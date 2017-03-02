Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. Ранее ФБК уже обращал внимание на коррупционные связи и недвижимость Дмитрия Медведева, найдя его тайную дачу в Плесе. В новом расследовании "Он вам не Димон. Дворцы, яхты, виноградники – тайная империя Дмитрия Медведева" речь идет о недвижимости и дорогостоящих хобби российского премьер-министра.

Как считают авторы расследования, образ чиновника, которого никто не воспринимает всерьез, создан искусственно. На самом деле Дмитрий Медведев – "создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы". В частности, по данным ФБК, усадьбу на Рублевке стоимостью около 5 миллиардов рублей структурам, связанным с Медведевым, подарил олигарх Алишер Усманов. В ФБК этот "подарок" назвали "взяткой".

Кроме того, как утверждают борцы с коррупцией, с Медведевым связана еще одна усадьба на Рублево-Успенском шоссе, а также резиденция в Курской области, особняк в Петербурге, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк под Сочи, виноградники под Анапой и в Италии, и усадьба в Ивановской области, о которой соратники Навального заявляли еще в прошлом году.

В расследовании ФБК также сообщается о двух яхтах, которые оформлены на близкую к Медведеву структуру. У Навального заявляют, что объем средств фондов и компаний, которые контролирует глава правительства, составляет как минимум 70 миллиардов рублей. Источниками этих денег, помимо Усманова, названы акционеры газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон и Леонид Симановский, а также "Газпромбанк" и "Башнефть". Большинство средств, по данным ФБК, выводятся на офшорные счета.

На основании этой информации Навальный обвинил Медведева в создании "многоуровневой коррупционной схемы" и "получении взяток от олигархов". Оппозиционер заявляет, что "в обслуживании схем" главы правительства задействованы тысячи людей, а его недвижимость "охраняют государственные спецслужбы".

Сотрудники ФБК ​ нашли, описали и документально доказали, что существует сеть благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Дмитрия Медведева.

О том, как проводилось расследование, Радио Свобода рассказал сотрудник ФБК Алексея Навального Георгий Албуров:

– Это самое большое расследование ФБК, которое мы когда-либо выпускали – оно больше Чайки и уж тем более больше всего остального, что было до этого. Мы в конце лета-начале осени выпустили большое расследование, тоже по Медведеву, по Плесу, по резиденции, которую ему подарили олигархи Михельсон и Симановский. А дальше мы просто шли по цепочке от этого, находили дополнительные факты, находили переписку, где он заказывал одежду...

Вот, собственно, связав вместе разные факты, мы в итоге пришли к целой грандиозной коррупционной империи, где есть виноградники в Анапе, виноградники в Тоскане, горная резиденция, две усадьбы на Рублевке... Сложно описать это расследование парой слов, оно очень большое, и оно просто показывает, что человек потратил 70 миллиардов рублей на развлечения: дворцы, виноградники, яхты. 70 миллиардов рублей, которые ему выделили олигархи, когда он еще был президентом, и ему продолжают выделять эти деньги.

–​ А каковы источники его доходов? Кто давал и продолжает давать ему деньги?

– Мы в нашем расследовании уделили этому большое внимание и очень четко расписали с доказательствами, с фактурой, откуда поступают деньги. Олигарх Алишер Усманов подарил усадьбу на Рублевке стоимостью 5 миллиардов рублей, просто по договору дарения недвижимого имущества на некоммерческий фонд, который контролирует Медведев.

Олигархи Михельсон и Симановский пожертвовали 30 миллиардов рублей в качестве уставного капитала в другой фонд. Большое количество денег пришло в виде займов от "Газпромбанка", где вице-президентом работает Илья Елисеев, ближайший друг и соратник Медведева, они вместе учились, писали книги. И если кто-то может лично называть Медведева "Димон", то это Илья Елисеев. Мы все довольно тщательно расписали, и всего документально зафиксировано 70 миллиардов рублей, все они потрачены на развлечения и на то, чтобы делать жизнь Медведева красивой и прекрасной.

–​ Я так понимаю, что большое внимание в вашем расследовании вы уделили и зарубежной недвижимости Дмитрия Медведева...

Это выглядит грандиозно и прекрасно. Жаль, что все это украдено у нас с вами

– За рубежом мы нашли компанию в Италии – Хатори де Лайола, за этой компанией кроются старинные виноградники в Тоскане, которые раньше принадлежали какому-то итальянскому сенатору, а потом, в 2012 году, у семьи этого сенатора Илья Елисеев на деньги Газпромбанка выкупил эти самые виноградники. И вместе с виноградниками там есть еще прекрасная вилла 17-го века, полторы тысячи квадратных метров. Мы это все отсняли, и это, конечно, выглядит грандиозно и прекрасно! Жаль, конечно, что все это украдено у нас с вами (много фотографий итальянского замка и виноградников можно посмотреть по ссылке)

–​ А откуда у него такая страсть к виноградникам?

