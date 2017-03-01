Спустя три года после российской аннексии Крыма жителям полуострова снова настойчиво рекомендуют избавиться от украинского гражданства. С таким требованием подконтрольные России местные власти обращаются к гражданам, зачисленным в резерв составов подконтрольных России участковых избирательных комиссий. И российские эксперты видят в этих призывах давление на крымчан, а украинские – их насильственную интеграцию в российское правовое поле.

Подконтрольные России избирательные комиссии стали формировать в Крыму еще на этапе подготовки к незаконному «референдуму» в марте 2014 года. В их составе тогда оказалось немало крымчан, которые имели многолетний опыт проведения выборов во времена нахождения Крыма под контролем Украины. Об этом Крым.Реалии говорят крымчане, которые до весны 2014 года неоднократно ходили голосовать. В последующем они часто видели среди членов избиркомов одни и те же лица – своих соседей, родственников и коллег по работе.

Впоследствии от тех, кто решил продолжать обеспечивать проведение российских выборов на полуострове, потребовали избавиться от украинского гражданства. Теперь последовала вторая волна предупреждений.

Месяц на исполнение

Требование отказаться от «гражданства иностранного государства» коснулось крымчан, зачисленных в резерв составов подконтрольных России участковых избиркомов

​На этот раз требование отказаться от «гражданства иностранного государства» коснулось крымчан, зачисленных в резерв составов подконтрольных России участковых избиркомов. Объявление, адресованное «резервистам» Киевского района Симферополя, обнародовано на сайте подконтрольного России Симферопольского горсовета. В нем такая необходимость поясняется требованиями федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», который предусматривает, что членами избиркомов с правом решающего голоса не могут быть только лица, имеющие гражданство иностранного государства. Также упоминается постановление Центризбиркома России, которым вводятся такие же ограничения и в отношении тех, кто зачислен в резерв составов участковых избиркомов.

«В целях обеспечения избирательных прав граждан России и соблюдения принципа законности территориальная избирательная комиссия Киевского района Симферополя предлагает лицам, зачисленным в кадровый резерв составов участковых избиркомов <...> подать в территориальный орган МВД России по Крыму заявление о нежелании состоять в гражданстве иностранного государства, либо подать в теризбирком личное письменное заявление об исключении из резерва составов участковых комиссий в срок до 31 марта 2017 года», – говорится в объявлении.

Как оказалось, аналогичное требование касается не только симферопольских «резервистов», но и их коллег в других регионах полуострова. Притом, что еще в прошлом году такого требования не было. От тех, кто желали быть зачисленными в резерв избиркомов, требовалось только письменное согласие на это, а также обработку персональных данных, копия паспорта гражданина России и трудовой книжки либо справки с основного места работы и две фотографии.

«Это давление на тех, чья судьба не до конца решена»

Украинские правозащитники такое требование расценивают как формальный повод для насильственной интеграции крымчан в российское правовое поле. Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник напомнила, что сразу же после российской аннексии Крыма перед главами и членами крымских избиркомов также было поставлено условие отказаться от украинского гражданства. Соответствующие заявления просили подавать в подконтрольные России правоохранительные органы. Украинские паспорта при этом не изымают. Однако, согласно украинскому законодательству, этого недостаточно для лишения крымчан гражданства.

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Никакие российские органы не могут никого лишить гражданства Украины, какие бы заявления люди ни подавали

​«Никакие российские органы не могут никого лишить гражданства Украины, какие бы заявления люди ни подавали. Сделать это могут только власти Украины. Так что юридически крымчане не отказываются от украинского гражданства, даже если они подали такое заявление в ФМС России. Поэтому подобные требования от них можно расценивать не иначе как часть пропаганды и насильственной интеграции крымчан в российское правовое поле. Для этого Россия использует любые формальные поводы», – заявила Ольга Скрипник в комментарии Крым.Реалии.

Мы знаем, что требование об отказе от двойного гражданства в России распространяется на чиновников. Но насколько члены избиркомов чиновники – это вопрос

​В российском общественном движении «Голос», эксперты которого мониторят выборы в России, тоже видят в таком требовании к крымчанам элемент давления на них. Такое мнение Крым.Реалии высказал региональный координатор движения Кирилл Ишутин. «Я к такому требованию (об отказе от двойного гражданства для крымчан, зачисленных в резерв избиркомов – КР) отношусь плохо. Потому что это давление на тех, чья судьба не до конца решена. Мы знаем, что требование об отказе от двойного гражданства в России распространяется на чиновников. Но насколько члены избиркомов чиновники – это вопрос», – заявил он.

По словам Ишутина, проблема двойного гражданства среди российских членов избиркомов неактуальна: «Это проблема (с требованием отказаться от двойного гражданства – КР) более локальная, для всей России она не актуальна, потому что члены избиркомов везде – граждане России, других не берут».

5 тысяч рублей или 5 лет тюрьмы

По данным подконтрольной России Избирательной комиссии Крыма, на полуострове созданы 1,1 тысячи участковых избирательных комиссий. Если в каждую из них входят как минимум пять человек, то заявления об отказе от украинского гражданства на данный момент должны были подать как минимум 5,5 тысяч крымчан.

Еще около 200 избиркомов сформированы в Севастополе. По данным главы городского избиркома Валерия Медведева, проведение думских выборов в сентябре прошлого года здесь обеспечивали более 2 тысяч человек. Введение Центризбиркомом России ограничений относительно наличия двойного гражданства у крымчан, зачисленных в резерв избиркомов, предполагает умножение количества «отказников» от украинского гражданства на два. И это несмотря на то, что украинские власти не признают проведение российских выборов в Крыму и третий год подряд предупреждают об уголовной ответственности за участие в них. Правоохранительные органы Украины трактуют такие действия как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В среднем член участковой избирательной комиссии в России получает 5 тысяч рублей. Это не зарплата, а вознаграждение плюс компенсация за участие в выборах за два-три дня

​Одной из причин своего согласия участвовать в работе подконтрольных России избиркомов крымчане называют возможность заработка. Хотя размер бюджетного вознаграждения за такую работу не самый высокий. «Фиксированных оплат нет. Если говорить об участковых избиркомах, то им платят в зависимости от отработанных часов и объема работы. В среднем член участковой избирательной комиссии в России получает 5 тысяч рублей (2,3 тысячи гривен – КР). Это не зарплата, а вознаграждение плюс компенсация за участие в выборах за два-три дня», – говорит сопредседатель российского движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

В Крыму членам избиркомов за один час работы в будни во время думских выборов в сентябре прошлого года платили 96 рублей. Такие расценки указаны в постановлении Центризбиркома России, текстом которого располагают Крым.Реалии. Таким образом, полный рабочий день члена избиркома с правом решающего голоса, который работает в комиссии не на постоянной основе, на думских выборах оценивался в 1,5 тысячи рублей (700 гривен).

Размер компенсации члену избиркома с правом решающего голоса за полный месяц работы, согласно постановлению российского Центризбиркома, составлял в Крыму 22,3 тысячи рублей. Это один из самых низких показателей среди регионов соседней России. Дешевле всего работу членов избиркомов на думских выборах оплачивали в Дагестане – 18 тысяч рублей в месяц, а дороже всего – в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах – 77 и 78 тысяч рублей соответственно.