«Крым – это Украина, Россия должна его вернуть», – сообщения МИД Великобритании и Польши

Министерства иностранных дел Великобритании и Польши в среду, 1 марта синхронно опубликовали пресс-релизы о совместном пребывании в Украине государственного секретаря Соединенного Королевства Бориса Джонса и министра республики Витольда Ващиковского.

«Визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Великобританией, Польшей и Украиной. Одновременно исполняется три года с момента начала агрессии России против Украины и вопиющего нарушения ею международного права путем незаконной аннексии Крыма. Великобритания и Польша полностью поддерживают суверенитет Украины. Крым – это Украина, и Россия должна его возвратить», – говорится в информации внешнеполитических ведомств в Лондоне и Варшаве.

Главы МИД Польши и Великобритании 1 марта находятся с официальным визитом в Киеве.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в МИД Украины заявил, что «оккупация Крыма никогда не будет признана», а санкции в отношении России должны быть усилены.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».