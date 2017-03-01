Крымские заключенные: накануне передачи Украине

Первую группу крымских заключенных, осужденных украинскими судами до аннексии полуострова, планируют передать Украине 3 марта. Украинский Минюст ожидает, что этапируют 12 человек, которые отбывали наказание на полуострове либо на территории соседней России.

О передаче Украине двух десятков заключенных, отбывавших наказание в аннексированном Крыму, российский и украинский омбудсмены договорились еще летом 2016 года. За это время у некоторых претендентов на этапирование уже закончился срок заключения.

«Мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму и были незаконно перемещены с временно оккупированной территории Крыма в Россию. Сразу уточняю, что это не политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они все граждане Украины и имеют право вернуться на территорию Украины», – написал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов в фейсбуке.

Ни да, ни нет

После этого сотрудники офиса украинского омбудсмена в соцсетях раскритиковали замминистра юстиции за то, что тот преждевременно сообщил о передаче крымских заключенных – якобы это может сорвать договоренности.

В то же время уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова пока не подтвердила факт передачи заключенных.

Мы очень стремимся к выполнению договоренностей, но дату я не подтверждаю

«Мы очень стремимся к выполнению договоренностей, но дату, названную Лутковской, я не подтверждаю, потому что я пока не могу сказать, какое принято окончательное решение по срокам и механизмам со стороны органов государственной власти», – заявила она.

То есть пока не известно, передадут ли заключенных 3 марта. Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов отказался комментировать новое заявление российского омбудсмена.

«После 3 числа я готов с вами говорить», – единственное, что он сказал по этому вопросу корреспонденту Крым.Реалии.

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека также воздержался от официальных комментариев по поводу их переговоров с российской стороной.

«Собственно говоря, комментировать нечего. Не подтверждается ни «да», ни «нет». Пока ждем. Как только что-то будет, я скажу. Пока есть информация замминистра юстиции, но, собственно говоря, из этических соображений я стараюсь ее не комментировать», – сказал представитель украинского уполномоченного Михаил Чаплыга.

По информации Крым.Реалии, заключенные, которые претендуют на этапирование в украинские колонии, сейчас пребывают в СИЗО Белгорода – рядом с украино-российской границей. Все они являются гражданами Украины и до ареста проживали на материковой части страны.

Тысячи претендентов

Украинские правозащитные организации приветствуют переговоры по поводу передачи заключенных из Крыма, но заявляют, что людей, которых нужно перевезти в украинские колонии, куда больше, чем 12. По данным Регионального центра прав человека, после марта 2014 года с аннексированного полуострова на территорию Россию вывезли не менее 2200 заключенных.

«Из них были те, у кого есть вступившие в законную силу приговоры украинских судов. Есть такие, в отношении которых были первые украинские судебные решения, а последующие – уже тех судов, которые были созданы Россией на территории Крыма. И есть такие, в отношении которых уголовное производство было начато уже после аннексии Крыма», – сказал в комментарии для Крым.Реалии эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

По его словам, еще около трех тысяч человек находятся в местах несвободы в Крыму – двух исправительных колониях и СИЗО Симферополя. Правозащитник подчеркивает, что у большинства из них есть украинское гражданство независимо от того, брали они российские паспорта или нет. И, соответственно, они имеют право отбывать наказание на территории, подконтрольной официальному Киеву.

Некоторые украинские заключенные в России и в Крыму даже не знают, что могут претендовать на этапирование

«Общее количество людей (которые могут претендовать на отбывание наказания в Украине – КР) установить сложно, потому что часть людей уже освободилось. Кто-то вернулся на территорию Украины, кто-то вернулся в Крым с территории Российской Федерации. Кто-то остался на территории России», – пояснил правозащитник.

По словам Мартыновского, также сложно определить, сколькие заключенные, оказавшиеся в Крыму или в соседней России, хотят отбывать наказание на территории материковой Украины. Это связано с тем, что некоторые осужденные обращаются по этому поводу к российским властям, кто-то – к украинским, но правозащитникам об этих случаях не сообщают. Некоторые украинцы, отбывающие наказание в России и в Крыму, даже не знают, что у них есть такое право. А часть заключенных, как утверждает правозащитник, знают о такой возможности, но молчат и выжидают, так как опасаются преследований со стороны администрации колоний.

В поименном списке, который ведет Региональный центр прав человека, – около 150 лиц, желающих отбывать отбывать наказание на материковой Украине.

Четыре смерти

По словам правозащитника Романа Мартыновского, заключенные в Крыму или России по разным причинам хотят отбывать наказание в украинских колониях. Кто – из-за политических убеждений, а кто – потому что условия в украинских местах несвободы лучше, чем в российских. Правозащитник утверждает, что его коллеги получают много жалоб на медицинское обслуживание в колониях Крыма и соседней России. По его словам, за прошедшие три года из-за несвоевременно оказанной помощи там умерли четверо украинских заключенных.

Один человек умер СИЗО Симферополя. Там вообще вопиющий случай

«Два случая смерти зафиксировали в исправительной колонии № 1 в Адыгее. Один случай смерти – в СИЗО Симферополя. Там вообще вопиющий случай, когда четыре месяца родственники, сам заключенный и адвокат ставили вопрос о том, что нужно лечить и изменить меру пресечения, но суды не реагировали. И четвертый случай зафиксирован в одной из колоний Сыктывкара, где умер гражданин Украины тоже от неоказания медицинской помощи», – сказал Мартыновский.

По информации правозащитника, украинские заключенные, оставшиеся в Крыму или эпатированные в Россию, жалуются также на плохие условия содержания и отсутствие возможности видеться с родственниками.

Роман Мартыновский говорит, что вопрос передачи крымских заключенных на территорию, подконтрольную Украине, находится в тупике по ряду причин. По его словам, Россия пересмотрела в своих судах приговоры всех лиц, которые на март 2014 года отбывали наказание в крымских исправительных колониях. И для того, чтобы передать их Украине, нужно, чтобы украинские органы юстиции признали законность этих решений, чего они делать не хотят. Минюст Украины также отказывается признавать юридическую силу приговоров, которые были вынесены в Крыму после аннексии, и потому заключенных из этой категории невозможно переправить в Украину, пользуясь международными конвенциями.

Правозащитник Роман Мартыновский считает, что не смотря на эти юридические коллизии украинские власти должны искать выход из ситуации и добиваться возвращения осужденных лиц из Крыма и России на территорию, которая им подконтрольна. Пока что омбудсмены двух стран договорились о передачи только 12 человек. Готовящаяся переправка основана исключительна на неформальных политических соглашениях и она не оговорена международными соглашениями между Россией и Украиной.

Если хотя бы одного человека можно вернуть, его нужно возвращать всеми способами

«Этот механизм, с моей точки зрения, неэффективен. Но это не значит, что его нельзя использовать. Если хотя бы одного человека можно вернуть, его нужно возвращать всеми способами», – отметил правозащитник Роман Мартыновский.

Он обратил внимание, что украинский и российский обмудсмены договариваются о передаче 12 человек более десяти месяцев – такими темпами украинских заключенных можно возвращать столетиями. Мартыновский считает, что для выработки более действенного механизма в Украине было бы целесообразно создать координационный центр, в который войдут представители профильных государственных органов и неправительственных организаций. И такой орган, по его словам, мог бы искать возможные пути решения проблемы и добиваться возвращения своих граждан.