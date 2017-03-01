Брюссель ‒ Не забывать и не молчать, а говорить о незаконно удерживаемых Россией украинских политзаключенных, а также россиян, выступающих против агрессии в отношении Украины ‒ таким был основной мотив круглого стола, прошедшего в Европарламенте. Европейские политики и правозащитники призвали составить «черный список» россиян, ответственных за пытки и сфабрикованные уголовные дела.

Пытки, репрессии и беспочвенные обвинения украинцев в России напоминают сталинские времена, заявила евродепутат от Эстонии Марью Лауристин.

«Мы здесь, в Европарламенте, хотим еще раз подтвердить наш интерес к этим делам, наше желание способствовать в облегчении судьбы этих украинцев, в их освобождении. Мы оказываем давление на Россию, используя те инструменты, которыми обладает Европейский парламент. Наш сигнал Украине, украинцам, находящимся в российских тюрьмах, и их семьям: о них не забыли, потому что они ‒ часть мирового сообщества, которое борется за свободу», ‒ отметила евродепутат.

О них не забыли, они ‒ часть мирового сообщества, которое борется за свободу

Участники круглого стола посмотреть фильм «Гамер» украинского кинорежиссера, сценариста и писателя Олега Сенцова, которого задержали после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, а через год приговорили в России к 20 годам колонии строгого режима.

Евродепутат: единственное решение ‒ сделать преступления путинского режима публичными

Учитывая то, что уголовные дела в отношении украинских граждан, заключенных Россией, ‒ это вопиющее нарушение прав человека и неуважение к международному праву, глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий призывает Европарламент в ближайшее время рассмотреть вопрос украинских политзаключенных на одном из своих пленарных заседаний.

«Вопрос удерживаемых в России и в нелегально оккупированном Крыму украинских политических заключенных должен найти отражение в отдельной резолюции Европарламента, ‒ говорит дипломат. ‒ Только давлением и нашими совместными усилиями мы можем помочь нашим украинским коллегам и друзьям, которые сейчас находятся в незаконном заключении в России».

К третьей годовщине Евромайдана Европарламент действительно должен срочно инициировать подготовку отчета о ситуации с украинцами, заключенными Россией, разделяет мнение украинского посла литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичус.

«Мы должны держать этот вопрос актуальным, а наши политические группы должны были бы организовать отдельное рассмотрение на сессии уже на следующей неделе, ведь 17 дел политических заключенных ‒ это более чем достаточно», ‒ говорит он.

Заморозить счета российских политиков и всех причастных к пыткам украинских политических заключенных, а также составить «черный список» всех ответственных, вроде «списка Магнитского», призывает европарламентарий от Эстонии Тунне Келам.

Единственное решение ‒ делать эти преступления публичными

Сравнивая нынешнюю авторитарную систему России с советской эпохой 60-80-х годов, он говорит, что «ситуация даже хуже, потому что Путин сейчас совсем не заботится, чтобы было хоть что-то, что напоминало бы справедливый суд». «Он делает, что ему заблагорассудится. Поэтому единственное решение ‒ делать эти преступления публичными. Не молчать, а заявлять о них в полный голос. И именно в этом заключается наша задача как парламентариев», ‒ говорит он.

В защите от преследований нуждаются не только политические заключенные, но и их адвокаты

По словам председателя правозащитного фонда «Открытый диалог» Людмилы Козловской, давление и унижение в российских тюрьмах развеивают надежду людей на освобождение. Однако недавнее освобождение Ильдара Дадина, россиянина, который выразил несогласие с российской агрессией в отношении Украины, свидетельствует, что попытки правозащитников и адвокатов не напрасны.

Особое внимание европейцев Козловская призвала обратить на положение с правами человека в оккупированном Крыму.

«Так называемая «российская власть» незаконно аннексированного украинского полуострова преследует людей не только на политической, но и на религиозной почве – это касается в первую очередь крымских татар», ‒ говорит правозащитница.

Она добавляет, что Европарламент следует активно использовать для облегчения участи заключенных, их освобождения, а также для защиты адвокатов, которые находятся под постоянным давлением со стороны российской репрессивной машины.

«В долгосрочной перспективе каждое официальное открытое письмо, каждая резолюция Европарламента будет иметь значение, хотя и на первый взгляд кажется, будто они ничего не дают», ‒ говорит она.

Приглашенный для выступления Дмитрий Сотников, российский адвокат украинского политического заключенного Александра Костенко, рассказывает, что в России пока прослеживается новый тренд: судебные и пенитенциарные учреждения препятствуют тем заключенным, которые решили подаваться в Европейский суд по правам человека. А с теми, кто выиграл такие иски, ведут себя чрезвычайно грубо, говорит Сотников.

«Надеюсь, Европейский парламент продолжит защиту украинцев и россиян, которых преследуют за их доказательства и несогласие с российской агрессией в отношении Украины. Особое внимание следует обратить на усилия России повлиять на доступ в Европейский суд по правам человека и его независимость», ‒ отметил в Европарламенте российский адвокат.

По данным правозащитных организаций, не менее 70 граждан Украины, том числе 45 заключенных, преследуются в России и в аннексированном Крыму по политическим мотивам с начала российской агрессии в отношении Украины.