Угрозы подконтрольного Кремлю севастопольского правительства о демонтаже мемориальной доски актеру, поэту и композитору Владимиру Высоцкому, установленной в Севастополе на стене здания Матросского клуба, были воплощены в жизнь. 28 февраля барельеф Высоцкого был снят, несмотря на активный протест горожан, а также культурного сообщества в соседней России. Городские чиновники аргументируют свою позицию тем, что объект был установлен с нарушениями законодательства, деятели искусств снос мемориальной доски отождествляют с актом вандализма.

Впервые Высоцкий посетил Севастополь в 1961 году, а через 15 лет дал концерт на сцене Матросского клуба, где располагается театр Черноморского флота имени Лавренева. О необходимости увековечивания памяти поэта и композитора в кругах севастопольской интеллигенции говорили достаточно давно, однако дальше риторики дело не шло. И лишь в январе 2017 года, после полутора лет работы, местный скульптор Константин Цихиев и архитектор Григорий Григорьянц сконструировали мемориальный барельеф, который, по их словам, идеально вписался в экстерьер Матросского клуба. Памятный знак был водружен активистами на стену здания 28 января текущего года.

Однако официальное открытие мемориальной доски так и не состоялось. Как признался директор театра флота Сергей Мамайсур, на следующий день, когда сотрудники театра увидели ее на стене здания, они «подняли бучу», вызвав военную полицию. По данному факту было инициировано административное производство.

После этого конфликт вокруг каменного профиля Высоцкого начал полниться слухами. В кулуарах шли разговоры о том, что доску «в тихую» расколотят кувалдой, и поклонники творчества знаменитого артиста были готовы выходить на дежурство с целью уберечь доску.

Поединок разрешений и запретов

Министерству обороны России, в ведении которого де-факто находится здание Матросского клуба, представители подконтрольного Москве управления охраны объектов культурного наследия выставили ультиматум, согласно которому до 1-го марта барельеф необходимо было либо узаконить, либо демонтировать, в противном случае российскому оборонному ведомству грозил штраф от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

Соавтор мемориальной доски Константин Цихиев заявил, что из всего пакета необходимых документов у активистов отсутствовало лишь согласование с Севнаследием, которое, по его словам, упорно не желало выстраивать конструктивный диалог с активистами.

«У нас есть ответы архитектурно-художественного совета при губернаторе (российском губернаторе Севастополя – КР), есть разрешение командующего флотом, куча бумаг, разрешений, а «уперлось» Севнаследие», – сказал Крым.Реалии Цихиев, добавив, что даже то предписание, изданное вышеназванным ведомством, является крайне сомнительным с точки зрения (российского – КР) законодательства.

«По сути, это предписание должно основываться на каком-то законе. То есть, когда мы устанавливаем, мы должны понимать требования... и выполнять их. А этого нет, они не приняли этого», – заявил скульптор.

Глава подконтрольного Кремлю Севнаследия Олег Молодцов, в свою очередь, полагает, что активисты на протяжении последнего месяца не предприняли никаких шагов для того, чтобы легализовать свои действия в правовом поле, в частности, не обратились в подведомственное ему управление российского правительства Севастополя и/или не обжаловали изданное предписание в судебном порядке.

«Они в предыдущий раз, когда подали документы – те не соответствовали. В некоторых средствах массовой информации написано, что они прошли архитектурно-художественный совет – это не так. Они были на нем, но им было выдано отрицательное заключение на размещение на данном объекте», – заявил Молодцов.

Снесли и «​отморозились»​

Опасения инициаторов установки барельефа сбылись частично: доску действительно демонтировали «по-тихому», предварительно не поставив никого в известность, однако, по утверждению чиновников, памятный знак находится в целости и сохранности и будет передан владельцам.