У Медведева огромная страсть к вину. Он, оказывается, фанат виноделия

– Это правда, мы заметили, что у Медведева огромная страсть к вину, виноделию и прочему. В его переписке есть список из десяти пунктов, что надо сделать: домашний кинотеатр, охрана, еще что-то. И несколько из этих десяти пунктов были посвящены виноделию и вину: купить бокалы, развезти вино между двумя резиденциями... Он, оказывается, действительно такой фанат виноделия. И у него миллион квадратных метров виноградников в Анапе и миллион квадратных метров виноградников в Тоскане. И даже самая главная управляющая компания, которую мы нашли, которая занимается управлением всей этой коррупционной империей, называется Meritage – это такой сорт американского вина.

–​ Ну, хобби у человека такое...

– У человека действительно хобби. Человек катается на лыжах, любит вино, живет такой гедонистической жизнью.

–​ Трудно вам было найти всю эту недвижимость, виноградники? Какими источниками вы пользовались?

– Все у нас основано на открытых источниках, мы к каждому слову прикладываем ссылочку. Это можно посмотреть в текстовой версии нашего большого расследования, там все удобно разбито по главам, со ссылочками на документы, каждый может проверить, прямо сейчас зайти и провести точно такое же расследование. Просто шли шаг за шагом от одной компании к другой, от одного доверенного лица к другому, и в какой-то момент вся эта система замкнулась. Казалось бы, разные люди из абсолютно разных компаний начали пересекаться: в одной компании человек был директором, в другой он стал учредителем.

Сколько в стране есть людей, которым можно подарить усадьбу на Рублевке за 5 миллиардов рублей?

Но всю эту схему с доверенными лицами, которые встречаются то там, то здесь, объединяет вместе одна вещь: она действует в интересах Медведева. И мы это доказываем, что он просто даже бывает в этих местах. Он ездит на яхтах, которые записаны на ту же компанию, на которую записаны виноградники в Италии. Он отдыхает каждый год зимой в горной резиденции, делает оттуда фотографии в инстаграме. Мы подлетели на дроне к этой резиденции и сняли специально трубы – это были ровно те же трубы, которые Медведев опубликовал в своем инстаграме.

–​ На какие последствия вашего расследования вы рассчитываете?

– Мы подали заявление в правоохранительные органы, потому что тут нельзя никак по-другому назвать то, что произошло, – там настоящие задокументированные факты взяток! Когда олигарх Усманов дарит президенту Медведеву усадьбу на Рублевке за 5 миллиардов рублей, благотворительному фонду Медведева – это нельзя назвать никак, кроме взятки. Там не детский дом, не приют для животных, там настоящая усадьба, дворец, резиденция – можно назвать как угодно. Там 40 тысяч квадратных метров земли и примерно 4 тысячи квадратных метров строений. Это просто дворец, который был подарен олигархом Усмановым. Сколько в стране есть людей, которым можно подарить усадьбу на Рублевке за 5 миллиардов рублей? Их буквально два человека, и один из них – Дмитрий Медведев.

–​ Это не первое ваше расследование, касающееся Медведева, друзей Путина, самого Путина. Если составить рейтинг российских коррупционеров, кто из них окажется наверху? Медведев, братья Ротенберги, Сечин?

Воруют они ровно столько, сколько им позволяет Путин

– Все это богатство, о котором вы говорите, – это ведь не такое богатство, как у американских предпринимателей, к примеру, из Силиконовой долины. Богатство этих людей является производным от той власти, которая установлена в России. Не будет Путина – не будет никакого богатства у этих людей. Да, они сейчас пользуются резиденциями, многими миллиардами рублей, но рано или поздно это все закончится. И я даже не вижу особого смысла составлять рейтинг. Понятно, что возглавляет это все лично Путин – он дает возможность воровать Ротенбергам, Медведеву и прочим, и воруют они ровно столько, сколько могут своровать, сколько им позволяет Путин воровать.

–​ Можно ли считать ваше расследование частью предвыборной кампании Алексея Навального? И какую роль это расследование может сыграть в кампании?

– Конечно, это расследование может стать важной частью агитации против Путина и "Единой России". И то, что мы сделали это расследование, конечно, нанесет удар по лидеру "Единой России" Дмитрию Медведеву. И, конечно, распространение фактов из этого расследования, на мой взгляд, должно стать важной частью предвыборной кампании.