику насильственной украинизации

Во-первых, согласно ст. 10 Конституции Автономной Республики Крым, «Русский язык как язык большинства населения в Автономной Республике Крым и приемлемый для межнационального общения используется во всех сферах общественной жизни».

В вузах Крыма только 5% дисциплин преподавали на украинском языке, остальные – на русском

Во-вторых, в Крыму к 2013 году образование на русском языке получали 89,4% школьников, в то время как на украинском и крымскотатарском – 7,3% и 3,1% соответственно. Из почти 600 школ в Крыму к моменту его захвата Россией лишь 14 были с крымскотатарским языком обучения, и только 7 – с украинским. Из более 500 дошкольных учреждений украиноязычными были 11, на крымскотатарском обучение вели лишь в одном. В высших учебных заведениях Крыма только 5% дисциплин преподавали на украинском языке, остальные – на русском. Доля студентов вузов, обучавшихся исключительно на русском языке, для АРК составляла 83,1%, а для Севастополя – 86,7%. Для техникумов и колледжей этот показатель в АРК составил 94,5%, в Севастополе – 100%. Лишь в двух вузах Крыма готовили учителей крымскотатарского языка и литературы.

И в-третьих, более 80% печатных СМИ выходили исключительно на русском языке, полностью украиноязычной была лишь одна газета полуострова – «Кримська світлиця». Лишь 7% программ на государственном крымском телевидении выходили на крымскотатарском языке. Русский язык безраздельно доминировал в общественно-политической жизни полуострова.

Миф 2. Крымчане имели право на самоопределение, реализованное на референдуме

Во-первых, после того, как российские войска оккупировали полуостров и заняли административные здания, в Крыму не осталось никаких легитимных органов власти, которые могли объявить, организовать и провести референдум. Совет министров Автономной Республики Крым был нелегитимен с 27 февраля 2014 года, поскольку крымские депутаты голосовали за него в буквальном смысле под дулами российских автоматов и с нарушением норм украинского законодательства. Верховная Рада АРК была нелегитимна де-факто с 27 февраля, а де-юре – с 15 марта, будучи распущенной Верховной Радой Украины. Кроме того, Центральная избирательная комиссия Украины не создавала никаких органов для проведения референдума в Крыму, а также закрыла на полуострове доступ к реестру избирателей.

Во-вторых, на тот момент отсутствовала законодательная база для проведения местных референдумов. И в-третьих, согласно ст. 73 Конституции Крыма, «Исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины».

Миф 3. Крым самоопределился по примеру Косово

Во-первых, отделение Косова от Сербии стало результатом вооруженного гражданского противостояния, включающего этнические чистки, но ничего подобного не было зафиксировано в Крыму. Во-вторых, албанцы в Косово строят свое, пусть и частично признанное государство, а так называемая «Республика Крым», не просуществовав и двух дней, решила «присоединиться» к России. И в-третьих, хоть Косово и было оккупировано иностранными войсками в момент провозглашения независимости, это был многонациональный контингент НАТО, и ни одна из стран альянса не предъявляла претензии на эту территорию. Российские же войска были прямо заинтересованы в «независимости» Крыма и его «вхождении» в состав России.

Миф 4. Россия не осуществила аннексию, поскольку Крым уже стал независимым государством

Во-первых, в составе унитарной Украины Автономная Республика Крым не имела права на выход в одностороннем порядке, а любые изменения территории страны должны были утверждаться исключительно всеукраинским референдумом. Во-вторых, с момента захвата административных зданий российскими войсками никакие решения местной власти не могут считаться добровольными и самостоятельными и как следствие – законными. И в-третьих, любая независимость должна пройти процесс не только внутренней, но и внешней легитимизации, то есть признания другими государствами. Ни одна страна в мире, кроме России, не признала «Республику Крым», равно как и подавляющее большинство государств не признает Крым частью Российской Федерации.

Миф 5. Российские войска защитили крымчан от фашистской угрозы с Майдана, если бы не они – Крым разделил бы судьбу Донбасса

Во-первых, праворадикалы, называемые в российских СМИ «фашистами», всегда были в Украине политическим меньшинством – об этом свидетельствуют хотя бы результаты парламентских выборов 2014 года. «Свобода» набрала 4,7% голосов, «Правый сектор» – 1,8%, естественно, что фракции этих политических сил в Верховной Раде не появились.

Ничего не угрожало бы и Крыму, не вступи в него российская армия, как ничего не угрожало крымчанам последние 25 лет

Во-вторых, это война на Донбассе стала следствием аннексии Крыма, когда российским наемникам удалось соблазнить украинских сепаратистов и ирредентистов обещаниями быстрой интеграции в Россию.

И в-третьих, под контролем украинского правительства находится 93% страны, и никаких «ужасов кровавой хунты» (по версии российских пропагандистов) там не наблюдается. Ничего не угрожало бы и Крыму, не вступи в него российская армия, как ничего не угрожало крымчанам последние 25 лет.

Миф 6. Присоединение Крыма было мирным, «без единой капли крови»

Во-первых, с момента вторжения российских войск сторонники аннексии стали широко практиковать избиения и похищения проевропейски настроенных крымчан. За три года оккупации жертвами насильственных исчезновений на полуострове стали 40 граждан. Шестеро были найдены мертвыми, 17 похитили в марте 2014 года, но вскоре отпустили. Во-вторых, в период вторжения погибли двое украинских военных и один российский «доброволец». И в-третьих, исчезновения противников российской власти на полуострове не прекратились и сегодня. До сих пор ненайденными остаются еще 17 крымчан.

Миф 7. Большинство крымчан было за присоединение к России

Среди крымчан действительно были сторонники присоединения Крыма к России, но их число неуклонно снижалось. Если в 1994 году в крымском парламенте за союз с Россией выступали 58 депутатов из 100 (55 – Блок «Россия», 2 – Русская партия Крыма, 1 – Русская община Крыма), то в 2010 году – лишь 8 депутатов (5 – Партия «Союз», 3 – Партия «Русское единство»). Во-вторых, если в 2008 году около 70% крымчан поддерживали идею вхождения в состав России, то в 2014 году таких было около 40%. И в-третьих, поскольку так называемый «референдум» проводили в условиях открытой российской оккупации, не только признавать, но и даже доверять его «результатам» нет никаких оснований.

Миф 8. Крымчане в основном не сопротивлялись оккупации Крыма, лишь Меджлис выступил против

Во-первых, весь период Евромайдана в Киеве его сторонники в Крыму выходили на уличные акции и продолжили это делать даже после начала оккупации. По инициативе Меджлиса 26 февраля у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг, сорвавший планы провозгласить «независимость» Крыма в парламенте автономии, что вынудило Россию пойти на прямой захват административных зданий в Симферополе. Даже после появления российских военных на улицах крымских городов местные жители в течение всего марта 2014 года выходили на акции протеста и помогали попавшим в окружение украинским военным.

А во-вторых, гражданский водораздел в Крыму прошел не по национальному, а по идеологическому признаку. Среди противников аннексии были не только крымские татары, но и крымские украинцы и представители других национальностей, и даже русские националисты.

Миф 9. Запад рано или поздно признает российский суверенитет над Крымом

Сколько эту успокаивающую мантру не произноси, реальнее она не станет. Аннексия Крыма стала первой в Европе со времен Второй мировой войны. Признание ее автоматически аннулирует миропорядок, возникший после войны, и откроет шлюзы для массового силового пересмотра границ. Ни одна из семи мировых аннексий с 1945 года так и не была признана, и в большинстве случаев агрессор уже отступил.

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