Севастопольский бизнесмен и пророссийский политик Олег Николаев был одним из тех, кто выделил денежные средства на создание и установку барельефа Высоцкого. По его мнению, в данной ситуации аргументы Севнаследия несостоятельны, а предприимчивость чиновников по отношению к мемориальной доске вызывает больше вопросов, нежели ответов, говорит он.

Памятный знак Высоцкому – это самое последнее, чем стоило бы заниматься Севнаследию в городе

«Я считаю, что памятный знак Высоцкому – это самое последнее, чем стоило бы заниматься Севнаследию в городе. Каждый желающий может поехать и посмотреть, что на самом деле уродует наружный облик здания Матросского клуба и территорию, прилегающую к нему. Это вездесущая реклама, афиши, киоски совершенно отвратительного внешнего вида, но их пребыванием там почему-то никто не озабочен и никаких действий по их демонтажу Севнаследие не предпринимает», – высказал Крым.Реалии свою позицию Николаев.

Кроме того, до конца остается непонятным, кто именно осуществил снос мемориальной доски. Все фигуранты данного конфликта открещиваются от своей причастности к демонтажу. Молодцов заявил, что доску сняли представители Минобороны России, в то время как его представитель – глава пресс-службы ЧФ России Владислав Трухачев – опроверг это заявление, а директор драматического театра имени Лавренева Сергей Мамайсур заявил, что не знает, кто занимался демонтажем объекта.

«Это в очередной раз доказывает несостоятельность позиции той стороны. Никто из них не хочет признаваться, кто это сделал. Они все, что называется, «отморозились», – подытожил Олег Николаев.

Грусть и надежда

Сожаление о произошедшем инциденте выразил и Никита Высоцкий – сын актера и барда, а также директор Государственного культурного центра-музея имени Владимира Высоцкого.

– Демонтаж мемориальной доски, безусловно, вызывает грусть. Грустно, что инициаторы не смогли договориться с руководством города. Притом, насколько мне известно, им удалось получить разрешение на ее установку. Пусть, там был не полный пакет документов, но все-таки разрешение было.

–​ По Вашему мнению, как дальше должна развиваться ситуация вокруг барельефа в Севастополе? Что должны предпринять стороны этого конфликта?

Люди, которые инициировали установку этой мемориальной доски – это не случайные люди. Они любят Высоцкого, они долгое время занимаются увековечиванием его памяти

– Как я уже сказал, нужно продолжать договариваться. Правительство (подконтрольное Кремлю правительство Севастополя – КР), понятно, пытается работать в соответствии с требованиями закона, но и люди, которые инициировали установку этой мемориальной доски – это не случайные люди. Они любят Высоцкого, они долгое время занимаются увековечиванием его памяти, они потратили большое количество усилий, собрали деньги, чтобы это все организовать, поэтому, я считаю, что обе стороны должны прийти к единому решению. Хотелось бы пожелать инициаторам установки мемориальной доски не опускать руки и продолжать переговоры. Думаю, что, в конце концов, все закончится благополучно и доску вновь установят.

–​ А Вы готовы поучаствовать в поисках этого решения или приехать на открытие барельефа, если компромисс будет найден?

– Понимаете, издалека всегда проще комментировать ситуацию, разбираться в ней и так далее, но издалека не видишь всех деталей. Поэтому, искать решение нужно в Севастополе. Я, конечно, всегда был готов участвовать. Понятно, что не всегда есть время, я все-таки не сижу на месте, я работаю, но, если решение будет найдено, и время будет позволять, я очень хотел бы приехать и поучаствовать в открытии мемориальной доски.

Подводя итог необходимо заметить, что демонтаж барельефа, судя по всему, стоил Севастополю потери международного мероприятия. Так, организатор фестиваля «Высоцкий сквозь время…Крым. Севастополь» Валентин Корниенко заявил, что со следующего года оргкомитет фестиваля, вероятно, переберется в Крым, где, по мнению Корниенко, намного благосклонней относятся к идее увековечивания памяти Высоцкого.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове